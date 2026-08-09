Trung Quốc xây siêu đập thủy điện lớn nhất thế giới, gấp 3 lần Tam Hiệp: Nước láng giềng Tây Nam lo ngại, lập tức ra đề nghị với Bắc Kinh

Siêu đập này được ví như một "quả bom nước" khổng lồ.

Ấn Độ đã kêu gọi Trung Quốc nối lại việc chia sẻ dữ liệu lưu lượng nước trong bối cảnh nước này ngày càng lo ngại về việc Bắc Kinh xây dựng đập lớn nhất thế giới trên sông Yarlung Tsangpo, thông cáo báo chí do Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết.

Trong tuyên bố ngày 7/8, Ấn Độ nhấn mạnh cần sớm tổ chức cuộc họp cơ chế cấp chuyên gia về các con sông xuyên biên giới, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của việc chia sẻ chi tiết kỹ thuật của các dự án thượng nguồn sông.

Thông cáo được đưa ra sau cuộc họp lần thứ 36 của Cơ chế làm việc về tham vấn và phối hợp (WMCC) về các vấn đề biên giới Ấn Độ - Trung Quốc.

Ấn Độ đã nêu vấn đề này trong cuộc đàm phán biên giới với các quan chức Trung Quốc tại New Delhi theo khuôn khổ WMCC – một cơ chế ngoại giao-quân sự nhằm quản lý tranh chấp biên giới giữa hai nước. Hai bên cũng đánh giá những nỗ lực nhằm ổn định quan hệ và giải quyết những bất đồng tồn đọng lâu nay dọc biên giới.

Trung Quốc đang xây dựng đập thủy điện ở vùng núi Tây Tạng với chi phí ước tính khoảng 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (178 tỷ USD) và công suất 300 tỷ kWh diện/năm, gấp hơn 3 lần công suất đập Tam Hiệp. Các quốc gia hạ nguồn, trong đó có Ấn Độ, đã bày tỏ quan ngại về tác động dự án đến môi trường địa phương.

Truyền thông Ấn Độ đã ví công trình này như một "quả bom nước" khổng lồ treo lơ lửng trên đầu, lo ngại Trung Quốc có thể sử dụng quyền kiểm soát dòng chảy như một vũ khí chiến lược.

Sông Yarlung Tsangpo, khi đi qua Ấn Độ được gọi là sông Brahmaputra, chảy qua lãnh thổ Ấn Độ vào Bangladesh và là nguồn nước cho hàng triệu người. Việc xây dựng đập dự kiến sẽ mất gần một thập kỷ. Chính phủ Ấn Độ đã thông báo với Quốc hội vào tháng 8 năm ngoái rằng Trung Quốc đã không chia sẻ dữ liệu thủy văn về con sông này kể từ tháng 6/2023.

Theo Economic Times﻿