Trước đó, fanpage Facebook có tên Kaito Kid gây xôn xao mạng xã hội khi 3 năm liên tiếp đoán trúng tác phẩm văn học có trong đề thi môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đáng chú ý, fanpage này sử dụng hình ảnh của nhân vật "siêu đạo chích kid" trong truyện Thám tử lừng danh Conan và liên tục đề cập đến việc "trộm đề thi Văn THPT". Bắt nguồn từ 1 trò đùa nhưng fanpage đã gây xôn xao mạng xã hội ngay sau khi kết thúc môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đồng thời tạo ra hiểu lầm lộ đề.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ GD&ĐT đã thông báo kết quả xác minh về nghi vấn lộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 từ cơ quan chức năng của Bộ Công an với như sau:

“Đối với đề thi môn Ngữ văn: Hoàn toàn không có việc lộ Đề thi môn Ngữ văn. Việc dự đoán tên tác phẩm sẽ ra trong đề thi chính thức của 03 sinh viên (thuộc một trường đại học tại TP.HCM) là quản trị mạng “Kaito Kid” dựa trên sự phân tích của các cá nhân trong nhóm và kết quả bình chọn của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, việc này đã tạo ra sự hiểu lầm trong dư luận về việc đề thi bị lộ, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm hành chính theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Cơ quan chức năng của Bộ Công an đang phối hợp với Nhà trường và địa phương để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật".

Mới đây, admin fanpage này đã cập nhật tình hình mới nhất tới cộng đồng mạng:

"Xin chào mọi người. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Thời gian qua nhóm mình bị sốc tâm lý do sự việc đi quá xa nên đã khóa page một thời gian, bên mình cũng đã làm việc với các anh Công an, họ không làm khó bọn mình, chỉ nhắc nhở và cũng vui vẻ với bọn mình, đến nay chúng mình vẫn ổn, không có chuyện bị gì đâu.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm, hiện chúng mình đang tập trung cho việc thi mấy môn cuối cho xong để đăng ký chuyên ngành theo nguyện vọng nên sẽ khá lâu nữa tụi mình mới quay lại cùng mọi người... nhưng mọi người đừng quên tụi mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại".

Bên cạnh đó, ở phần bình luận, admin còn tiết lộ fanpage có 3 người quản trị nhưng không công khai. Qua sự việc vừa rồi, 1 người đã xin rút, 1 người có phần lo sợ nên giờ chỉ còn 1 người đứng ra làm chính.

Chia sẻ với Dân Trí, tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường (Văn phòng luật sư Chính Pháp) để hiểu rõ về chế tài xử phạt với trường hợp gây xôn xao dư luận trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Ông Cường cho hay, theo kết luận của Bộ GD&ĐT, đối với những người vi phạm quy định về đoán đề thi Văn, lộ đề thi Toán chỉ có thể bị xử lý kỷ luật và bị xử phạt hành chính, hành vi chưa thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Đối với người đã đưa tin không chính xác, gây hiểu nhầm rằng lộ đề thi môn Văn lên mạng xã hội, người này sẽ bị xử lý theo quy định của Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện với mức phạt là từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.