Tập đoàn Datang - một công ty sản xuất điện thuộc sở hữu nhà nước, đã kết nối pin vào lưới điện vào cuối tháng 6.

Trong bối cảnh cả thế giới đang muốn tách rời khỏi nhiên liệu hoá thạch, các giải pháp lưu trữ năng lượng bằng pin trở nên rất quan trọng khi sử dụng năng lượng mặt trời và gió. Một nhà máy năng lượng tái tạo quy mô lớn được cung cấp năng lượng từ tuabin gió hoặc tấm pin mặt trời đều cần giải pháp lưu trữ quy mô lớn tương đương, để có thể phát điện liên tục và lưu trữ để sử dụng trong tương lai.

Do mật độ lưu trữ cao, pin lithium-ion là giải pháp được lựa chọn để lưu trữ năng lượng đối với các thiết bị điện tử và xe điện. Việc sử dụng loại pin này cũng đã được mở rộng sang cả lĩnh vực năng lượng tái tạo, song lưu trữ năng lượng quy mô lớn đòi hỏi phải có những bộ pin lớn.

Ngoài ra, vì các nhà máy năng lượng tái tạo được đặt trong môi trường khắc nghiệt nên các bộ pin phải tiếp xúc với nhiệt độ cực cao, từ đó bộc lộ điểm yếu của pin lithium-ion, chẳng hạn như rủi ro dễ cháy nổ hay hiệu suất lưu trữ tối ưu kém.

Đây là lý do tại sao các nhà khoa học đang tìm kiếm các giải pháp khác, thân thiện với người dùng hơn và pin natri-ion là lựa chọn hiệu quả.

So với pin lithium-ion, pin natri-ion có lợi thế hơn về nhiều mặt. Loại pin này được tạo ra từ natri, nguồn nguyên liệu dễ tìm kiếm và trữ lượng lớn hơn so với lithium. Ngoài ra, do nhu cầu tăng cao, giá lithium đang ở mức kỷ lục, gây khó khăn cho việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng xanh. Theo đó, pin natri-ion là lựa chọn thay thế tốt, nguồn khai thác dồi dào và giá rẻ hơn, giúp quá trình chuyển đổi trở nên dễ dàng hơn.

Hơn nữa, pin natri-ion an toàn hơn lithium, với khả năng hoạt động tốt ở nhiệt độ cực thấp và cực cao.

Cui Yongle, giám đốc dự án lưu trữ năng lượng natri-ion Datang tại Hồ Bắc, chia sẻ: “Loại pin này có thể đảm bảo hiệu suất sạc và xả 85% ở nhiệt độ âm 20 độ C. Đây là điều mà các loại pin khác kém hơn rất nhiều. Pin này cũng có thể thực hiện 1.500 chu kỳ sạc và xả ở nhiệt độ cao lên đến 60 độ C.”

Cơ sở lưu trữ hệ thống pin natri-ion lớn nhất thế giới ở Trung Quốc bao gồm pin natri-ion dung lượng 184 Ah do HiNa Battery - nhà cung cấp có trụ sở tại Trung Quốc, chế tạo. Cơ sở này bao gồm 42 container lưu trữ pin và 21 bộ chuyển đổi tăng áp.

Điều thú vị là, khi hệ thống này đã được kết nối với lưới điện, pin của HiNa đã phá vỡ kỷ lục là hệ thống pin natri lớn nhất thế giới mà chính công ty này nắm giữ với một khu lưu trữ 10 MWh tại Nam Ninh, phía tây nam Trung Quốc. Cơ sở này đã đi vào hoạt động vào tháng 5 năm nay.

Tại cơ sở Tiềm Giang, hệ thống pin natri-ion sẽ lưu trữ tới 100.000 kWh điện trong 1 lần sạc và cung cấp cho 12.000 hộ gia đình để phục vụ nhu cầu hàng ngày. Ở quy mô hiện tại, cơ sở này sẽ giúp cắt giảm lượng khí thải carbon tương đương 13.000 tấn mỗi năm.

Hãng tin CnEVPost cho biết, cơ sở lưu trữ ở Nam Ninh dự kiến sẽ tăng công suất lên tới 100 Mwh trong tương lai. Còn cơ sở Kiềm Giang cũng tăng lên 200 MWh trong giai đoạn tiếp theo. Dung lượng lưu trữ ngày càng tăng của các cơ sở này cho thấy pin natri-ion không chỉ còn bị giới hạn trong phòng thí nghiệm và đang dần hiện diện trên thị trường.

