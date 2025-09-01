Trung Quốc vừa có bước đột phá mới trong nhập khẩu sầu riêng: Vận chuyển từ Đông Nam Á chỉ trong 1 tuần, xử lý 10.000 container mỗi năm

Ảnh minh họa

Ngày 29/8, Tập đoàn Cảng Liêu Ninh (Trung Quốc) chính thức ra mắt dịch vụ vận chuyển “sầu riêng nhanh” và khởi công xây dựng Trung tâm trung chuyển trái cây Đông Bắc Á tại Đại Liên. Đây được coi là bước đột phá trong hoạt động nhập khẩu sầu riêng bằng đường biển tại các cảng phía Bắc Trung Quốc.

Theo ông Li Xiaoguang, Tổng giám đốc Công ty Cảng container Đại Liên, dịch vụ mới giúp rút ngắn thời gian vận chuyển sầu riêng từ Đông Nam Á xuống còn 6–8 ngày. Hình thức vận chuyển này mang lại kênh đường biển tốc độ cao, chi phí thấp cho trái cây nhiệt đới vào thị trường Đông Bắc và Bắc Trung Quốc.

Sau khi hoàn thành, Trung tâm trung chuyển trái cây Đông Bắc Á Đại Liên dự kiến xử lý khoảng 10.000 container lạnh 20 feet sầu riêng tươi mỗi năm, nhập khẩu trực tiếp từ Đông Nam Á. Để hỗ trợ, Hải quan Đại Liên đã triển khai các thủ tục thông quan rút gọn, giảm thời gian thông quan xuống chỉ còn 1–2 ngày, qua đó hạn chế đáng kể tỷ lệ hư hỏng của loại trái cây đặc thù này.

Trong những năm qua, Tập đoàn Cảng Liêu Ninh đã tập trung phát triển hạ tầng logistics chuỗi lạnh. Đáng chú ý, khu hậu cần chuỗi lạnh Đại Dao Loan tại cảng Dayaowan được xây dựng với sức chứa lên tới 400.000 tấn – lớn nhất trong số các cảng ven biển Trung Quốc. Hiện cảng này xử lý hơn 200.000 TEU container lạnh mỗi năm, tương đương hơn 2 triệu tấn hàng hóa trong chuỗi lạnh.

Không chỉ dừng ở sầu riêng, Cảng Đại Liên cũng đã trở thành trung tâm nhập khẩu chuối lớn thứ hai của Trung Quốc, với sản lượng khoảng 50.000 TEU chuối/năm, chiếm hơn 30% thị phần cả nước.

Ông Liu Bin, Tổng giám đốc Tập đoàn Cảng Liêu Ninh, cho biết sáng kiến “Đại Liên” sẽ là điểm khởi đầu cho việc mở rộng mạng lưới vận chuyển trái cây nhanh trong thời gian tới. Tập đoàn cũng định hướng xây dựng hệ sinh thái chuỗi công nghiệp trái cây nhập khẩu hoàn chỉnh, bao gồm các khâu chín, chế biến, đóng gói và phân phối, nhằm nâng cao giá trị gia tăng của ngành hàng.

Gần đây nhất, Công ty TNHH SCGJWD Logistics (SJWD) của Thái Lan vừa công bố hợp tác với Công ty TNHH Ruiyun (HK) International Supply Chain (Trung Quốc) và Công ty TNHH Golden Line Services (Thái Lan) để thành lập Công ty TNHH Ruiyun International Supply Chain (Thái Lan). Liên doanh này hướng đến phát triển hoạt động vận chuyển xuyên biên giới đối với hàng hóa cần kiểm soát nhiệt độ và các loại hàng hóa nói chung giữa Thái Lan, Trung Quốc và các nước ASEAN, trong đó nổi bật là mặt hàng sầu riêng.