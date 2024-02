Lời khai của người đàn ông cùng dãy trọ sát hại, phi tang thi thể cô gái trẻ ở TP.HCM

Chiều 13/2, báo Lao động dẫn thông tin từ Công an TP Thủ Đức cho biết đang tạm giữ một nghi phạm liên quan đến việc sát hại cô gái 25 tuổi rồi phân xác phi tang. Nạn nhân là chị V.T.T., sống tại một nhà trọ trên đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B.

Bước đầu xác định nghi phạm tên N.Đ.K., 26 tuổi, quê Tiền Giang, ở chung dãy trọ với nạn nhân.

Theo lời khai của đối tượng, chiều 8/2 (tức 29 Tết), người này chuẩn bị đồ đạc để về quê ăn Tết và ở phòng cạnh đó trong dãy trọ, chị T. cũng chuẩn bị về quê. Thấy khu trọ vắng vẻ, hắn đã nhờ chị T. qua khiêng phụ đồ đạc.

Rùng rợn hơn, khi nạn nhân sang, tên này có ý định thực hiện hành vi đồi bại với chị T. và bị đối phương chống cự. Lúc này, K. bóp cổ khiến nạn nhân ngạt thở. Sau đó, nghi phạm tiếp tục thực hiện ý định của mình.

Ngày 30 Tết, K. đem thi thể nạn nhân đi phi tang nhiều nơi tại khu vực vắng vẻ nằm trong khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức, cách khu nhà trọ 4km. Ngoài ra, K. còn cướp một số vàng, điện thoại của nạn nhân đem bán rồi bỏ trốn về quê vợ ăn Tết như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ K. và di lý về TP.HCM để phục vụ điều tra. Trong ngày 13/2, công an đã phong tỏa phòng trọ và nhiều khu vực ở trong Khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức để khám nghiệm.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể của chị T. Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, Công an phường Tăng Nhơn Phú B tiếp nhận trình báo từ người thân của chị T. về việc gia đình không thể liên lạc được với chị từ ngày 8/2 đến nay. Công an phường đã lập hồ sơ vụ việc sau đó chuyển lên Công an TP Thủ Đức tiếp nhận, điều tra.



Vào thời gian trên, chị T. sau giờ làm cuối cùng ở Công ty TNHH Coats Phong Phú (phường Tăng Nhơn Phú B) nhắn tin với người thân rằng mình chuẩn bị về huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để ăn Tết.

Tuy nhiên gia đình chị T. chờ mãi mà không thấy và mất liên lạc với chị.

Hình ảnh chị T. tan ca trở về nhà vào lúc 6 giờ 16 ngày 29 Tết nhưng không thấy đi ra...

Đến sáng 9/2 (30 Tết), qua điện thoại di động, anh T. (người yêu chị T.) báo với gia đình chị rằng đã nhờ người đến phòng trọ tìm chị thì thấy cửa đã khóa ổ khóa bên ngoài. Người này phá khóa để vào phòng nhưng không thấy chị T.

Chia sẻ với PV báo SGGP, chị gái của nạn cho biết, 6 ngày trôi qua, gia đình đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Sau khi đến căn phòng trọ, gia đình nhờ công an trích xuất camera, phát hiện chị T. tan ca trở về nhà vào lúc 6 giờ 16 ngày 29 Tết. Tuy nhiên, theo dõi camera không thấy T. ra khỏi khu vực dãy trọ.

Khu trọ chỉ có một lối ra duy nhất. Camera chỉ quay được chị T. về phòng trọ nhưng không thấy đi ra...