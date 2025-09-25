Trước 30/10, những ai từng chuyển tiền vào 5 tài khoản ngân hàng này cần ra trình báo công an ngay

Ai từng chuyển tiền vào 5 STK ngân hàng này ra trình báo ngay

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng hồi tháng 8 quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Nhật Quang (26 tuổi), Võ Nguyễn Hoàng Thông (27 tuổi), Võ Văn Tường (27 tuổi), Võ Hoàng Việt Hưng (34 tuổi) và Võ Văn Quang (22 tuổi), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị để điều tra về các hành vi “Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nói trên, mới đây Cơ quan CSĐT, Công an TP. Đà Nẵng đã ra thông báo khẩn, yêu cầu những người từng chuyển tiền vào tài khoản mở tại các ngân hàng BIDV, NCB, MBBank, ACB trong khoảng từ tháng 12/2024 đến tháng 8/2025 khẩn trương liên hệ với cơ quan Công an.

Thông tin 5 tài khoản ngân hàng được Công an TP. Đà Nẵng công bố bao gồm:

Những người chuyển tiền vào các tài khoản đã thông báo ở trên vui lòng lên trình báo tại Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP. Đà Nẵng. Địa chỉ tại số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Hoặc liên hệ với Điều tra viên Nguyễn Hữu Hưng theo SĐT 0935.234.711. Thời gian nhận trình báo từ nay đến trước ngày 30/10/2025.

Được biết, nhóm của Quang đã giả mạo tài khoản Facebook bán trái cây uy tín tại Hàn Quốc để kết bạn, nhắn tin với người mua nhằm lấy số điện thoại. Sau đó, dùng số này đăng ký WhatsApp, lừa nạn nhân cung cấp mã OTP để chiếm quyền Facebook qua chức năng quên mật khẩu. Khi kiểm soát được tài khoản, nhóm giả danh chủ tài khoản nhắn tin lừa đảo người thân nhằm chiếm đoạt tiền với nhiều phương thức tinh vi.

Công an làm việc với đối tượng Võ Văn Nhật Quang trong đường dây. Ảnh: CA Đà Nẵng

Với thủ đoạn này, từ tháng 12/2024 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã thực hiện việc xâm nhập trái phép trên 70 thông tin tài khoản Facebook, số tiền các đối tượng chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng trên 10 tỷ đồng.

Công an phát cảnh báo liên quan đến STK lừa đảo 72070617979

Công an phường Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) mới đây cho biết, tội phạm mạng thường mạo danh hoặc chiếm quyền Zalo của người thân, bạn bè để nhắn tin mượn tiền, bất kể đó là ai.

Điển hình như ngày 17/9/2025, ông Nguyễn Văn Th., công tác tại Công an phường Bình Phước nhận được tin nhắn từ Zalo của đồng nghiệp có Nickname (tên tài khoản) là "Vũ PC45 (lớn) với nội dung:

"Tài khoản a còn đủ 20 triệu đó không mượn tạm chuyen tiền cọc đất, tí 7h tối e gửi lại được k, tk còn tiền mà lỗi chuyển cứ hoàn về", kèm theo là ảnh chụp màn hình có thông tin từ ngân hàng Vietcombank để chứng minh.

Với kinh nghiệm công tác và hiểu rõ các mối quan hệ, chưa có lần nào người đồng nghiệp có tài khoản "Vũ PC45 (lớn) hỏi mượn tiền nên ông Nguyễn Văn Th. biết ngay đó là tin nhắn lừa đảo. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Th. vẫn giả vờ như không biết và cố tình "diễn" xem đối tượng giở thêm thủ đoạn gì nữa nên nhắn lại: "ok, chờ anh tí nhé".

Ngay lập tức đối tượng nhắn tin gửi số tài khoản ngân hàng 72070617979, Ngân hàng VP Bank CTY TNHH BDS HƯNG LONG LAND kèm nội dung "A gửi sang đây ghi nội dung là Vũ cọc đất giúp e nhé". Sau đó ông Nguyễn Văn Th. nhắn lại "ủa mà e là ai á" thì đối tượng không nhắn tin dẫn dụ nữa.

STK lừa đảo 72070617979. Ảnh: Công an phường Bình Phước (tỉnh Đồng Nai)

Khi gọi điện bằng số điện thoại để xác minh thông tin từ người đồng nghiệp Nickname "Vũ PC45 (lớn)" thì được biết tài khoản Zalo "Vũ PC45 (lớn)" đã bị kẻ xấu chiếm quyền điều khiển, sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ thực hiện các thủ thuật thì chủ tài khoản mới lấy lại được tài khoản Zalo "Vũ PC45 (lớn)".

Đây là thủ đoạn thường thấy của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thời gian qua, đối tượng dùng ảnh, tên thật, thậm chí nhờ người bên cạnh chụp màn hình giả mạo cuộc trò chuyện; hoặc xâm nhập tài khoản rồi đổi mật khẩu, gửi tin khẩn cấp để không gây nghi ngờ. Mục tiêu là lợi dụng niềm tin, gây khẩn cấp để nạn nhân không kịp xác minh và làm theo yêu cầu của chúng.

Để phòng ngừa với các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, Công an phường Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) khuyến cáo:

Hãy cảnh giác - một cú gọi xác minh có thể cứu cả gia tài và tình cảm gia đình. Nếu thấy nghi ngờ, dừng ngay, hỏi kỹ và báo cơ quan chức năng. Đừng để kẻ xấu lợi dụng lòng tin của mình!