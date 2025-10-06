Trương Phi nhờ rượu mà hạ được đệ nhất danh tướng của quân Ngụy, lập chiến công khiến Tào Tháo phải nể

Câu hỏi 1/3

Hỏi 1: Danh tướng của quân Ngụy từng trấn thủ Hán Trung, bị Trương Phi đánh bại ở trận Đãng Cừ là ai?

A. Trương Liêu – tướng trấn giữ Hợp Phì, từng khiến Tôn Quyền khiếp sợ sai B. Vu Cấm – vị tướng nổi danh gan dạ, từng chinh phạt nhiều vùng đất sai C. Nhạc Tiến – dũng tướng trung thành, thường đi tiên phong trong trận mạc sai D. Trương Cáp – lão tướng kỳ cựu, một trong năm danh tướng trụ cột của Ngụy đúng