Kho LNG lớn nhất Việt Nam sắp nhận gần 9.000 tỷ, trang bị công nghệ chưa từng có

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng xanh hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS, thuộc Petrovietnam) cho biết PV GAS lên kế hoạch đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng trong 5 năm tới, từ 2026 – 2030.

Đây là con số khổng lồ, đồng thời là bước đi chiến lược "hạ tầng đi trước một bước" để xây dựng nền tảng vững chắc cho an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế bền vững.

Kho LNG Thị Vải (bên bờ sông Thị Vải) do PV GAS vận hành. Ảnh: PV GAS

Theo thông tin từ Petrovietnam, PV GAS đang triển khai quyết liệt hàng loạt dự án trọng điểm, tập trung vào nhập khẩu LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng), mở rộng kho cảng, nâng cấp hệ thống đường ống và kết nối nguồn khí mới từ các mỏ ngoài khơi.

Trong số các dự án trọng điểm đang được PV GAS đẩy mạnh có việc mở rộng Kho LNG Thị Vải lên công suất 3 triệu tấn/năm với tổng mức đầu tư hơn 8.867 tỷ đồng.

"Hạ tầng LNG là một trong những ưu tiên quan trọng trong chiến lược đầu tư của PV GAS trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và sự suy giảm của nguồn khí nội địa, các nguồn khí mới trong ngắn hạn chưa thể đưa vào. Việc bổ sung LNG không chỉ là nhu cầu tất yếu mà còn là bước đi quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng, thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2050" - Ông Phạm Văn Phong, Tổng Giám đốc PV GAS cho biết.

Việc chú trọng đầu tư vào LNG của PV GAS phù hợp với mục tiêu đạt tổng công suất 22.524 MW điện khí LNG vào năm 2030 (chiếm 9,5 – 12,3% tổng công suất nguồn điện) của Chính phủ trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Petrovietnam báo tin vui, năm 2025, doanh thu hợp nhất của PV GAS đạt mức kỷ lục 134.000 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với năm 2024. Thành tựu này góp phần cho những đầu tư quyết liệt của đơn vị từ 2026 đến 2030.

Chi gần 9.000 tỷ mở rộng công suất cho kho cảng LNG lớn nhất Việt Nam

Kho LNG Thị Vải (khánh thành năm 2023) vẫn là kho cảng LNG đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam với công suất hiện tại 1 triệu tấn/năm; có khả năng tiếp nhận tàu chuyên chở LNG trọng tải đến 100.000 DWT; bồn chứa LNG dung tích 180.000m3 được ví như "trái tim" của Kho Thị Vải.

Việc nâng công suất lên 3 triệu tấn/năm sẽ nâng cao đáng kể khả năng tiếp nhận và tái khí hóa LNG cho Kho LNG Thị Vải.

PV GAS cho biết, toàn bộ công trình được xây dựng với chất lượng cao, cùng các kỹ thuật hiện đại, những công nghệ tiên tiến của thế giới, chưa từng thấy trước đây tại Việt Nam.

Kho cảng LNG Thị Vải - kho LNG lớn nhất và hiện đại nhất Việt Nam hiện nay - nằm tại Khu công nghiệp Cái Mép, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Ảnh: PV GAS



Có thể kể đến như bồn chứa LNG khổng lồ dung tích 180.000 m3, có thể chịu nhiệt độ siêu lạnh -170°C. Đây là hạng mục phức tạp nhất, lần đầu tiên thi công ở Việt Nam với bê tông dự ứng lực và công nghệ cách nhiệt tiên tiến.

Tiếp đến là hệ thống tái hóa khí hiệu suất cao, đạt công suất tái hóa lên đến 233 tấn/giờ (khoảng 7,7 triệu m³ khí/ngày), kết nối đường ống dẫn khí an toàn và ổn định.

Khi nâng cấp Kho LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm, PV GAS tiếp tục tập trung đầu tư vào các công nghệ hiện đại, tối ưu hóa hiệu suất tái hóa, an toàn và hướng tới mô hình "Kho LNG thông minh" bằng cách ứng dụng sâu AI;

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển mô hình "Cảng Xanh" (đã đạt 85/100 điểm trước đó theo tiêu chuẩn hàng hải Việt Nam), với công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, quản lý chất thải tiên tiến nhằm trở thành hình mẫu tiêu biểu cho hệ thống kho cảng LNG Việt Nam, góp phần phát triển bền vững ngành năng lượng.