Càng gần thời điểm chuyển giao năm cũ – năm mới, nhiều người bắt đầu cảm nhận rõ sự mệt mỏi tích tụ suốt cả năm. Không ít trường hợp tiền bạc không đến nỗi khó, công việc vẫn đều, nhưng gia đạo nặng nề khiến tinh thần sa sút, kéo theo vận tài lộc cũng chững lại. Theo dự báo, trước thềm 2026, 3 con giáp dưới đây càng ôm đồm chuyện gia đình, càng dễ rơi vào trạng thái tắc dòng tiền, trong đó con giáp số 2 được xem là đáng lo nhất.

Tuổi Dần: Gánh vai trụ cột quá lâu, tài lộc khó tụ

Ảnh minh họa

Người tuổi Dần thường mang tâm thế "mình phải lo cho cả nhà", từ kinh tế đến các mối quan hệ hai bên nội ngoại. Cuối năm, áp lực này càng tăng khi chi tiêu nhiều, việc nhà chồng chất, nhưng ít khi được chia sẻ đúng mức. Gồng gánh kéo dài khiến tuổi Dần dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng đưa ra quyết định tài chính.

Dự báo trước 2026 cho thấy, nếu tuổi Dần không chủ động san sẻ trách nhiệm, tiếp tục đứng mũi chịu sào cho mọi việc trong gia đình, tài lộc rất dễ rơi vào cảnh vào rồi lại ra. Ngược lại, khi biết buông bớt vai trò "trụ cột tuyệt đối", tiền bạc mới có cơ hội ổn định trở lại.

Tuổi Mão: Vì tình cảm mà hao hụt tài chính

Tuổi Mão là con giáp đáng lưu ý nhất trong giai đoạn này. Bản tính sống tình cảm, sợ mất hòa khí khiến tuổi Mão thường chi tiền vì nể nang, vì thương người thân, hoặc vì không nỡ từ chối. Gánh nặng gia đình của tuổi Mão không ồn ào, nhưng âm ỉ và kéo dài, khiến tài chính bị bào mòn lúc nào không hay.

Theo dự báo, trước thềm 2026, nếu tuổi Mão không tách bạch rõ ràng giữa tình cảm và tiền bạc, nguy cơ hụt tài lộc là rất cao. Tiền kiếm được dễ dành cho người khác hơn là cho sự an toàn của chính gia đình nhỏ. Đây là con giáp được khuyên nên đặc biệt tỉnh táo, đặt lại ranh giới chi tiêu và học cách nói "không" đúng lúc để tránh rơi vào vòng xoáy mệt mỏi cả về tiền lẫn tinh thần.

Ảnh minh họa

Tuổi Mùi: Hy sinh thầm lặng, tài vận bị ảnh hưởng

Tuổi Mùi quen với việc nhẫn nhịn và chịu phần thiệt trong gia đình. Họ thường là người gánh thêm việc, lo thêm tiền chỉ mong mọi thứ êm ấm. Nhưng chính sự hy sinh thầm lặng này lại khiến tuổi Mùi dễ kiệt sức, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và khả năng giữ tiền.

Dự báo cho thấy, nếu trước 2026 tuổi Mùi vẫn tiếp tục đặt trách nhiệm của cả gia đình lên vai mình, tài lộc khó có bước tiến rõ rệt. Khi tinh thần mệt mỏi, dòng tiền cũng dễ chững lại. Chỉ khi tuổi Mùi biết buông bớt việc không thuộc về mình, tài vận mới có dấu hiệu khởi sắc.

Với 3 con giáp này, giai đoạn trước thềm 2026 là lúc cần nhìn lại: gia đình là chỗ dựa, không phải gánh nặng. Khi tình cảm trở thành áp lực, tiền bạc rất khó lưu thông. Đặc biệt với tuổi Mão, việc điều chỉnh cách chi tiêu và ứng xử trong gia đình mang tính quyết định đến vận tài lộc thời gian tới. Buông đúng lúc không làm tình cảm mất đi, mà giúp cả gia đạo lẫn tài chính trở nên nhẹ nhàng hơn khi bước sang năm mới.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm



