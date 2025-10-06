HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Trương Phi nhờ rượu mà hạ được đệ nhất danh tướng của quân Ngụy, lập chiến công khiến Tào Tháo phải nể

Nguyệt Phạm |

Trương Phi đã hạ được đệ nhất danh tướng nào của quân Ngụy?

Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Danh tướng của quân Ngụy từng trấn thủ Hán Trung, bị Trương Phi đánh bại ở trận Đãng Cừ là ai?

Đáp án đúng là: D. Trương Cáp – lão tướng kỳ cựu, một trong năm danh tướng trụ cột của Ngụy

Giải thích: Trương Cáp (167–231), tự Tuấn Nghệ, từng theo Tào Tháo chinh chiến khắp Trung Nguyên. Ông là một trong “Ngụy ngũ tử lương tướng” – Trương Liêu, Nhạc Tiến, Vu Cấm, Từ Hoảng và Trương Cáp. Trong trận Đãng Cừ, ông thất bại trước Trương Phi của Thục Hán. Chiến thắng này khẳng định tài năng Trương Phi, làm thanh thế quân Thục dâng cao, buộc Tào Tháo phải đánh giá lại đối thủ.

Trương Phi nhờ rượu mà hạ được đệ nhất danh tướng của quân Ngụy, lập chiến công khiến Tào Tháo phải nể- Ảnh 1.

Trương Phi nổi tiếng với sức khỏe địch muôn người cùng với sự dũng cảm coi thường cái chết. (Ảnh: Sohu)

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Theo Tam quốc diễn nghĩa, Trương Phi đã dùng mưu kế gì để lừa Trương Cáp và giành chiến thắng ở Đãng Cừ?

Đáp án đúng là: B. Giả vờ thua chạy, khiến đối phương truy kích vào bẫy phục binh

Giải thích: Trương Phi lợi dụng việc mình nổi tiếng nóng nảy và ưa rượu để khiến đối phương xem thường. Ông giả say, rồi cố tình thua chạy nhằm dụ quân Ngụy truy kích vào vị trí phục binh. Khi đối phương lọt “gọng kìm”, Trương Phi phản công quyết liệt, khiến Trương Cáp trở tay không kịp. Đây là ví dụ điển hình của “dùng mưu thắng sức”.


Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Điều gì khiến chiến thắng ở Đãng Cừ được xem là chiến công khiến cả Tào Tháo phải nể phục Trương Phi?

Đáp án đúng là: A. Ông bắt sống Trương Cáp, khiến Tào Tháo phải đích thân ra cứu

Giải thích: Trận Đãng Cừ là một trong những chiến công rực rỡ của Trương Phi. Ông đánh bại Trương Cáp – danh tướng kỳ cựu của Ngụy – khiến đối phương tháo chạy hỗn loạn, suýt bị bắt sống. Dù Tam quốc diễn nghĩa có yếu tố hư cấu, tình tiết này thể hiện trí mưu, bản lĩnh và khả năng điều quân của Trương Phi – đủ khiến Tào Tháo phải nể phục.

