Trung tướng Ivan Havrylyuk đã trở thành người đứng đầu mới của Ukroboronprom

Trên cương vị mới, Trung tướng Ivan Havrylyuk được kỳ vọng sẽ đưa Ukroboronprom phát triển vượt bậc.

Ban Giám sát Công ty Cổ phần Công nghiệp Quốc phòng Ukraine (Ukroboronprom) đã bổ nhiệm Trung tướng Ivan Havrylyuk làm Tổng Giám đốc mới của doanh nghiệp, dựa trên kết quả của cuộc thi tuyển.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang web của Ukroboronprom. Việc tìm kiếm, lựa chọn và đánh giá sơ bộ các ứng viên được thực hiện bởi văn phòng đại diện tại Ukraine của công ty quốc tế Amrop Partnership.

Dựa trên kết quả tuyển chọn và phỏng vấn cuối cùng với các ứng viên, hội đồng giám sát đã bầu ra người đứng đầu mới của Ukroboronprom.

Thông báo nói rõ: "Ông Ivan Havrylyuk có nhiều năm kinh nghiệm trong quân đội, quản lý và làm việc trong lĩnh vực quốc phòng.

Kinh nghiệm chuyên môn và sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của Lực lượng Vũ trang Ukraine là điều kiện tiên quyết quan trọng cho sự phát triển của Ukroboronprom, việc nâng cao năng lực sản xuất của các doanh nghiệp và củng cố tổ hợp công nghiệp quốc phòng nhà nước".

Trung tướng Ivan Havryuk trở thành người đứng đầu mới của Ukroboronprom.

Cần nhắc lại, sau các sự kiện ở Vyshneve thuộc vùng Kyiv, ông Herman Smetanin đã tuyên bố chấm dứt công việc của mình với tư cách là Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Công nghiệp Quốc phòng Ukraine và phải tới bây giờ mới có người thay thế.

Ukroboronprom là hạt nhân của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, khi điều hành nhiều nhà máy sản xuất vũ khí quan trọng, phục vụ cho cả nhu cầu của Lực lượng vũ trang Ukraine lẫn xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Trong thời gian tới, một hướng đi mới của Ukroboronprom đang được cân nhắc, đó là hợp tác với các cơ sở nước ngoài để sản xuất những loại vũ khí do Ukraine thiết kế, vừa phục vụ chính Ukraine, vừa hướng đến xuất khẩu.

Theo Militarnyi



