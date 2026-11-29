Trong suốt 12 năm chờ đợi, đã có lúc người đàn ông này nghĩ rằng mình không thể nhận được khoản tiền trúng số.

Ngày 25/11 vừa qua, thông tin Antonio F. Mendoza - Người đàn ông người Philippines nhận được khoản tiền trúng số trị giá 14,3 triệu peso (khoảng 5,8 tỷ đồng) sau 12 năm kiên trì chờ đợi, đã khiến nhiều người quan tâm. Đáng nói, Antonio F. Mendoza nhận được khoản tiền này chỉ một ngày trước sinh nhật lần thứ 59, sau khi Tòa án Philippines ra phán quyết buộc đơn vị xổ số phải thanh toán giải thưởng cùng tiền lãi phát sinh.

Ông Melquiades A. Robles - Tổng Giám đốc Văn phòng Xổ số Từ thiện Philippines (PCSO), trực tiếp trao tấm séc trị giá 14,3 triệu peso cho Mendoza tại trụ sở cơ quan ở thành phố Mandaluyong. Đặc biệt hơn, Antonio F. Mendoza cũng là người đầu tiên công khai danh tính trong một buổi lễ trao thưởng jackpot chính thức của đơn vị này.

Chia sẻ về khoảnh khắc chờ đợi suốt hơn một thập kỷ cuối cùng cũng kết thúc, Mendoza không giấu được niềm vui: “Tôi thực sự rất hạnh phúc. Giáng sinh năm nay của gia đình tôi sẽ thật tuyệt vời”. Với ông, khoản tiền này giống như món quà sinh nhật và một phước lành đến sớm trước dịp Giáng sinh. Các nhân viên PCSO thậm chí còn chuẩn bị bánh kem và hát chúc mừng sinh nhật ông trước ngày 26/11.

Antonio F. Mendoza (áo đen)

Câu chuyện 12 năm này bắt đầu từ ngày 2/10/2014. Khi đó, Antonio F. Mendoza mua 3 vé Lucky Pick tại một điểm bán xổ số ở Barangay Dacanlao, Calaca, tỉnh Batangas. Một trong ba lựa chọn của ông trùng khớp với toàn bộ dãy số chiến thắng của kỳ quay Lotto 6/42, mang về giải độc đắc trị giá 12.391.600 peso (khoảng 5 tỷ đồng).

Tuy nhiên, niềm vui trúng số nhanh chóng biến thành nỗi lo khi tấm vé trúng thưởng gặp sự cố. Sáng hôm sau, cô cháu gái mới 1 tuổi của ông cầm tấm vé rồi vò nhàu. Con gái ông sau đó tìm cách làm phẳng tờ giấy bằng bàn ủi nóng, nhưng lại vô tình khiến một phần tấm vé bị cháy đen. Đây vốn là loại giấy in nhiệt, rất nhạy cảm với nhiệt độ cao nên chỉ một thao tác tưởng chừng đơn giản cũng đủ khiến thông tin trên vé bị hư hại.

“Cảm giác như trời đất sụp đổ trước mắt tôi” - Người đàn ông 59 tuổi nhớ lại thời điểm phát hiện tấm vé trúng thưởng bị hỏng.

Ông lập tức mang tấm vé đến PCSO vào ngày 5/10/2014 và tiếp tục nộp bản tường trình về sự việc. Dù vậy, việc xác minh tấm vé không thể hoàn tất theo quy trình thông thường, buộc ông phải đưa vụ việc ra tòa để bảo vệ quyền nhận giải.

Vụ kiện kéo dài qua nhiều phiên xét xử trong nhiều năm. Tháng 3/2019, Tòa án sơ thẩm khu vực ra phán quyết có lợi cho Mendoza. Đến tháng 10/2020, Tòa phúc thẩm tiếp tục giữ nguyên quyết định này. Tuy nhiên, PCSO vẫn tìm cách kháng nghị và vụ việc được đưa lên Tòa án Tối cao Philippines.

Ngày 13/3/2023, Tòa án Tối cao ra phán quyết yêu cầu PCSO thanh toán đầy đủ khoản tiền trúng thưởng 12.391.600 peso, đồng thời cộng thêm 6% lãi suất pháp lý mỗi năm cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ chi trả. Quyết định chính thức có hiệu lực vào ngày 3/4/2024. Dù vậy, Antonio F. Mendoza vẫn phải chờ thêm các thủ tục liên quan đến kiểm toán và ngân sách trước khi thực sự nhận được tiền.

Phải đến ngày 5/11/2026, Ủy ban Kiểm toán Philippines (COA) mới cấp phép thanh toán khoản tiền này. Sau khi hoàn tất các yêu cầu cần thiết, PCSO chính thức trao thưởng cho Mendoza vào ngày 25/11, nâng tổng giá trị ông nhận được lên 14,3 triệu peso (khoảng 5,8 tỷ đồng), bao gồm cả tiền lãi tích lũy.

Suốt những năm chờ đợi, cuộc sống của Mendoza cũng không hề dễ dàng. Ông từng làm kỹ thuật viên tự do tại các cơ sở dầu khí, nơi nhiệt độ có thời điểm lên tới gần 55 độ C. Sau nhiều năm làm việc xa nhà, ông trở về Philippines vào đầu năm 2026 trong tình trạng tài chính khó khăn, phải gánh nhiều khoản vay ngân hàng và thậm chí đem nhà đi cầm cố.

“Thực sự rất khó khăn. Nói thật, tôi gần như chẳng còn gì trong tay nhưng chưa bao giờ đánh mất hy vọng” - Ông chia sẻ.

Hiện tại, Antonio F. Mendoza dự định sử dụng khoản tiền vừa nhận được làm quỹ dưỡng già, đồng thời dành một phần vốn để bắt đầu kinh doanh nhỏ trong lĩnh vực mua bán và sửa chữa ô tô. Với ông, đây sẽ là khoản tiền thay thế cho chế độ nghỉ hưu mà bản thân không có cơ hội nhận được sau nhiều năm lao động.

“Coi như đây là tiền nghỉ hưu của tôi. Tôi đâu có khoản trợ cấp hưu trí nào từ công ty. Chúa thực sự đã giúp đỡ tôi” - Mendoza nói, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Tổng Giám đốc PCSO và những người đã hỗ trợ ông trong suốt quá trình giải quyết vụ việc.

Sau sự việc, PCSO cũng nhắc nhở người chơi cần bảo quản vé số cẩn thận, tránh để vé tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc những yếu tố có thể khiến giấy in bị hư hỏng. Đây là lưu ý quan trọng bởi vé số sử dụng giấy in nhiệt, dễ bị ảnh hưởng nếu tiếp xúc với bàn ủi, ánh nắng hoặc môi trường ẩm ướt.

(Nguồn: DailyTribune)