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Trường THPT Lương Tài báo cáo vụ 'thi thử 2,7 điểm, thi thật 9,5 điểm môn Toán'

Đông Bắc
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Liên quan thông tin trên mạng xã hội về một thí sinh đạt 9,5 điểm môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dù chỉ đạt 2,7 điểm ở lần thi thử đầu tiên, Trường THPT Lương Tài (Bắc Ninh) đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng, khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.

Theo báo cáo của Trường THPT Lương Tài, ngay sau khi xuất hiện thông tin lan truyền trên mạng xã hội về kết quả thi của thí sinh N.T.T.N. (SBD 240431xx), nhà trường đã tiến hành rà soát toàn bộ các khâu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng thời kiểm tra, xác minh những nội dung liên quan.

Qua rà soát ban đầu, nhà trường cho biết N.T.T.N. là học sinh có học lực Giỏi trong năm học lớp 12. Điểm trung bình môn Toán học kỳ I đạt 8,4; học kỳ II đạt 8,9; điểm trung bình cả năm đạt 8,7. Học sinh được xếp loại học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt.

Theo giải trình của nhà trường, việc thí sinh chỉ đạt 2,7 điểm môn Toán ở lần thi thử thứ nhất xuất phát từ việc đến điểm thi muộn, ảnh hưởng đến quá trình làm bài. Trong giai đoạn ôn thi cuối năm, em đã chủ động học tập, tìm giáo viên để bổ sung kiến thức nên kết quả thi chính thức được cải thiện rõ rệt.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết, qua kiểm tra sơ bộ hồ sơ học tập, chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Với nền tảng học lực của học sinh, việc đạt khoảng 9 điểm môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp được đánh giá là phù hợp.

Liên quan đến thông tin nghi vấn thí sinh sử dụng điện thoại trong phòng thi, N.T.T.N. khẳng định không mang theo và không sử dụng điện thoại trong suốt thời gian làm bài, đồng thời cho biết đã chấp hành đầy đủ quy chế thi.

Trong báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Lương Tài nhấn mạnh quan điểm không bao che, không che giấu vi phạm. Nếu phát hiện sai phạm trong quá trình tổ chức kỳ thi hoặc của cá nhân liên quan, nhà trường sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.

Bên cạnh đó, nhà trường đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với cơ quan công an xác minh vụ việc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh, đồng thời làm rõ động cơ, mục đích của việc phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dư luận gây ảnh hưởng đến uy tín của học sinh và nhà trường.

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Tags

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

Trường THPT Lương Tài

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