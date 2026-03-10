Trung tâm xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới nằm ở đâu?

Câu trả lời là Thành phố công nghiệp Ras Laffan (RLIC) của Qatar.

Sự giàu có không tưởng của Qatar được tạo nên từ Ras Laffan. Ras Laffan là lý do tại sao Doha (thủ đô của Qatar) có rất nhiều tòa nhà chọc trời và hơn thế nữa...

Thành phố công nghiệp Ras Laffan (RLIC). Ảnh: METenders

Vốn là một làng chài chuyên tìm ngọc trai yên tĩnh, Ras Laffan bắt đầu hành trình công nghiệp hóa vào những năm 1990 khi Qatar Petroleum (nay là Qatar Energy - công ty dầu khí thuộc sở hữu nhà nước của Qatar) khởi động một kế hoạch đầy tham vọng nhằm biến khu vực này thành một trung tâm toàn cầu về chế biến và xuất khẩu khí đốt.

Tầm nhìn đó đã dẫn đến sự ra đời của Thành phố Công nghiệp Ras Laffan, nơi có các nhà máy khổng lồ, các đơn vị hóa lỏng khí tự nhiên (LNG), các cơ sở hóa dầu và cơ sở hạ tầng hậu cần hỗ trợ toàn bộ chuỗi cung ứng.

“Chào mừng đến với thủ đô khí đốt của thế giới”

Nằm ở cực bắc của Qatar, cách thủ đô Doha phồn hoa khoảng một giờ lái xe và ở cuối “Quốc lộ 77”, là thành phố bí ẩn Ras Laffan.

Ras Laffan bắt đầu hành trình công nghiệp hóa vào những năm 1990 và nay trở thành trung tâm năng lượng giàu có của Qatar. Ảnh: Sakan

Đằng sau những cánh cổng được canh gác nghiêm ngặt, Ras Laffan là nơi sinh sống của 30.000 người, nơi nổi tiếng với nấm truffle trắng ngon nhất Qatar, và một dự án bảo tồn rùa biển. Nơi đây cũng là một trong những khu công nghiệp quan trọng nhất trên thế giới - Thành phố công nghiệp Ras Laffan (RLIC), rộng 295 km2, là nơi làm việc của khoảng 115.000 người.

Thành phố công nghiệp Ras Laffan đóng vai trò là trung tâm chính cho các hoạt động khí hóa lỏng (LNG) khổng lồ của quốc gia này, và là nơi đặt khu phức hợp xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới.

Đường đến Thành phố công nghiệp Ras Laffan. Ảnh: AFP

RLIC là trung tâm của Qatar để sản xuất và xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), một quy trình công nghiệp trong đó khí được làm lạnh đến -162 độ C, cho phép vận chuyển dễ dàng hơn trên toàn thế giới.

Khí LNG này đến từ mỏ North Field khổng lồ, nằm cách Ras Laffan 80 km về phía bắc, một khu vực rộng 6.000 km2 trong vùng biển Vịnh Ba Tư, gần bằng một nửa diện tích của Qatar. Ước tính, trữ lượng khí đốt của Qatar lớn đến mức có thể duy trì sản lượng ở mức hiện tại trong 128 năm nữa.

Tàu chở LNG cập cảng tại Thành phố công nghiệp Ras Laffan. Ảnh: Sakan

Kể từ chuyến hàng đầu tiên đến Nhật Bản vào năm 1997, Qatar hiện sản xuất tới 77 triệu tấn khí mỗi năm. Với những con số đó, Qatar nhỏ bé chiếm 30% thị trường LNG toàn cầu.

Sản lượng hàng năm của Qatar không chỉ đặt tên cho con đường dẫn đến Ras Laffan (Quốc lộ 77) mà còn đảm bảo vị thế là nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, AFP thông tin.

Đây không phải là nơi để phạm quy tắc

Oilprice ngày 5/3 cho biết, RLIC có 14 dây chuyền sản xuất LNG do Công ty khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới QatarEnergy LNG vận hành.

Việc QatarEnergy LNG đẩy mạnh chuyển đổi xanh theo Qatar National Vision 2030, đã khiến họ tập trung giảm phát thải carbon từ LNG – nguồn chiếm phần lớn hoạt động tại Ras Laffan. Công nghệ xanh tập trung mạnh vào Cơ sở thu hồi và lưu trữ CO2 (CCS) quy mô lớn nhằm giảm CO2 từ sản xuất LNG.

Điều này có nghĩa là RLIC đang hướng tới sự phát triển vượt bậc, trở thành một trung tâm công nghệ và phát triển bền vững ở vùng Vịnh.

Về hệ thống cơ sở hạ tầng, RLIC sở hữu một trong những cảng xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới (cảng Ras Laffan) được thiết kế để tiếp nhận các tàu chở LNG siêu lớn, bao gồm cả tàu QMax và QFlex. Cảng gồm sáu bến hàng lỏng, một bến lưu huỳnh, sáu bến hàng khô và 14 bến dành cho tàu hỗ trợ ngoài khơi.

Cảng Ras Laffan thuộc Thành phố công nghiệp Ras Laffan. Ảnh: Flickr

Các bể chứa của RLIC có dung tích khoảng 1.880.000 mét khối, và hiện đang xây dựng thêm các bể chứa và bến tàu để đáp ứng công suất lên đến 126 triệu tấn mỗi năm vào năm 2027.

Theo AFP, các công nhân, được tuyển chọn từ 54 quốc gia khác nhau, nếu vi phạm giới hạn tốc độ trên đường ở Ras Laffan có thể bị sa thải ngay lập tức.

Và cũng hiếm khi có ai được phép vào, không một thành viên thủy thủ đoàn nào được phép rời tàu khi tàu của họ đang được nạp khí LNG, một quá trình có thể kéo dài 24 giờ.

Qatar là một quốc gia khá kín đáo, nhưng lý do thương mại và an ninh cũng có thể là nguyên nhân khiến họ không muốn phô trương Ras Laffan. Khu vực này mang cảm giác như một phim trường khổng lồ của James Bond.

Đó là một "khu rừng kim loại" gồm những đường ống khổng lồ, cần cẩu bốc dỡ, giá đỡ, kho chứa, hệ thống làm mát, bến tàu, tàu thuyền và "những đoàn tàu không di chuyển" - nơi khí tự nhiên được chuyển đổi thành LNG - rồi chu du đi khắp thế giới.