Vụ 2 nữ makeup bị người nhà chú rể bắt cởi đồ vì nghi trộm tiền: Cái kết xứng đáng cho 3 người lục soát

Liên quan đến vụ việc 2 nữ makeup là chị T.T.M.N. (26 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) và N.T.N.T. (32 tuổi, ngụ huyện Tân Phước) bị người nhà chú rể lục soát đồ đạc, yêu cầu cởi đồ vì bị nghi ngờ lấy số tiền 20 triệu đồng xảy ra hồi tháng 11/2024 tại ấp Mỹ An B, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh An Giang, mới đây, UBND xã Mỹ Tịnh An đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 3 người phụ nữ tham gia lục đồ của 2 nữ makeup.

3 người này là bà Trần Thị Nào (SN 1985), Nguyễn Ngọc Diệp (sinh năm 1988), bà Nguyễn Thị Kim Liên (sinh năm 1983). Cả 3 bị xử phạt về hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác. Mỗi người bị phạt hành chính số tiền 2,5 triệu đồng, đồng thời cùng bồi thường cho 2 bị hại số tiền 46 triệu đồng.

Trước đó, vụ việc từng gây xôn xao, bức xúc trong dư luận. Cụ thể vào ngày 21/11/2024, gia đình ông N.N.T. (47 tuổi, ở ấp Mỹ An B) tổ chức đám cưới. Chị N. và chị T. được thuê đến nhà để trang điểm.

Người nhà chú rể lục đồ của 2 nhân viên make up để tìm tiền bị mất.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút, gia đình ông T. phát hiện mất số tiền 20 triệu đồng nên thông báo cho mọi người. Sau đó, vợ chồng ông T. tiếp tục tiếp khách dự tiệc cưới.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, khi T. và N. mang hành lý ra về thì bị bà Nào giữ lại, yêu cầu quay vào nhà để nói chuyện.

Tại đây, bà Nào cùng 2 em gái là bà Liên và bà Diệp lục soát vali đựng đồ trang điểm của 2 nữ makeup. Những người này còn bắt 2 cô gái phải cởi đồ để lục soát khiến một cô gái bật khóc nức nở vì ấm ức. Dù vậy, cô gái vẫn cởi đồ để họ kiểm tra.

Sau khi lục soát, nhóm người không tìm thấy tiền nhưng cũng không nói lời xin lỗi 2 nữ makeup. Chỉ có một số người nhà khác của chú rể nói lời xin lỗi 2 người này.

Sự việc được 2 cô gái quay clip, đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc về hành động của nhóm phụ nữ. 2 nữ makeup sau đó đã đến công an xã trình báo sự việc.