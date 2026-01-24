Cứ mỗi lần nói đến dọn dẹp trước Tết, nhiều người lại nghĩ ngay đến việc mạnh tay vứt bỏ những món đồ không dùng tới. Nhưng thực tế, nhà chỉ gọn được một thời gian ngắn, vài tháng sau đâu lại vào đấy, đồ đạc vẫn chất đầy như cũ. Sau vài năm sống tối giản và dọn nhà đều đặn, tôi mới nhận ra một điều: vấn đề không nằm ở chỗ vứt bao nhiêu, mà nằm ở chỗ mua cái gì và mua như thế nào. Nếu thói quen mua sắm không thay đổi, thì dù có dọn mấy lần, nhà vẫn bừa như thường.

Trước Tết, đây là 8 món tôi đã quyết định không mua lại lần nào nữa, vì hầu như gia đình nào cũng từng mắc phải.

1. Những món đồ gia dụng nhỏ “mua cho vui”

Máy ép chậm, máy làm sữa hạt, máy làm bánh mì, máy làm mì… nghe thì rất hay, nhưng thực tế phần lớn chỉ dùng 1–2 lần rồi bỏ xó. Mỗi món không rẻ, chiếm chỗ mà hiệu quả sử dụng cực thấp. Trước khi mua đồ gia dụng, hãy tự hỏi: mình có dùng mỗi tuần không? Nếu câu trả lời là “không chắc”, tốt nhất nên bỏ qua.

2. Quá nhiều bát đĩa

Rất nhiều nhà có thói quen mua bát đĩa theo bộ, theo trend, nhưng đến lúc ăn uống hằng ngày lại chỉ dùng vài cái quen thuộc. Chưa kể bát đĩa kém chất lượng, nhựa rẻ tiền hay inox không đạt chuẩn còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ít bát đĩa hơn, bếp không chỉ gọn mà còn dễ giữ vệ sinh hơn rất nhiều.

3. Gấu bông, thú nhồi

Gấu bông nhìn thì đáng yêu, nhưng lại là “nam châm hút bụi” đúng nghĩa. Nhiều con chất lượng kém, nguồn gốc không rõ, để lâu vừa bẩn vừa chiếm diện tích. Với nhà có trẻ nhỏ, đây còn là món dễ gây kích ứng nếu không vệ sinh thường xuyên.

4. Các loại thảm, miếng lót

Từ thảm cửa, thảm bếp, thảm phòng tắm đến thảm trang trí… càng nhiều thì nhà càng rối. Thảm rất khó làm sạch triệt để, dễ giữ ẩm và tích tụ vi khuẩn. Bỏ bớt thảm, việc dọn nhà nhẹ hẳn, không gian cũng thoáng hơn rõ rệt.

5. Đồ decor, đồ trang trí

Lúc mua thì thấy xinh, nhưng vài tháng sau gần như “vô hình” trong mắt chủ nhà. Chưa kể đồ decor rất dễ bám bụi, mỗi lần dọn phải lau từng món, cực kỳ tốn công. Trước Tết, hãy giữ lại vài món thật sự có ý nghĩa, còn lại nên mạnh tay cho đi.

6. Quần áo mua theo cảm hứng

Quần áo là thứ dễ tích nhất trong nhà. Rất nhiều món mua về chỉ mặc một hai lần rồi treo mãi trong tủ. Sau khi dọn bớt, tôi rút ra một nguyên tắc: mua ít lại, nhưng mua đồ chất lượng, dễ phối và mặc được nhiều năm.

7. Giày dép ít dùng

Mở tủ giày ra sẽ thấy không ít đôi mua từ rất lâu, mang vài lần rồi bỏ. Những đôi này thường là không thoải mái, lỗi mốt hoặc mua theo cảm xúc. Trước Tết là lúc tốt nhất để thanh lọc và ghi nhớ: kiểu giày nào mua về là sẽ bỏ xó.

8. Nội thất cho có không khí

Nhiều gia đình thích mua thêm bàn ghế, kệ, đồ nội thất theo trend dù không thật sự cần. Kết quả là nhà nhỏ càng chật, lối đi bị thu hẹp. Sau khi bỏ bớt đồ nội thất dư thừa, tôi mới thấy nhà thoáng hơn, ở cũng dễ chịu hơn hẳn.