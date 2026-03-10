Sự bùng nổ năng lượng mặt trời toàn cầu, chủ yếu được thúc đẩy bởi ngành sản xuất thống trị của Trung Quốc, dự kiến sẽ tạo ra một lượng chất thải quang năng (năng lượng mặt trời) khổng lồ lên tới 88 triệu tấn vào năm 2050, Oilprice thông tin ngày 8/3.

Thế giới đối mặt 88 triệu tấn rác thải pin mặt trời năm 2050. Ảnh minh họa

Năng lượng mặt trời đang phát triển vượt bậc trên toàn thế giới. Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trong 5 năm tới, điện mặt trời sẽ chiếm đến 80% tổng lượng điện năng tái tạo mới được bổ sung.

Phần lớn sự tăng trưởng lắp đặt điện mặt trời trên thế giới có được là nhờ vào sự đầu tư chưa từng có và vô song của Trung Quốc vào điện mặt trời.

Lượng lớn tấm pin mặt trời giá rẻ từ Trung Quốc đã thúc đẩy cuộc cách mạng năng lượng tái tạo toàn cầu, đồng thời giúp Trung Quốc trở thành quốc gia điện lực hàng đầu thế giới.

Nhưng....

Làn sóng "rác thải quang năng" sắp ập xuống Bắc Kinh

Mặc dù sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng mặt trời toàn cầu đã mang lại lợi ích lớn cho nền kinh tế Trung Quốc, nhưng sự bùng nổ này dự kiến sẽ để lại cho Bắc Kinh một vấn đề lớn.

Trang trại điện mặt trời của Trung Quốc.

Làn sóng lắp đặt năng lượng mặt trời khổng lồ dẫn đến làn sóng tháo dỡ tấm pin mặt trời khổng lồ, và làn sóng đó sắp sửa ập xuống Bắc Kinh.

Rác thải từ năng lượng mặt trời là một vấn đề lớn trong thị trường năng lượng tái tạo toàn cầu, dự kiến sẽ lên tới con số đáng kinh ngạc là 88 triệu tấn vào năm 2050.

Hiện nay, hầu hết các tấm pin mặt trời đã qua sử dụng đều được đưa thẳng đến bãi rác, gây ra vấn đề quy mô lớn cho môi trường cũng như lãng phí tài nguyên. Trong khi đó, tái chế pin mặt trời là một quá trình đắt đỏ, tốn kém.

Một bài báo năm 2021 trên tờ Harvard Business Review cho biết, việc tái chế một tấm pin có giá ước tính từ 20 đến 30 USD, trong khi việc đưa tấm pin đó đến bãi rác chỉ tốn từ 1 đến 2 USD.

Tuyên bố táo bạo từ Trung Quốc

Trung Quốc đang đưa ra những tuyên bố táo bạo rằng họ sẽ bắt đầu tái chế các tấm pin mặt trời với số lượng lớn. Bắc Kinh đang cố gắng dẫn đầu trong các phương pháp xử lý phế liệu khác nhau khi Trung Quốc chuẩn bị đối phó với 1,5 triệu tấn tấm pin mặt trời cần được tái chế hoặc loại bỏ vào cuối thập kỷ này.

Một thông báo gần đây từ 6 cơ quan chính phủ Trung Quốc cho biết quốc gia này dự định tái chế 250.000 tấn tấm pin mặt trời chỉ trong năm 2027. Chính phủ cũng cho biết sẽ khuyến khích các nhà sản xuất sử dụng vật liệu tái chế trong sản xuất các sản phẩm mới.

Hiện vẫn chưa rõ Trung Quốc sẽ thực hiện những mục tiêu này như thế nào, nhưng phần còn lại của thế giới có thể học hỏi được rất nhiều từ dự án thí điểm quy mô lớn này.

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cho biết: “Khả năng tái chế là một vấn đề có thể giải quyết được, và quá trình chuyển đổi nhanh chóng của thế giới sang năng lượng sạch mang lại cho chúng ta cơ hội hiếm hoi để giải quyết vấn đề rác thải từ gốc rễ”.