Tại TP Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thượng tá Mai Thế Quang – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục nghiệp vụ, Bộ Công an.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Trung tá Phạm Văn Dũng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Trung tá Phạm Văn Dũng – Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh kể từ ngày 26/4.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tin tưởng, với bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm trong công tác Công an, Thượng tá Mai Thế Quang và Trung tá Phạm Văn Dũng sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công tác xây dựng đảng, chính quyền, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định, Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ đoàn kết, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp lực lượng Công an làm tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Trước đó, sáng 2/3, tại TP Hạ Long, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Trung tá Cù Quốc Thắng, Trưởng Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh kể từ ngày 1/3.