Trước giờ VIMS 2026 mở cửa ngày mai tại Hà Nội: Đi đâu, xem gì, lái thử xe nào và nhận quà gì?

Vietnam Innovative Mobility Show (VIMS) 2026 diễn ra ngày 3–4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, vào cửa miễn phí. Triển lãm có trưng bày, lái thử xe cùng các minigame với quà tặng hấp dẫn.

VIMS là gì?

Vietnam Innovative Mobility Show (VIMS) là triển lãm ô tô và công nghệ giao thông, tổ chức song hành với Gala Car Choice Awards (CCA) 2026.

VIMS 2026 dành cho người yêu xe trực tiếp khám phá những mẫu xe được quan tâm tại CCA 2026. Các mẫu xe thuộc Top 5 đề cử ở 12 hạng mục của giải được đưa đến trưng bày.

VIMS 2026 hối hả vào những giờ chuẩn bị cuối cùng trước ngày mở cửa. Ảnh: BTC

CCA là giải thưởng ô tô thường niên, năm nay là mùa thứ 5, với chủ đề “Shaping The Next Drive - Kiến tạo chuẩn mực mới”. Triết lý của giải là “không chọn tốt nhất, chỉ chọn phù hợp nhất”. Kết quả được tính từ 30% điểm bình chọn của cộng đồng và 70% điểm đánh giá của Hội đồng Thẩm định chuyên môn.

Thời gian và địa điểm

Trung tâm Hội nghị Quốc gia là nơi diễn ra VIMS. Ảnh: NCC

• Triển lãm VIMS: 3-4/10/2026, mở cửa từ 8h00 đến 18h00 mỗi ngày.

• Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội.

• Vé vào cửa: miễn phí.

Khu trưng bày xe

Ban tổ chức dự kiến trưng bày gần 60 xe Top 5 của các hạng mục CCA 2026.

Phối cảnh khu trưng bày xe tại VIMS năm nay. Ảnh: VIMS

Số xe được chia thành 12 cụm, mỗi cụm khoảng 5 xe, bố trí đối xứng hai bên lối vào chính của NCC. Trong đó, 6 cụm đầu nằm ở quảng trường, trước bậc thang tòa nhà, mỗi bên 3 cụm; 6 cụm còn lại ở khu sảnh đón, mỗi bên 3 cụm.

Xe trưng bày thuộc nhiều hạng mục giải thưởng CCA năm nay, gồm xe gia đình ở 4 phân khúc giá, xe hybrid, thuần điện, xe dịch vụ, xe chất chơi, xe cho phái nữ và xe GenZ.

Các gian hàng của hãng xe

Theo danh sách dự kiến, sẽ có các hãng có gian trưng bày riêng tại VIMS 2026. Danh sách các hãng được ban tổ chức hé lộ ban đầu có Omoda & Jaecoo, VinFast, Geely và Honda. Cụ thể những chiếc xe được lên lịch trưng bày như sau:

• Omoda & Jaecoo: Jaecoo J5 ICE; Jaecoo J5 EV; Jaecoo J5 SHS-H; Jaecoo J7 SHS-P; Omoda C5 Sport; Omoda C5 SHS-H

• VinFast: VinFast VF Wild; VinFast VF 2

• Geely: Geely EX2

• Honda: Honda UC3; Honda CUV e:; Honda ICON e:; Honda HR-V

Khách mời giới thiệu xe

Theo dự kiến, 10 khách mời sẽ giới thiệu các mẫu xe tại triển lãm. Họ là những gương mặt quen thuộc trong cộng đồng xe, gồm MC, host truyền hình, YouTuber và TikToker chuyên review xe.

Danh sách khách mời gồm: Âu Ngọc Phú, Đào Mạnh Hùng, Lê Công Trung Hiếu, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Văn Tới, Nguyên Vũ, Phạm Ngọc Hải, Phùng Thế Trọng, Tee Anh và Vũ Hà Ninh.

Các hoạt động tại triển lãm

• Xem xe, tham quan: khách được xem trực tiếp các xe tại quảng trường và sảnh đón.

• Lái thử: khách đăng ký lái thử một số mẫu xe Top 5 CCA.

• Check-in và tham gia minigame: diễn ra trong thời gian triển lãm.

3 minigame nhận quà hấp dẫn

Minigame 1: Sáng tạo nội dung

Minigame do cộng đồng Bí Mật Xe Biz tổ chức, tổng giá trị giải thưởng khoảng 38 triệu đồng. Người chơi tham dự triển lãm, trải nghiệm (xem xe, lái thử, check-in), sau đó chia sẻ cảm nhận trên Facebook cá nhân kèm hashtag #cca2026 và #bimatxebiz.

• Giải nhất (bài có tương tác cao nhất): robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot T50S Pro Omni, giá 21,99 triệu đồng.

• Giải nhì (bài có tương tác thấp nhất): quạt không cánh Lumias T08 Pro, giá 7,99 triệu đồng.

• Giải ba (bài viết thú vị do Ban quản trị chọn): phần quà bí mật trị giá 8 triệu đồng.

Người chơi dùng tài khoản chính chủ, không ẩn danh và không thao túng tương tác. Kết quả dự kiến chốt ngày 6/10/2026.

Minigame 2: Lái thử trúng tiền thật

Mỗi ngày có 5 giải thưởng 500.000 đồng dành cho những người may mắn được gọi tên sau khi lái thử các xe Top 5 CCA.

Minigame 3: Săn sticker AutoPro nhận tiền mặt

10 sticker AutoPro được dán ẩn trên các xe trưng bày tại VIMS. Người tìm ra sticker trước và check-in với Bí Mật Xe Biz nhận 500.000 đồng tiền mặt cho mỗi sticker.