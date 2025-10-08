HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Trước AnTEx của Shark Bình, loạt dự án tiền ảo lừa đảo hàng chục nghìn tỷ đã bị công an triệt phá

Phụng Tiên |

Trước khi có thông tin Công an TP Hà Nội đang làm việc với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) để làm rõ các thông tin nghi liên quan đến dự án tiền ảo AntEx, cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều vụ án lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền ảo tại Việt Nam.

Trước AnTEx của Shark Bình, loạt dự án tiền ảo lừa đảo hàng chục nghìn tỷ đã bị công an triệt phá- Ảnh 1.

Nhóm phát hành tiền ảo “Wingstep” và “Naga Kingdom”

Ngày 21/8, Công an TP Hà Nội thông tin đã triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo, huy động tới 7,86 triệu USD (khoảng 200 tỷ đồng) của hơn 3.000 nhà đầu tư.
Cầm đầu là Đặng Quốc Thắng (SN 1986, Hà Nội), thành lập Công ty Maxx Group để quảng bá các dự án “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”.

Trước AnTEx của Shark Bình, loạt dự án tiền ảo lừa đảo hàng chục nghìn tỷ đã bị công an triệt phá- Ảnh 4.

Với Wingstep, người dùng tải ứng dụng “moiza.io”, mua giày NFT trị giá 100–1.200 USD/đôi, đi bộ hoặc chạy để nhận thưởng WST quy đổi ra BUSD. Dự án hoạt động từ 5/2022 đến 8/2022 thì mất thanh khoản, khiến khoảng 50 nhà đầu tư với tổng số tiền 300.000 USD (7,2 tỷ đồng) bị chiếm đoạt.

Với Game Naga Kingdom, người chơi mua NFT nhân vật game (có NFT Pig giá tới 400 triệu đồng) để kiếm đồng tiền ảo “Maga” đổi ra BUSD, hứa hẹn lợi nhuận 5–8%/tháng và hoa hồng giới thiệu tới 10%. Dự án sập sau 3 tháng, khiến 20 nhà đầu tư mất trắng 60.000 USD (1,5 tỷ đồng).﻿

Đường dây tiền ảo PaynetCoin (PAYN) xuyên quốc gia

Gần đây, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Bộ Công an triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia kinh doanh đa cấp trái phép, sử dụng đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN).

Từ năm 2021, nhóm này tạo ra đồng PAYN hoạt động trên nền tảng Blockchain, hứa hẹn lãi suất 5–9%/tháng. Người đầu tư được trả thưởng bằng PAYN và quy đổi qua sàn FMCPAY.com, AFF2024.com, đổi sang USDT, USD hoặc VNĐ.

Trước AnTEx của Shark Bình, loạt dự án tiền ảo lừa đảo hàng chục nghìn tỷ đã bị công an triệt phá- Ảnh 7.

Các đối tượng quảng cáo sai sự thật rằng PAYN được chấp nhận thanh toán vé máy bay, khách sạn và đã đăng ký tại Mỹ. Nhóm tổ chức hàng loạt hội thảo, phát triển mạng lưới đa cấp theo mô hình kim tự tháp, huy động hàng tỷ USD.

Ngày 15/7/2025, Công an Phú Thọ đồng loạt phá án tại Phú Thọ, Hà Nội, TP.HCM, khởi tố 20 bị can về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” (Điều 217a, 290 BLHS). Nhiều tài sản bị kê biên, phong tỏa với giá trị hàng nghìn tỷ đồng.﻿

“WorldMall.app” – Dự án tiền ảo siêu lợi nhuận

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cùng Công an TP Hà Nội triệt phá nhóm sử dụng công nghệ cao kêu gọi đầu tư tiền ảo “WorldMall.app” (WM).

Trước AnTEx của Shark Bình, loạt dự án tiền ảo lừa đảo hàng chục nghìn tỷ đã bị công an triệt phá- Ảnh 9.

Nhóm này lập trình phần mềm “WorldMall.app”, tự tạo đồng WM và tổ chức hội thảo, livestream rầm rộ, giới thiệu đội ngũ “CEO nước ngoài” để lấy lòng tin.

Nhà đầu tư được hứa hẹn lãi suất 8–21%/năm. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này huy động hàng tỷ đồng từ hàng nghìn người.
Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 BLHS.﻿

Khởi tố nhóm lừa đảo gần 10.000 tỷ qua sàn MTC – Matrix Chain

Tháng 6/2025, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can gồm Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi), Hồ Long Trí (45 tuổi), Đinh Hữu Hay (34 tuổi) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước AnTEx của Shark Bình, loạt dự án tiền ảo lừa đảo hàng chục nghìn tỷ đã bị công an triệt phá- Ảnh 10.

Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng, cầm đầu đường dây lừa đảo.

Nhóm này lập sàn giao dịch tiền ảo MTC (Matrix Chain), tổ chức sự kiện quảng bá, lôi kéo nhà đầu tư toàn quốc bằng chiêu “lợi nhuận siêu khủng”. Hệ thống được chia theo 3 miền Bắc – Trung – Nam, vận hành kiểu đa cấp.

Hàng chục ngàn người đã bị dụ dỗ góp vốn, với tổng số tiền gần 10.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định đây là một trong những vụ lừa đảo tiền ảo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.﻿

