Trường Giang thông báo rút khỏi 2 Ngày 1 Đêm

Trường Giang đã có thông báo mới trên Fanpage cá nhân.

Những ngày qua, ồn ào của Trường Giang gây xôn xao khắp mạng xã hội. Mặc dù nam diễn viên đã lên tiếng xin lỗi nhưng sự việc này vẫn chưa thể lắng xuống, cư dân mạng bàn tán trái chiều. Song song với cuộc sống đời tư, việc Trường Giang trở lại với các show truyền hình cũng được netizen quan tâm.

Đến chiều 16/9, Trường Giang đã chính thức có thông báo rút khỏi đợt ghi hình tiếp theo của show 2 Ngày 1 Đêm. Cụ thể, Trường Giang chia sẻ trên Fanpage chính chủ: "Mến gửi quý vị khán giả. Những ngày qua, Giang đã suy nghĩ rất nhiều. Sau khi trao đổi với nhà sản xuất, Giang xin phép vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của 2 Ngày 1 Đêm. Giang muốn dành khoảng thời gian này để lắng lại và học hỏi thêm. Giang chân thành cảm ơn những tình cảm mọi người đã dành cho Giang. Mong quý vị khán giả vẫn luôn yêu thương và tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Trân trọng".

Hiện tại, nam diễn viên chưa chia sẻ về kế hoạch tái xuất. Cư dân mạng xôn xao bàn tán về quyết định này của Trường Giang sau loạt lùm xùm diễn ra suốt những ngày qua.

Trường Giang thông báo rút khỏi đợt ghi hình 2 Ngày 1 Đêm sắp tới