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Trung tâm dữ liệu AI mới tại Armenia đối mặt sự phản đối gay gắt từ Nga

Hải Yến
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Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga cảnh báo trung tâm dữ liệu mới ở Armenia có thể phục vụ tình báo Tây Phương chống Nga và Iran.

- Ảnh 1.

Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Alexey Shevtsov.

Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Alexey Shevtsov cảnh báo, các trung tâm dữ liệu mới ở Armenia có thể được sử dụng cho các hoạt động tình báo và phân tích vì lợi ích của các cơ quan tình báo phương Tây Phương, đặc biệt là chống lại Iran, Nga cùng các quốc gia khu vực Nam Caucasus và Trung Á.

Ông đưa ra bình luận trên khi đề cập về việc ra mắt trung tâm dữ liệu AI của công ty Firebird AI vào đầu tháng 8, tại thành phố Hrazdan của Armenia, vận hành trên các bộ xử lý NVIDIA.

Theo Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga, công ty Firebird chịu sự điều chỉnh của pháp luật Mỹ, nên các cơ quan tình báo Mỹ sẽ có quyền truy cập vào tất cả dữ liệu được xử lý trên các máy chủ của công ty này.

"Điều đó có nghĩa là dữ liệu của các cơ quan Chính phủ Armenia sẽ có sẵn cho Mỹ mà không cần sự đồng ý của chính quyền Armenia", ông Shevtsov lưu ý và nhấn mạnh Armenia hoàn toàn không cần trung tâm dữ liệu này.

Theo ông Shevtsov, một trung tâm dữ liệu OVIO, thuộc sở hữu của nhà cung cấp Nga Rostelecom đã hoạt động tại quốc gia này từ năm 2024, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các cấu trúc thương mại và chính phủ về mặt lưu trữ dữ liệu.

Ông Shevtsov đề cập đến các kế hoạch của Firebird nhằm tăng công suất của cơ sở Hrazdan lên 300MW vào cuối năm 2027, "gần bằng 1/4 phụ tải năng lượng đỉnh điểm vào mùa Đông của Armenia (1,3GW)".

"Điều đó cho thấy với các kế hoạch này, các năng lượng bổ sung sẽ được yêu cầu để giữ cho trung tâm duy trì hoạt động", Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh.

Theo quan điểm của ông, Armenia có nguy cơ đối mặt với sự thiếu hụt điện nghiêm trọng, điều này sẽ ảnh hưởng tất yếu đến người dân quốc gia này.

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Tags

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