Trương Phi nhờ rượu mà hạ được đệ nhất danh tướng của quân Ngụy, lập chiến công khiến Tào Tháo phải nể

Đáp án đúng là: D. Trương Cáp – lão tướng kỳ cựu, một trong năm danh tướng trụ cột của Ngụy
Giải thích: Trương Cáp (167–231), tự Tuấn Nghệ, từng theo Tào Tháo chinh chiến khắp Trung Nguyên. Ông là một trong “Ngụy ngũ tử lương tướng” – Trương Liêu, Nhạc Tiến, Vu Cấm, Từ Hoảng và Trương Cáp. Trong trận Đãng Cừ, ông thất bại trước Trương Phi của Thục Hán. Chiến thắng này khẳng định tài năng Trương Phi, làm thanh thế quân Thục dâng cao, buộc Tào Tháo phải đánh giá lại đối thủ.
Đáp án đúng là: B. Giả vờ thua chạy, khiến đối phương truy kích vào bẫy phục binh
Giải thích: Trương Phi lợi dụng việc mình nổi tiếng nóng nảy và ưa rượu để khiến đối phương xem thường. Ông giả say, rồi cố tình thua chạy nhằm dụ quân Ngụy truy kích vào vị trí phục binh. Khi đối phương lọt “gọng kìm”, Trương Phi phản công quyết liệt, khiến Trương Cáp trở tay không kịp. Đây là ví dụ điển hình của “dùng mưu thắng sức”.
Đáp án đúng là: A. Ông bắt sống Trương Cáp, khiến Tào Tháo phải đích thân ra cứu
Giải thích: Trận Đãng Cừ là một trong những chiến công rực rỡ của Trương Phi. Ông đánh bại Trương Cáp – danh tướng kỳ cựu của Ngụy – khiến đối phương tháo chạy hỗn loạn, suýt bị bắt sống. Dù Tam quốc diễn nghĩa có yếu tố hư cấu, tình tiết này thể hiện trí mưu, bản lĩnh và khả năng điều quân của Trương Phi – đủ khiến Tào Tháo phải nể phục.