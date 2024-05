Trở về đơn vị sau nhiều ngày đi công tác, Trung úy Ngô Tiến Đức, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 4), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội - một trong 10 cá nhân được tặng Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” năm 2023, vẫn giữ cho mình được một tinh thần phấn chấn, vui vẻ.

Đức cho biết, anh may mắn có được người vợ hiểu nghề, yêu chồng, nên mọi khó khăn, vất vả trong công việc đều thuận lợi hoàn thành.

“Vợ tôi vừa sinh con thứ 2, nhiều khi tôi đi mấy ngày mới về nhà, về đến nhà nhiều hôm chỉ kịp tắm rửa, thay quần áo, lại lên đường đi phá án. Tôi may mắn là có vợ và mẹ đẻ hiểu được đặc thù công việc của chồng, của con, nên hai người phụ nữ rất gắn kết và yêu thương nhau. Nhiều lúc tôi thấy mẹ tôi còn yêu con dâu hơn cả mình. Tôi cứ trêu mẹ, sao bất công thế, nhưng sâu thẳm trong tâm trí mình, tôi hiểu nhờ thế, gia đình tôi được hạnh phúc, hai con nhỏ nhận được sự yêu thương đầy đủ. Còn tôi, những lúc bận mải công việc, nhớ con cũng chỉ biết gọi facetime để ngắm nhìn chúng”.

Phá án là ước mơ

Tốt nghiệp chuyên sư phạm, Đại học Sư phạm, năm 2015 Đức và bạn gái sau này là vợ mình cùng nhau thực hiện ước mơ là thi đỗ vào các trường trong lực lượng CAND.

Năm 2017, tốt nghiệp Trung cấp Cảnh sát nhân dân Sóc Sơn, Đức về làm công an xã, phụ trách địa bàn xã Trân Tiều, thuộc đồn Công an Cầu Bươu, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Sau 3 tháng công tác ở đây, với bản chất năng động, thích thử sức mình trong những công việc đòi hỏi yếu tố điều tra trấn áp tội phạm, Đức xin về đội Cảnh sát Hình sự, công an huyện Thanh Trì để thỏa mãn đam mê.

“Chuyên ngành đào tạo của tôi là công an xã, nhưng sau một thời gian làm việc, tôi thấy mình không phù hợp với công việc này. Tôi nhớ có một kỷ niệm khiến tôi quyết tâm thay đổi, đó là một hôm tôi phải ngồi tư vấn, giải thích đúng, sai cho mấy chị tham gia nhóm biểu tình tại địa phương đến đòi quyền lợi về đất cát. Lúc này, do yêu cầu của công việc, tôi không làm gì được, chỉ ngồi và giải thích, tôi nhận thấy nó không phù hợp phong cách của mình. Tính tôi thích trấn áp tội phạm nên xin về đội hình sự. Mặc dù công việc hình sự khó khăn, vất vả hơn rất nhiều, nhưng nếu mình thực sự yêu công việc đó, mình sẽ dễ dàng vượt qua”- Trung uý Đức nói.

Theo lời kể của Trung uý Đức, trong thời gian công tác tại Đội Hình sự, Công an huyện Thanh Trì, có một vụ án để lại cho anh nhiều kỷ niệm khó quên.

Lúc đó, vào một ngày giáp Tết Nguyên đán năm 2020-2021. Trong vụ án này, có một người đàn ông có hai con nhỏ 1 trai và 1 gái nhưng không may tử vong khi rơi xuống một hố nước được đào ở trên đường. Sự ra đi đột ngột của hai đứa con khiến người bố đó suy sụp. Trong nỗi đau đớn tột cùng, người đàn ông đã đổ lỗi nguyên nhân cái chết của con do sự tắc trách của chủ đầu tư. Vì thế, ông ta đã lặn lội từ Quảng Ninh lên Hà Nội, gặp người chủ thầu xây dựng.

Khi đến nhà người này, không gặp được chủ đầu tư, người cha đã va chạm, lời qua tiếng lại với vợ chủ đầu tư. Trong lúc nóng giận, mất kiểm soát, người này đã cầm dao chém nhiều nhát vào người phụ nữ đó.

“Lúc về đồn công an, người bố khóc rất nhiều. Người này trình bày nguyên nhân, hoàn cảnh vụ việc, biết nỗi khổ của người ta, chứ không phải do bản chất lưu manh, côn đồ, nên chúng tôi cũng động viên ông ấy bình tĩnh lại. Khi nạn nhân ổn, chúng tôi đến gặp trao đổi. Khi biết nguyên nhân vụ việc, nạn nhân có viết đơn xin giảm nhẹ tội cho ông ấy. Hình như sau này, người đàn ông kia bị xử 8 năm tù”- Trung uý Đức kể.

Sau một thời gian dài công tác, tích lũy kinh nghiệm, Đức nhận thấy cần phải thay đổi môi trường làm việc. Theo như lời kể của Trung uý Đức thì, đi làm cần có một động lực theo kiểu “mở mắt ra muốn đến cơ quan đi làm, khác việc mở mắt ra phải đi làm”. Chính vì vậy, sau hơn 6 năm công tác tại Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Trì, từ tháng 3/2023 đến nay, Ngô Tiến Đức đã xin về công tác tại Đội Điều tra trọng án và bây giờ là Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Trung uý Ngô Tiến Đức rất tự hào, bởi, số 7 Thiền Quang và “thương hiệu” Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự luôn là niềm tự hào và mong ước của những người lính hình sự. Đây là nỗi ám ảnh kinh hoàng của các băng nhóm giang hồ, dù là cộm cán nhất ở Hà Nội.

Nhiều đối tượng truy nã sa lưới

Để thích nghi với công việc đòi hỏi Ngô Tiến Đức phải không ngừng nỗ lực, chịu khó học hỏi nâng cao nhận thức mọi mặt và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong năm 2023, Trung uý Đức hoàn thành chỉ tiêu công tác đã đăng ký, cụ thể: bắt 3 đối tượng truy nã, xác lập 1 hiềm nghi, được phân công trực tiếp giải quyết 7 đơn tố giác tội phạm, trong đó 3 đơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, 4 đơn tố giác đang trong thời hạn giải quyết.

Trong số đó, phải kể đến vụ điều tra, khám phá nhanh vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, nạn nhân là trẻ em xảy ra ngày 14/8/2023 tại Khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Trong vụ án này, Ngô Tiến Đức được phân công nhiệm vụ theo sát di biến động phía sau xe của đối tượng. Đây là vụ án khó, thời điểm diễn ra chập tối, đối tượng manh động, thủ đoạn tinh vi và có chuẩn bị từ trước khiến cho việc điều tra, truy bắt rất khó khăn. Đối tượng liên tục yêu cầu thay đổi nhiều địa điểm giao nhận tiền để tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng Công an. Trong suốt quá trình đối tượng và mẹ cháu bé di chuyển, Ban chuyên án đã bám sát từng di biến động để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mẹ con cháu bé, cũng như chờ đợi thời cơ để bắt giữ đối tượng. Sau khi đối tượng dừng xe nhận tiền, xe ôtô của Công an quận Long Biên chặn đầu thì Đức cùng các thành viên của tổ công tác đã bắt giữ Nguyễn Đức Trung (SN 1990, trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc)…

Ngoài vụ án trên, Đức còn trực tiếp tham gia điều tra, khám phá vụ án giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng (nạn nhân là cán bộ Công an phường Hàng Trống- quận Hoàn Kiếm) xảy ra ngày 4/4/2023 tại khu vực trước cửa Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiểm, TP Hà Nội. Sau 6 ngày tích cực điều tra, truy bắt, đến khoảng 5h ngày 10/4/2023 đã phát hiện, bắt giữ được đối tượng gây án là Phan Tiến Linh (sinh năm: 1984, nơi thường trú: Phương Liên, Đồng Đa, Hà Nội) khi Linh đang lần trốn tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

Hay như vụ án điều tra, khám phá vụ án Giết người, Cướp tài sản (nạn nhân là lái xe ôm công nghệ) xảy ra vào ngày 16/7/2023 tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Sau khoảng 30 giờ tích cực điều tra, truy bắt, đến khoảng 15h ngày 18/7/2023, đã phát hiện bắt giữ đối tượng gây án là Lê Văn Công (sinh năm: 1990, nơi thường trú: thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) khi Công đang lẩn trốn tại nhà riêng.

Ngoài phá án, Trung úy Đức còn luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua do Đoàn thanh niên và đơn vị phát động, chấp hành nghiêm chỉnh điều lệnh Công an nhân dân và các nội quy, quy định của ngành, của Công an thành phố và đơn vị đề ra. Anh cũng thường xuyên duy trì và giữ gìn đoàn kết nội bộ, cùng tập thể phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, tham gia đầy đủ và có chất lượng các đợt học tập do Đoàn và đơn vị tổ chức, không ngừng học tập rèn luyện để nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn và kiến thức pháp luật để sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.