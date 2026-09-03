Trung úy Công an dạy văn khiến hơn 250.000 người theo dõi: Khi sức ảnh hưởng lan tỏa tri thức

Một Fanpage ôn thi môn Văn có hơn 250.000 người theo dõi, hàng triệu lượt truy cập mỗi tháng. Điều đặc biệt, người đứng sau những bài giảng miễn phí ấy lại là một Trung úy Công an.

Người thầy đặc biệt trên mạng xã hội

Khoảng 3 năm qua, Fanpage “Ôn thi cùng Linhteacher99” trở thành địa chỉ quen thuộc với nhiều giáo viên, học sinh trên cả nước. Tại đây, những bài giảng, đề thi và kiến thức về Ngữ văn, Lịch sử được chia sẻ theo cách ngắn gọn, trực quan, dễ tiếp cận.

Đứng sau Fanpage này là Trung úy Đỗ Văn Linh, cán bộ Công an tỉnh Điện Biên. Sinh năm 1999, đồng chí Đỗ Văn Linh từng đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và là thủ khoa chuyên ngành Trinh sát bảo vệ An ninh xã hội, Học viện An ninh nhân dân.

Sau khi tốt nghiệp và trở về địa phương công tác, Linh bắt đầu nghĩ đến việc đưa kiến thức các môn xã hội lên mạng xã hội, đặc biệt để hỗ trợ những học sinh vùng sâu, vùng xa không có điều kiện đến các trung tâm ôn thi.

Từ ý tưởng đó, “Ôn thi cùng Linhteacher99” ra đời.

Ảnh: FBNV

Sau gần 2 năm, Fanpage đã thu hút trên 250.000 người theo dõi, hơn 22.000 lượt thích và gần 3 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Nhiều bài đăng đạt từ vài trăm đến vài chục nghìn lượt tương tác.

Nhưng phía sau những con số ấy không phải một ê-kíp chuyên nghiệp hay một lớp học thu phí. Để duy trì Fanpage, Trung úy Linh tự dành thời gian xây dựng giáo án, cập nhật đề thi, tìm cách chuyển những kiến thức vốn dễ bị xem là khô khan thành nội dung ngắn gọn, sinh động.

“Biết học sinh còn rụt rè, sợ bị chê cười, không dám hỏi thầy cô khi không hiểu bài nên lúc dạy học, tôi và các bạn giảng kỹ càng nhất có thể. Chúng tôi không thể tặng vật chất cho các em thì trao cho kiến thức”, Trung úy Linh chia sẻ.

“Viral có Tâm - Ảnh hưởng có tầm”

Điều thú vị ở câu chuyện của Trung úy Đỗ Văn Linh nằm ở chỗ, sức ảnh hưởng của một cán bộ Công an không chỉ xuất hiện trong những hoạt động nghiệp vụ hay tuyên truyền pháp luật.

Trên không gian mạng, anh đang sử dụng chính kiến thức và chuyên môn của mình để tạo ra những nội dung hữu ích cho cộng đồng.

Các bài giảng được thể hiện bằng video, hình ảnh, những đoạn văn ngắn và phương pháp ghi nhớ trực quan. Những vấn đề về văn học, lịch sử, thời sự xã hội hay kỹ năng học tập được đưa vào nội dung theo cách gần gũi hơn với học sinh. Với những học sinh ở vùng cao, nơi điều kiện học thêm còn hạn chế, một lớp học trực tuyến miễn phí có thể trở thành thêm một kênh tiếp cận kiến thức.

Ảnh: NVCC

Trung úy Đỗ Văn Linh cho rằng sức hút của “lớp học 0 đồng” không nằm ở việc miễn phí.

“Của cho không bằng cách cho”, anh chia sẻ, đồng thời cho biết mỗi tiết dạy đều được chuẩn bị kỹ, không chỉ tập trung vào kiến thức lý thuyết mà còn có các buổi ngoại khóa, kỹ năng mềm và những hoạt động giúp học sinh mở rộng góc nhìn.

Với đồng chí Linh, văn học không chỉ là một môn học để thi. “Văn học là nhân học”, quá trình học cũng là quá trình hoàn thiện bản thân, học cách làm người, học để cống hiến và xây dựng quê hương, đất nước.

Có lẽ vì thế, sau giờ làm việc chuyên môn, anh vẫn dành thời gian cho Fanpage như một cách tiếp tục công việc mình yêu thích.

Thời gian tới, Trung úy Linh dự kiến tìm thêm những người có chung đam mê giảng dạy để cùng nâng cao chất lượng bài giảng và duy trì lớp học, kể cả khi công việc chuyên môn có những thời điểm bận rộn.

Câu chuyện của “Ôn thi cùng Linhteacher99” cho thấy một góc nhìn khác về sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Một cán bộ Công an cũng có thể trở thành một KOL theo cách rất riêng: không cần bắt đầu từ những nội dung giải trí, mà từ kiến thức, sự tận tâm và mong muốn tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Trong một không gian số nơi mỗi lượt chia sẻ đều có thể tạo ra ảnh hưởng, điều quan trọng không chỉ là viral, mà là viral điều gì và ảnh hưởng ấy được dùng như thế nào. “Viral có Tâm - Ảnh hưởng có tầm” cũng bắt đầu từ những điều như vậy: dùng sức ảnh hưởng để lan tỏa tri thức, năng lượng tích cực và những giá trị có ích đến cộng đồng.