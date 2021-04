Xuân Phúc: 2 lần sảy thai tự nhiên, vợ hoang mang, lo sợ, nằm khóc một mình

Mới đây, chương trình Các ông bố nói gì lên sóng với khách mời là nam diễn viên, người mẫu Xuân Phúc.

Xuân Phúc sinh năm 1992, anh từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình và điện ảnh như Chạm tay vào nỗi nhớ, Trái tim có nắng, Điệp vụ chân dài, Lật mặt 2, Cạm bẫy - Hơi thở của quỷ... Năm 2018, Xuân Phúc gây ấn tượng khi tham gia cuộc thi The Face bởi ngoại hình nam tính, phong trần.

Trong chương trình, Xuân Phúc chia sẻ về quãng thời gian mang bầu nhiều cảm xúc của bà xã Trúc Thanh.

Xuân Phúc: Vợ tôi tự trách mình sao không giữ được em bé và nằm khóc một mình

Chia sẻ về hành trình mang thai của vợ, Xuân Phúc cho biết, con trai đầu lòng là thành quả của cả hai sau 2 lần Trúc Thanh bị sảy thai. Vì thế, khi nghe tin vợ mang bầu, nam người mẫu vui mừng nhưng không tránh khỏi sự lo lắng, bất an.

Anh nói: "Hai vợ chồng đã mong có con trước đó rồi nhưng hơi buồn một chút là trước khi có em bé hiện tại, vợ tôi đã 2 lần sảy thai tự nhiên. Tâm trạng của phụ nữ rất hoang mang, lo sợ, nhận lỗi về mình. Vợ tôi tự trách mình sao không giữ được em bé và nằm khóc một mình.

Nhìn vợ như vậy tôi rất đau lòng. Nhìn thấy nước mắt vợ rơi, không một người đàn ông nào có thể cầm lòng. Cho nên khi vợ khoe que thử thai, tôi rất lo nên không dám mừng vội, nhỡ như hai lần trước thì sao".

Người mẫu Xuân Phúc.

Cơ địa Trúc Thanh yếu, cô ốm nghén suốt 5 tháng đầu của thai kỳ. Quãng thời gian này, dù bận chăm sóc vợ bầu nhưng Xuân Phúc cũng chú trọng sức khỏe của bản thân.

"Vợ tôi nghén nặng, ngủ thì không sao nhưng cứ tỉnh dậy là ói. Mang thai 5 tháng đầu, vợ tôi không ăn uống được gì. Tôi cũng thương nhưng tôi phải ăn gấp đôi để bà xã lấy mình làm động lực.



Trong quá trình vợ mang bầu, tôi còn dành thời gian đi tập, trau chuốt bản thân nhiều hơn vì tôi muốn cho vợ thấy là ngoài việc dành thời gian cho vợ, tôi vẫn còn "ngon", để vợ có thêm năng lượng, chịu khó đẻ thêm cho mình chứ", anh chia sẻ.



Xuân Phúc bên bà xã.

Không chỉ nghén nặng, bà xã Xuân Phúc tăng cân, rạn nứt cơ thể khiến cô tự ti về ngoại hình. Anh chú ý thấy sự thay đổi từ vợ và luôn động viên, an ủi bà xã:

"Người phụ nữ rất tự ti về ngoại hình của mình. Nếu chồng không tâm lý thì bà bầu rất dễ stress. Những tháng cuối tôi thấy vợ rất hay soi gương xong thở dài. Tôi biết là vợ lúc đó đang có luồng suy nghĩ rất tiêu cực nên tôi phải ra ôm hôn, an ủi là vợ vẫn đẹp mà".

Vợ Xuân Phúc: Có hôm mẹ nôn lên người ba nhưng ba không hề ghê tởm, sợ gì hết

Về phía Trúc Thanh, cô đã viết một bức tâm thư xúc động gửi đến con trai nhỏ tên thân mật là Shin. Trong thư, Trúc Thanh dành nhiều lời khen cho sự tâm lý, yêu thương gia đình của ông xã và bày tỏ niềm hạnh phúc khi sắp đón con đầu lòng ra đời.

"Ba và mẹ đã phải trải qua hơn 2 năm với nhiều mất mát, cũng là bằng đấy thời gian ba mẹ đã phải cố gắng rất nhiều để vượt qua. Nhiều lúc mẹ bất lực, muốn buông xuôi nhưng ba luôn động viên để mẹ tiếp tục cố gắng.

Cuối cùng ông trời và Shin cũng không phụ lòng ba mẹ. Mẹ nhớ hôm đó là ngày 3/8/2020, mẹ nhìn thấy dấu hiệu của em đỏ chót 2 vạch trên que thử thai. Mẹ vỡ òa, tim ngừng một nhịp. Mẹ vội mang lên phòng khoe với ba.

Ba bật dậy ngay, ngồi xem xét que rất kỹ. Mẹ thắc mắc vì không thấy ba bất ngờ, sung sướng như tưởng tượng. Mãi về sau mẹ hỏi, ba mới nói là do những lần không may kia khiến ba thấy lo lắng, bất an nhiều.

Vợ chồng anh mới đây đã chào đón con đầu lòng ra đời.

Lúc đó ba đã ôm mẹ thật chặt và dặn dò mẹ đủ điều cẩn thận. Từ ngày có con, ba biến mẹ thành nàng công chúa vô dụng. Ba không cho mẹ động tay vào bất cứ thứ gì, một cái hắt hơi hay nhíu mày của mẹ cũng làm ba lo sốt vó lên.

Ba suốt ngày lên mạng tìm hiểu và lưu lại xem mẹ cần ăn gì, ngủ ra sao, uống gì là đúng. Ba như một người thanh tra chính hiệu lúc nào cũng kè kè bên mẹ để đảm bảo an toàn cho con và mẹ.

Con trai của mẹ nghịch ngợm, hành hạ mẹ nghén xanh xao đến tận tháng thứ 5. Có hôm mẹ còn nôn lên người ba nhưng ba không hề ghê tởm, sợ gì hết. Bà vẫn lau rửa cho mẹ rồi đi dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi lau rửa cho ba sau.

Thậm chí nhưng việc vệ sinh cho phụ nữ nhạy cảm ba cũng chẳng nề hà. Tự tay ba lau rửa, chăm sóc cho mẹ, không để ai làm việc đó hết.

Xuân Phúc bế con trai Shin.

Vào những tháng cuối của thai kỳ, mẹ béo, tăng cân nhiều, rạn nứt khắp người, đôi lúc mẹ soi gương cũng thấy buồn tủi lắm nhưng ba chưa bao giờ có một lời chê bai.

Người ta nói khi phụ nữ có con sẽ trưởng thành và lo toan nhiều hơn. Nhưng mẹ lại thấy mình bé bỏng đi như một nàng công chúa được yêu chiều trong vòng tay của ba con.

Shin ơi, nhà mình có thể không giàu tiền bạc, ba và mẹ rất vất vả để cho con được đủ đầy, nhất là ba miệt mài đi làm đêm hôm, sáng sớm. Mẹ thương vô cùng, mẹ thương người đàn ông giàu ý chí và luôn hy sinh cho gia đình ấy.

Cuộc đời này mẹ chỉ mong chàng trai của mẹ lớn lên cũng trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường, yêu thương vợ con, yêu thương gia đình như ba của con".