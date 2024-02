Sáng 15-2, tại trụ sở Công an TP Thủ Đức, Thành ủy TP HCM, Ban Giám đốc Công an TP HCM và Thành ủy - UBND TP Thủ Đức đã tổ chức khen thưởng các đơn vị tham gia khám phá nhanh vụ cô gái bị sát hại tại phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức.



Năm tập thể được Thành ủy TP HCM khen thưởng, gồm: Đội CSHS Công an TP Thủ Đức, Công an phường Tăng Nhơn Phú B, Đội Kỹ thuật hình sự Công an TP Thủ Đức, Phòng CSHS và Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP HCM.

Các tập thể được khen, thưởng

Giám đốc Công an TP HCM đã có thư khen, kèm tiền thưởng đối với 2 tập thể là Đội CSHS Công an TP Thủ Đức và Công an phường Tăng Nhơn Phú B vì đã lập thành tích xuất sắc.

Nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc được khen, thưởng

Bên cạnh đó, Thành ủy TP Thủ Đức đã quyết định khen thưởng tiền đối vớinhiều đơn vị thuộc Công an TP Thủ Đức, Công an TP HCM, VKSND TP HCM, VKSND TP Thủ Đức. Ngoài ra còn có nhiều cá nhân khác có thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh vụ án cũng được khen thưởng.

Trước đó, Công an TP HCM đã bắt giữ Nguyễn Đăng Khoa (SN 1999; tạm trú TP Thủ Đức về các tội "Cướp tài sản", "Giết người", "Hiếp dâm".

Nguyễn Đăng Khoa bị bắt giữ tại Bình Định

Do sống cùng dãy trọ với chị V.T.T. (SN 1999, quê Đồng Nai) nên chiều 8-2, Khoa nhờ chị T. sang phòng mình phụ giúp dọn đồ đạc, Khoa đã khóa cửa phòng, dùng dao đe dọa, uy hiếp nhằm cướp tài sản.

Sau đó, Khoa dùng vũ lực tấn công và sử dụng dao đâm khiến chị T. tử vong rồi hiếp dâm nạn nhân.

Khoa chiếm đoạt 1 lắc tay và 3 nhẫn, 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai bên trong ba lô và 3 triệu đồng của chị T.

Đáng chú ý, để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng đã dùng dao phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi ni lông đen, đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu Công nghệ cao TP Thủ Đức.