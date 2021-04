Trước khi rộ tin hẹn hò Quốc Trường, Minh Hằng từng quen đại gia hơn 10 tuổi và còn khoe ảnh cưới cùng 1 diễn viên Vbiz?

Sáng ngày 19/4, nghi vấn Quốc Trường - Minh Hằng đang hẹn hò được lan truyền trên khắp mạng xã hội và được các "thánh hóng" dành sự chú ý đặc biệt. Mới sáng đầu tuần mà dân FA đã ngập trong "cẩu lương" là loạt ảnh tình tứ của cặp đôi trong tiệc sinh nhật được tổ chức kín đáo vào tối ngày 18/4.



Vốn là mỹ nhân nức tiếng làng giải trí Việt, Minh Hằng 5 lần 7 lượt bị "thám tử showbiz" soi "hint" hẹn hò trước khi lộ tin đang yêu đương với Quốc Trường. Được biết, Minh Hằng từng xác nhận đang yêu 1 người đàn ông hơn 10 tuổi, cách đây không lâu, cô còn khiến dân tình "xỉu ngang" khi tung loạt ảnh cưới bên 1 nam diễn viên Vbiz.

Hơn 1 thập kỷ trước, Minh Hằng từng vướng tin đồn hẹn hò ca sĩ Tuấn Hưng

Trong 1 bài phỏng vấn vào năm 2011, khi được hỏi mẫu bạn gái lý tưởng, Tuấn Hưng đã không ngần ngại mà trả lời ngay: "Tôi mơ ước đêm Giáng Sinh là được ở bên Minh Hằng. Minh Hằng là một cô gái đẹp, thông minh, đáng yêu, vui tươi nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, gợi cảm".

Tuấn Hưng từng tiết lộ Minh Hằng chính là gu người phụ nữ có thể chiếm được trái tim anh

Khi được Tuấn Hưng thể hiện tình cảm và liên tục lộ ảnh thân mật, Minh Hằng đã lên tiếng phủ nhận mối quan hệ với người đồng nghiệp: "Hằng nghĩ những điều đó chỉ là ý kiến một chiều từ phía anh Tuấn Hưng thôi còn Hằng thì chưa bao giờ có ý đó. Đọc những lời khen của anh Tuấn Hưng, Hằng thấy vui và hạnh phúc vì được anh ấy khen thôi, ngoài ra không có cảm giác gì khác.

Còn những tấm hình bị cho là thân mật giữa Hằng với anh Tuấn Hưng đang trôi nổi trên mạng theo Hằng cũng không có gì là ghê gớm cả. Bởi vì biểu diễn với các nam ca sĩ chung một sân khấu, một bài hát thì Hằng đã biểu diễn rất nhiều và trong một hoạt cảnh nào đó các nam ca sĩ buộc phải thể hiện sự thân mật để phù hợp hơn với nội dung bài hát, chuyện đó cũng bình thường. Không lẽ cứ có nam ca sĩ nào thân mật với Hằng nghĩa là họ có tình cảm với Hằng sao? Nếu vậy thì Hằng đã yêu tới 80 người luôn đó.

Hằng biết anh Hưng đã lâu nhưng hai anh em cũng chỉ gặp gỡ trong công việc, còn ngoài đời chưa từng hẹn nhau đi uống nước chứ nói gì đến việc có gì với nhau".

Minh Hằng cho biết cả hai chỉ là đồng nghiệp bình thường. Đến hiện tại, trong khi Minh Hằng còn là quý cô độc thân thì Tuấn Hưng đã trở thành bố bỉm và có gia đình viên mãn

Tim từng gây tranh cãi vì tiết lộ lần "vượt rào" với Minh Hằng

Tim từng khiến cả showbiz chấn động khi công khai kể chuyện "vượt rào" vào sinh nhật 17 tuổi của Minh Hằng. Ngay thời điểm đó, Tim đã bị chỉ trích dữ dội vì tiết lộ những chuyện nhạy cảm liên quan đến nữ đồng nghiệp, sau đó anh đã phải công khai xin lỗi. Suốt hơn 10 năm qua, Tim và Minh Hằng rất hạn chế đụng độ nhau tại các sự kiện.

Cách đây nhiều năm, khi được hỏi về cảm xúc lúc xảy ra scandal, Minh Hằng chia sẻ: "Thứ nhất, những scandal đó không phải do Hằng tạo ra. Thứ hai, scandal với anh Tuấn Hưng không phải là xấu, nó chỉ là những lời có cánh của anh ấy dành cho một người phụ nữ, đơn giản như thế. Hằng luôn muốn giữ hình ảnh của mình ở góc độ trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất bởi fan của Hằng là những khán giả tuổi teen. Và Hằng khẳng định là Hằng không bao giờ làm gì xấu để làm mất hình tượng của Hằng hết.

Ngay cả scandal với Tim thì cũng không phải do Hằng tạo ra mà cái đó là do một người có học thức tạo ra. Do đó, Hằng đã không muốn đính chính và cũng không muốn nhắc lại ngày hôm nay nữa".

Tim và Minh Hằng từng lộ ảnh thân mật, nóng bỏng vào thời điểm tầm 10 năm trước

Về phía Tim, anh tỏ ra tiếc nuối vì lỡ vạ miệng nói ra những chuyện không đúng khiến mối quan hệ cả hai bị ảnh hưởng: "Mặc dù ít có dịp gặp nhau nói chuyện, nhưng trong buổi trao giải Mai Vàng 2012, Tim và Hằng cũng có vô tình chạm mặt nhau. Hằng vẫn vui vẻ mỉm cười và hai đứa vẫn chào nhau bình thường, không đến nỗi căng thẳng và nghiêm trọng như mọi người nghĩ. Tim cũng hy vọng trong thời gian tới, nếu có cơ hội sẽ có thể nối lại tình bạn vui vẻ với Minh Hằng như trước".

Tim và Minh Hằng từng xảy ra lùm xùm tình cảm chấn động Vbiz

Minh Hằng và cuộc tình âm thầm với đại gia lớn hơn 10 tuổi

Sau hàng loạt sóng gió tình trường, Minh Hằng rất hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm trước công chúng. Cho đến khoảng đầu năm 2020, Minh Hằng khoe ảnh nắm tay một chàng trai giấu mặt khi đi du lịch biển.

"Nhanh như chớp", các "thánh soi" trên cõi mạng đã tìm ra chân dung người đàn ông được cho là bạn trai của cô. Thời điểm đó, Minh Hằng và người đàn ông này liên tục bị soi "hint" cùng đi nghỉ mát, hẹn hò ăn tối lãng mạn. Thậm chí, nữ diễn viên còn nhiều lần khoe được ai kia tặng hoa để tạo bất ngờ kèm dòng chữ "I love you" (Em yêu anh) vô cùng ngọt ngào.

Cho đến tháng 5/2020, Minh Hằng xác nhận đang hẹn hò với 1 người đàn ông lớn hơn 10 tuổi, bạn trai cô làm trong lĩnh vực kinh doanh, cả hai yêu đương sau thời gian dài làm bạn thân. Đặc biệt, Minh Hằng tiết lộ bạn trai là người rất tình cảm, thường xuyên đưa đón cô trong các sự kiện. Tuy nhiên, cả hai từng xảy ra bất đồng quan điểm vì nữ diễn viên không chịu công khai chuyện hẹn hò.

Là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư, nhưng Minh Hằng từng khoe ảnh đi hẹn hò ở biển cùng 1 người đàn ông giấu mặt

Nữ diễn viên và 1 người đàn ông lớn hơn 10 tuổi nhiều lần bị soi "hint" hẹn hò

Cả hai thường xuyên cùng nhau check in và để lộ chi tiết liên quan đến đối phương

Chia sẻ về người yêu, Minh Hằng từng trải lòng: "Người đàn ông ấy đã bảo vệ tôi rất nhiều, cho tôi niềm vui trong cuộc sống. Vì vậy, tôi cũng muốn bảo vệ người đàn ông đó, không muốn anh ấy bước ra ngoài ánh sáng. Tôi chỉ muốn bao bọc người đàn ông ấy trong vòng tay của mình, để anh ấy có cuộc sống bình thường, làm việc như bao người khác".

Minh Hằng được bạn trai cũ rất cưng chiều và thường xuyên tạo bất ngờ

Minh Hằng từng đích thân tung ảnh cưới với 1 nam diễn viên Vbiz, sự thật là gì?

Sau thời gian dài không còn lộ "hint" yêu đương với bạn trai hơn 10 tuổi, Minh Hằng bất ngờ khoe bức ảnh diện váy cưới vào hồi đầu tháng 4/2021. Bất thình lình thấy "bé Heo" hoá cô dâu, lại còn tình tứ bên 1 người đàn ông điển trai, dân tình liền ùa vào chúc phúc lia lịa.

Tưởng mỹ nhân Vbiz cuối cùng cũng đã "chốt đơn" về làm vợ người ta, hoá ra sự thật đây chỉ là những bức ảnh cưới của Minh Hằng và bạn diễn Trần Huy Anh trong 1 bộ phim truyền hình sắp được công chiếu vào thời gian tới.

"Bé Heo" làm dân tình rần rần khi hé lộ những bức ảnh cưới với 1, nhìn cô dâu đầy hạnh phúc khiến dân tình tưởng cuối cùng Minh Hằng cũng đã "theo chồng bỏ cuộc chơi"

Tuy nhiên, sự thật đây chỉ là những hình ảnh của Minh Hằng và bạn diễn trong bộ phim sắp công chiếu

Tin hot nhất đầu tuần: Nghi vấn đang yêu Quốc Trường

Chỉ ít ngày sau khi làm dân tình hụt hẫng vì "cú lừa" lên xe hoa, Minh Hằng bị chúng tôi bắt gặp có những cử chỉ thân mật, hôn hít với Quốc Trường trong tiệc sinh nhật nam diễn viên vào tối ngày 18/4. Nhìn vào những hình ảnh hiếm hoi được ghi lại cũng đủ thấy cả hai có mối quan hệ thân mật trên mức bạn bè.

Minh Hằng và Quốc Trường bị bắt gặp có những cử chỉ thân mật trong tiệc sinh nhật của nam diễn viên vào tối qua

Thậm chí cả hai còn ôm và hôn hít ngay công khai giữa phố, chỉ với những hành động này cũng chứng minh cặp đôi có mối quan hệ trên mức tình bạn?

Tối qua, Minh Hằng cũng đăng tải những khoảnh khắc kè kè cùng Quốc Trường lên MXH, thậm chí nam diễn viên còn choàng tay và ôm trọn bạn gái tin đồn vào lòng. Theo lời Quốc Trường, anh cảm thấy rất hạnh phúc vì được tổ chức sinh nhật bất ngờ như thế này. Được biết, gần đây Minh Hằng và Quốc Trường thường xuyên xuất hiện cùng nhau do cả hai đang tham gia cùng 1 dự án phim điện ảnh.

Clip: Minh Hằng và Quốc Trường kè kè và ôm ấp nhau tình tứ khiến dân tình nhìn phát "hờn"

Quốc Trường công khai đăng clip ngồi cạnh Minh Hằng kèm 2 chữ nhắn nhủ: "Hạnh phúc"

Trước đó, Quốc Trường cũng thẳng thắn thừa nhận ngay tại họp báo rằng Minh Hằng chính là gu người yêu của anh: "Tôi không biết mình có vấn đề gì về tâm lí không? Tôi tiếp xúc với gái đẹp nhiều nên chắc chắn có rất nhiều đối tượng đẹp và ngoan. Nhưng trái tim tôi hiện tại chưa có cảm xúc. Tôi cần một người có thể không cần đẹp, không cần hiền, hung dữ luôn cũng được nhưng khiến tôi cảm thấy đây là người để yêu, để cưới. Người khiến tôi có cảm xúc là người tôi chỉ cần gặp một lần đầu tiên là biết liền. Tôi thích kiểu người con gái cá tính, thông minh, bản lĩnh như Minh Hằng".

Hậu bị bắt gặp khoảnh khắc hẹn hò, cả Quốc Trường và Minh Hằng đều khéo phủ nhận mối quan hệ và tiết lộ cả 2 chỉ là bạn bè.

Cách đây không lâu, cả hai đã vướng nghi vấn hẹn hò khi thân mật, tựa đầu vào nhau trong dịp tụ họp hội bạn

Ánh mắt nhìn nhau đầy tình ý của Quốc Trường và Minh Hằng trong buổi họp báo của bộ phim diện ảnh cả hai cùng tham gia

