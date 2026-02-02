Theo giới truyền thông, các máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler trên tàu sân bay Mỹ CVN-72 USS Abraham Lincoln hiện diện gần Iran đã được trang bị pod tác chiến điện tử thế hệ mới nhất ALQ-249, được gọi là “Hệ thống gây nhiễu thế hệ tiếp theo” (NGJ - Next Generation Jammer).

Theo đó, trong quá trình triển khai lực lượng và khí tài của Mỹ đến Trung Đông để chuẩn bị cho một cuộc không kích mới có thể xảy ra nhằm vào Iran, giới chuyên gia đã phát hiện các hệ thống tác chiến điện tử ALQ-249 mới trong các khoang chứa của máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler của Hải quân Mỹ.

Những chiếc máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler là một phần của phi đội không quân trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72).

Tiêm kích hạm EA-18G Growler với hệ thống ALQ-99

ALQ-249 thay thế hệ thống ALQ-99 trước đó và hiện đang được tích cực triển khai cho các đơn vị không quân hạm trên tàu sân bay Mỹ.

ALQ-99 sử dụng máy phát ống tia cathode (CRT) cổ điển, gây nhiễu bằng cách phát nhiễu làm ngập không phận trên một khu vực rộng lớn; trong khi ALQ-249 dựa trên mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) gallium nitride (GaN).

Công nghệ này cho phép pod tác chiến điện tử mới tạo ra các chùm tia hẹp, mạnh mẽ nhắm mục tiêu chính xác vào tần số radar của đối phương mà không gây nhiễu hoạt động của hệ thống liên lạc của chính mình.

Theo giới chuyên gia, công suất của ALQ-99 thường không đủ để vô hiệu hóa các radar AESA kỹ thuật số hiện đại, còn ALQ-249 với công suất bức xạ lớn hơn đáng kể, có khả năng tấn công radar của đối phương hiệu quả hơn nhiều và ở tầm xa hơn.

Ngoài ra, nó cũng có thể hoạt động như một vũ khí mạng bằng cách chèn mã độc vào tín hiệu của đối phương.

Thêm vào đó, khi vận hành ALQ-99, hầu hết các thiết lập gây nhiễu đều được cài đặt sẵn trên mặt đất hoặc yêu cầu người vận hành phải điều chỉnh thủ công rất nhiều.

Còn ALQ-249 có kiến trúc phần mềm mở cho phép nó nhận diện các tín hiệu radar mới, chưa từng được biết đến trước đây một cách nhanh chóng và ngay lập tức chọn thuật toán gây nhiễu tối ưu.

Giới chuyên gia quân sự nhận định rằng, việc triển khai hệ thống tác chiến điện tử mới này tại khu vực tác chiến Trung Đông cho thấy Hoa Kỳ có ý định chủ động ngăn chặn các tín hiệu radar của Iran, nếu một chiến dịch quân sự tấn công Iran được phê duyệt.