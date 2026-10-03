Trương Phi có gì khiến Lữ Bố phải dè chừng đến vậy? Nhìn dàn 5 mãnh tướng dưới trướng là đủ hiểu

Không chỉ nổi tiếng với võ nghệ hơn người, Trương Phi còn gắn với nhiều tướng lĩnh đáng chú ý của Thục Hán, trong đó có những người từng tham gia các chiến dịch lớn.

5 mãnh tướng từng gắn với Trương Phi là ai?

Trong những câu chuyện về thời Tam Quốc, Lữ Bố thường được xem là một trong những võ tướng có sức chiến đấu đáng sợ nhất. Tuy nhiên, khi đối đầu với Trương Phi, ngay cả Lữ Bố cũng không thể hoàn toàn xem nhẹ đối thủ.

Lữ Bố thường được xem là một trong những võ tướng có sức chiến đấu đáng sợ nhất. (Ảnh: Zhihu)

Một tình tiết thường được nhắc tới là thời điểm Lữ Bố chiếm Từ Châu. Khi đó, Trương Phi trấn giữ thành nhưng để xảy ra biến cố và buộc phải rút đi. Dù chiếm được ưu thế, Lữ Bố vẫn không quyết truy sát Trương Phi đến cùng.

Điều này phần nào cho thấy danh tiếng và khả năng chiến đấu của Trương Phi không hề tầm thường. Bên cạnh đó, dưới trướng hoặc từng chiến đấu cùng ông còn có nhiều tướng lĩnh có tên tuổi.

Nghiêm Nhan

Người đầu tiên là Nghiêm Nhan, lão tướng nổi tiếng trong chiến dịch vào Tây Xuyên.

Khi Trương Phi dẫn quân tiến vào đất Thục, Nghiêm Nhan trấn giữ Ba Quận. Sau khi giao chiến, Trương Phi dùng kế bắt được ông.

Theo Tam Quốc diễn nghĩa, Nghiêm Nhan dù bị bắt vẫn tỏ ra cứng cỏi, không sợ chết. (Ảnh: Sohu)

Theo Tam Quốc diễn nghĩa, Nghiêm Nhan dù bị bắt vẫn tỏ ra cứng cỏi, không sợ chết. Khí phách ấy khiến Trương Phi nể phục, sau đó đối đãi với ông bằng lễ nghĩa.

Nghiêm Nhan về sau trở thành cái tên gắn với hình tượng lão tướng dũng mãnh. Trong văn hóa dân gian, ông đôi khi còn được đặt cạnh Hoàng Trung khi nhắc tới những lão tướng nổi bật thời Tam Quốc.

Tông Dự

Tông Dự không nổi tiếng về võ nghệ như Nghiêm Nhan nhưng lại có sự nghiệp đáng chú ý trong Thục Hán.

Ông từng theo lực lượng của Trương Phi vào đất Thục. Sau này, Tông Dự tiếp tục được trọng dụng, từng làm Chủ bộ, Tham quân và giữ nhiều chức vụ quan trọng.

Điều này cho thấy lực lượng gắn với Trương Phi không chỉ có các võ tướng xông pha chiến trận mà còn có những người đủ năng lực đảm nhiệm trọng trách trong triều đình.

Ngô Ban

Ngô Ban là một võ tướng đáng chú ý khác.

Sau khi Trương Phi qua đời, Ngô Ban tiếp tục tham gia lực lượng của Lưu Bị trong chiến dịch tiến đánh Đông Ngô.

Sau khi Trương Phi qua đời, Ngô Ban tiếp tục tham gia lực lượng của Lưu Bị trong chiến dịch tiến đánh Đông Ngô. (Ảnh: Sohu)

Ông từng tham gia giao chiến với quân của Tôn Hoàn và được giao những nhiệm vụ quan trọng trong chiến dịch Di Lăng.

Việc được sử dụng trong một cuộc chiến quy mô lớn cho thấy Ngô Ban có vị trí không hề thấp trong hàng ngũ tướng lĩnh Thục Hán.

Lôi Đồng

Cái tên tiếp theo là Lôi Đồng.

Thông tin về Lôi Đồng trong sử liệu không nhiều, nhưng ông từng tham gia các cuộc giao tranh tại khu vực Hán Trung và Hạ Biện.

Đây là chiến trường quan trọng trong cuộc đối đầu giữa Lưu Bị và Tào Tháo. Khi đó, nhiều tướng lĩnh lớn như Trương Phi, Mã Siêu cũng xuất hiện tại khu vực này.

Lôi Đồng sau đó tử trận trong chiến đấu.

Ngô Lan

Người cuối cùng là Ngô Lan.

Tương tự Lôi Đồng, Ngô Lan từng tham gia các trận đánh tại Hạ Biện trong giai đoạn lực lượng của Lưu Bị giao tranh với quân Tào.

Ông cùng các tướng khác tham gia chiến dịch nhưng cuối cùng thất bại và tử trận.

Dù không nổi tiếng bằng những cái tên như Quan Vũ, Triệu Vân hay Hoàng Trung, Ngô Lan vẫn là một trong những tướng lĩnh xuất hiện trong lực lượng chiến đấu liên quan tới Trương Phi.

Sức mạnh của Trương Phi không chỉ nằm ở võ nghệ

Hình ảnh Trương Phi trong Tam Quốc thường gắn với một võ tướng nóng nảy, dũng mãnh và có khả năng chiến đấu trực diện rất mạnh.

Tuy nhiên, vai trò của ông trong quân đội của Lưu Bị không chỉ nằm ở sức mạnh cá nhân. Trương Phi từng nhiều lần được giao chỉ huy quân đội, trấn giữ những khu vực quan trọng và tham gia các chiến dịch lớn.

Hình ảnh Trương Phi trong Tam Quốc thường gắn với một võ tướng nóng nảy, dũng mãnh và có khả năng chiến đấu trực diện rất mạnh. (Ảnh: Sohu)

Nghiêm Nhan, Tông Dự, Ngô Ban, Lôi Đồng và Ngô Lan là những cái tên thường được nhắc đến khi nhìn lại lực lượng từng gắn với Trương Phi.

Đáng tiếc, năm 221, ngay trước khi dẫn quân hội quân với Lưu Bị để tiến đánh Đông Ngô, Trương Phi bị hai thuộc hạ là Phạm Cường và Trương Đạt sát hại.

Nếu ông còn sống và trực tiếp tham chiến tại Di Lăng, cục diện có thay đổi hay không là điều không thể khẳng định. Tuy nhiên, nhìn vào những tướng lĩnh từng chiến đấu bên cạnh ông, có thể thấy Trương Phi không chỉ đáng gờm bởi võ nghệ cá nhân mà còn bởi lực lượng phía sau.

Theo Sohu, Sina, 163