Trường Giang giàu có cỡ nào?

Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Trường Giang sở hữu nhiều bất động sản, điều hành chuỗi nhà hàng và từng được tiết lộ mức cát-xê thuộc nhóm cao trong giới nghệ sĩ.

Trường Giang (SN 1983) là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, nổi bật với vai trò nghệ sĩ hài, diễn viên và MC. Sau dấu ấn với hình tượng Mười Khó, anh liên tục xuất hiện trên sân khấu, màn ảnh và nhiều chương trình truyền hình như Thiên đường ẩm thực, Giọng ải giọng ai, Ơn giời cậu đây rồi!...

Trường Giang là một trong những nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt (Ảnh: FBNV)

Ở lĩnh vực điện ảnh, Trường Giang từng tham gia Lật Mặt, 49 Ngày,... Anh cũng nhiều lần được vinh danh tại Giải Mai Vàng ở các hạng mục diễn xuất và dẫn chương trình, qua đó khẳng định vị trí trong làng giải trí Việt.

Về đời tư, Trường Giang và Nhã Phương kết hôn năm 2018 sau khoảng 3 năm hẹn hò. Sau gần một thập kỷ bên nhau, cặp đôi có 3 người con và vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh sự nghiệp trong lĩnh vực giải trí, cả hai cũng được chú ý bởi những tài sản khủng được tích lũy sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Trường Giang và Nhã Phương là cặp đôi nổi tiếng của showbiz Việt, cùng xây dựng tổ ấm và phát triển sự nghiệp sau nhiều năm gắn bó (Ảnh: FBNV)

Cơ ngơi hàng nghìn m2 với trị giá khủng

Một trong những tài sản gây chú ý nhất của Trường Giang là khu nhà vườn tại Đồng Nai. Cơ ngơi này được xây dựng từ năm 2019, thời điểm con gái đầu lòng của anh và Nhã Phương chào đời, và được gia đình đặt tên là "Nhà Trọ Destiny".

Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương sở hữu cơ ngơi đáng chú ý sau nhiều năm hoạt động trong showbiz (Ảnh: Youtube NV)

Khu đất rộng hàng nghìn mét vuông có nhiều hạng mục như nhà ở, sân vườn, hồ nước, hồ cá Koi, khu vui chơi và bãi cát dành cho trẻ em. Không gian này cũng từng được sử dụng để ghi hình chương trình "Nhà trọ Destiny".

Trường Giang và Nhã Phương ghi lại những khoảnh khắc đời thường của gia đình tại “Nhà trọ Destiny”. (Ảnh: FBNV)

Khu nhà vườn của gia đình Trường Giang có nhiều không gian dành cho nghỉ ngơi, vui chơi và sinh hoạt cùng các con. (Ảnh: Youtube NV)

Khuôn viên rộng rãi được phủ nhiều cây xanh, kết hợp hồ cá, bãi cát và các khoảng sân vườn tạo nên không gian sinh hoạt riêng cho gia đình. (Ảnh: Youtube NV)

Bên cạnh cơ ngơi tại Đồng Nai, vợ chồng Trường Giang còn sở hữu những bất động sản đáng chú ý khác.

Năm 2017, nam nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh căn biệt thự tại Phú Quốc nhân dịp sinh nhật. Theo thông tin được bạn bè tiết lộ vào thời điểm đó, tài sản này có giá khoảng 15 tỷ đồng.

Cận cảnh căn biệt thự biển tại Phú Quốc, một trong những bất động sản có giá trị lớn được công chúng biết đến của Trường Giang (Ảnh: Dân Việt)

Tại Đà Lạt, vợ chồng nam nghệ sĩ sở hữu villa mang tên Hope Retreat. Căn nhà có diện tích khoảng 110 m2, gồm phòng khách, 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh, nằm trên sườn dốc hướng ra rừng thông. Không gian được thiết kế theo phong cách gần gũi với thiên nhiên, sử dụng nhiều vật liệu như gỗ, tre và mây.

Bên cạnh đó, nhiều nguồn tin còn đề cập đến căn hộ tại TP.HCM và một căn nhà được Trường Giang xây dựng cho gia đình ở quê. Tuy nhiên, giá trị cụ thể của những bất động sản này không được công bố chính thức.

Ông chủ kinh doanh "mát tay"

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất và những bất động sản được công chúng biết đến, Trường Giang còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh, trong đó ẩm thực là hướng đi nổi bật. Nam nghệ sĩ từng xây dựng thương hiệu riêng, tận dụng niềm yêu thích nấu nướng và sự am hiểu về các món ăn quê nhà để phát triển mô hình kinh doanh.

Chuỗi Cơm quê Mười Khó do Trường Giang đầu tư và phát triển (Ảnh: Bách hoá xanh)

Năm 2017, anh mở nhà hàng Cơm quê Mười Khó tại TP.HCM, lấy tên từ nhân vật “Mười Khó” từng giúp mình tạo dấu ấn trên sân khấu.

Mô hình tập trung vào các món ăn dân dã mang phong vị miền Trung và xứ Quảng, gợi cảm giác về những bữa cơm gia đình. Đến tháng 5/2020, Trường Giang tiếp tục mở cơ sở thứ hai, sau đó phát triển thêm cơ sở thứ ba.

Một cửa hàng thuộc chuỗi Cơm quê Mười Khó của Trường Giang, được xây dựng theo mô hình phục vụ các món ăn dân dã mang phong vị miền Trung và xứ Quảng. (Ảnh: Bách hoá xanh)

Thực đơn vẫn xoay quanh những món quen thuộc như cá kho, thịt luộc, rau xào, canh chua cùng nhiều món ăn đặc trưng miền Trung.

Tổng hợp