HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Trường Đại học của Tập đoàn FPT đứng đầu Việt Nam và lọt top 100 thế giới ở hạng mục này

Đinh Anh
|

Xếp hạng 87 thế giới, thuộc Top 100 toàn cầu và đứng đầu Việt Nam, trường đại học của Chủ tịch Trương Gia Bình đang chứng minh được chất lượng đào tạo, khả năng tiếp cận giáo dục và những đóng góp của đại học đối với sự phát triển của người học.

Theo thông tin từ trường đại học FPT (FPTU), cơ sở giáo dục đã chính thức được Times Higher Education (THE) xếp vào nhóm 201–300 trường đại học có tác động phát triển bền vững hàng đầu thế giới trong bảng xếp hạng THE Impact Ratings 2026. Đây là lần đầu tiên FPTU đạt được nhóm xếp hạng này, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những trường đại học có tốc độ thăng hạng nổi bật trên bảng xếp hạng quốc tế đánh giá mức độ đóng góp của các cơ sở giáo dục đại học đối với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Ban lãnh đạo của FPTU nhận chứng nhận của Times Higher Education (THE)

Đáng chú ý, ở hạng mục Giáo dục chất lượng (SDG4), FPTU được xếp hạng 87 thế giới, thuộc Top 100 toàn cầu và đứng đầu Việt Nam. Đây là hạng mục phản ánh trực tiếp chất lượng đào tạo, khả năng tiếp cận giáo dục và những đóng góp của đại học đối với sự phát triển của người học. Kết quả này đưa FPTU vào nhóm các cơ sở giáo dục có ảnh hưởng nổi bật nhất thế giới trong việc tạo ra cơ hội học tập, phát triển năng lực và thúc đẩy học tập suốt đời.

Ngoài các thành tích trên, trường đại học FPT cũng đạt nhiều kết quả ấn tượng khác như xếp thứ 14 thế giới về Việc làm tốt và tăng trưởng kinh tế (SDG8), thứ 9 thế giới về Tổ chức mạnh, hoạt động theo pháp trị và an bình (SDG16), thứ 69 thế giới về Phát triển thành phố và cộng đồng bền vững (SDG11). Trong khu vực châu Á, FPTU xếp thứ 110 trên tổng số 941 cơ sở giáo dục.

Theo đó, THE Impact Ratings là bảng xếp hạng toàn cầu do Times Higher Education thực hiện nhằm đánh giá mức độ đóng góp của các trường đại học đối với sự phát triển bền vững. Khác với các bảng xếp hạng tập trung chủ yếu vào nghiên cứu hay học thuật, THE Impact Ratings đo lường tác động thực tế của đại học đối với người học, cộng đồng, môi trường, thị trường lao động và sự phát triển kinh tế - xã hội.

Performance Highlights Report của Times Higher Education đánh giá FPTU được ghi nhận có thành tích nổi bật trên các lĩnh vực cốt lõi của một trường đại học gồm giảng dạy, nghiên cứu, quản trị và phục vụ cộng đồng. Kết quả này cho thấy, năng lực của nhà trường được đánh giá một cách toàn diện, không chỉ ở chất lượng đào tạo mà còn ở khả năng tạo ra những tác động tích cực đối với xã hội.

FPTU là trường đại học thuộc Tập đoàn FPT. Hiện nay trường có 5 cơ sở được đặt tại các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Gia Lai, TP.HCM và Cần Thơ.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

đại học fpt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại