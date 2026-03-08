Trước ngày 20/4, người dùng tài khoản Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank... để kinh doanh phải làm ngay điều này!

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 18/2026/TT-BTC quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Thông tư được ban hành nhằm hướng dẫn thực hiện các quy định tại khoản 4 Điều 13 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và các Điều 8, 11, 12 của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Văn bản quy định cụ thể các loại hồ sơ và trình tự thủ tục liên quan đến việc thông báo doanh thu, kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, thông báo địa điểm kinh doanh, cũng như việc tạm ngừng và chấm dứt hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định rõ nghĩa vụ của hộ kinh doanh trong việc thông báo các tài khoản ngân hàng và ví điện tử liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo quy định tại Thông tư, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế các tài khoản ngân hàng và ví điện tử liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đối với các hộ đang hoạt động, thời hạn gửi thông báo chậm nhất là ngày 20/4/2026.

Ngoài ra, trong trường hợp có sự thay đổi về thông tin tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử sử dụng cho hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải thực hiện thông báo lại với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Như vậy, cá nhân và hộ kinh doanh có tài khoản mở tại các ngân hàng như Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank,..., nếu được sử dụng để nhận thanh toán hoặc thực hiện giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh, cần nhanh chóng thông báo với cơ quan thuế trước thời hạn quy định.

Việc bổ sung quy định về thông báo tài khoản ngân hàng sẽ góp phần tăng cường minh bạch dòng tiền trong hoạt động kinh doanh, đồng thời hỗ trợ cơ quan thuế quản lý doanh thu và nghĩa vụ thuế hiệu quả hơn trong bối cảnh giao dịch điện tử và thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến.