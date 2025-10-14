Trung Quốc từ chối thịt bò Mỹ, một quốc gia hưởng lợi lớn – Từng 5 năm bị ngó lơ, giờ xuất khẩu sang TQ tăng 65%

Lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Mỹ của Trung Quốc đang là tin vui với người chăn nuôi và các nhà xuất khẩu thịt bò tại Úc.

Số liệu gần đây nhất của chính phủ Úc cho thấy xuất khẩu thịt bò đã tăng 35% trong bảy tháng đầu năm, đạt 10 tỷ đô la Úc (6,6 tỷ đô la). Trong đó, lượng hàng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng 65%.

Sự phục hồi của Trung Quốc, chủ yếu đến từ thịt bò nuôi bằng ngũ cốc chất lượng cao, là một sự đảo ngược đầy may mắn cho ngành công nghiệp Úc, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề 5 năm trước khi Bắc Kinh trừng phạt Canberra bằng các biện pháp thương mại trừng phạt trong bối cảnh tranh chấp ngoại giao.

Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu nông sản lớn nhất thế giới, hiện đang sử dụng đòn bẩy của mình để đáp lại các động thái căng thẳng thương mại của Hoa Kỳ, bao gồm cả việc đóng băng các đơn đặt hàng đậu nành, bất chấp việc hai nước gần đây đã gia hạn lại thỏa thuận đình chiến thương mại.

Động thái dừng nhập khẩu thịt bò Mỹ bắt đầu từ đầu tháng 3, khi Trung Quốc không gia hạn giấy phép xuất khẩu cho hàng trăm lò mổ của Mỹ, khiến hoạt động thương mại thịt bò của Mỹ với Trung Quốc, trị giá 1,55 tỷ đô la vào năm 2024, bị đình trệ.

Brett Stuart, người sáng lập Global AgriTrends, cho biết quyết định này không được Bắc Kinh công khai thừa nhận. "Thật kỳ lạ vì không ai nói gì cả -- chính phủ Mỹ chưa bao giờ nói gì cả, chính phủ Trung Quốc cũng chưa bao giờ nói gì cả. Chúng tôi chỉ thức dậy vào một ngày nọ và nói, 'được rồi, chúng tôi không thể xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc nữa'", ông nói.

Với rất ít dấu hiệu cho thấy sự tham gia chính thức về vấn đề này, Stuart cho biết ông không tin tưởng việc tiếp cận thị trường thịt bò sẽ được giải quyết trước thời hạn đàm phán thương mại tiếp theo của hai nước vào ngày 10/11.

Điều này diễn ra trong bối cảnh giá thịt bò tăng vọt, với chỉ số thịt bò của Liên Hợp Quốc (FAO) đạt mức cao kỷ lục vào tháng 9, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ tại Hoa Kỳ.

Andrew Cox, Tổng Giám đốc Thị trường Quốc tế của Tập đoàn Thịt và Chăn nuôi Úc, cho biết mặc dù các chính sách thương mại và thuế quan là những yếu tố, nhưng nguồn cung hạn chế mới là động lực chính thúc đẩy nhu cầu thịt bò Úc tăng cao.

"Đặc biệt, nguồn cung thịt bò Mỹ đã giảm mạnh trong năm nay do sự phục hồi sau hạn hán", ông nói. "Điều này ảnh hưởng đến tất cả thị trường, bao gồm cả Hoa Kỳ. Nó chỉ tạo cơ hội cho thịt bò Úc."

Nông dân Úc đang có vị thế tốt trên thị trường Mỹ, được hưởng lợi thế đáng kể về thuế quan so với đối thủ xuất khẩu Brazil. Quốc gia Nam Mỹ từng là nguồn cung thịt bò lớn nhất cho Hoa Kỳ, đã bị ông Trump áp thuế 50%. Mức thuế này được áp dụng cộng thêm mức thuế 26,4% đã áp dụng cho thịt bò và Brazil đã chuyển hướng các lô hàng sang Trung Quốc. Úc, quốc gia thường xuất khẩu thịt bò xay, loại dùng để làm bánh mì kẹp thịt, sang Mỹ, chỉ phải chịu mức thuế cơ bản 10%.

"Tình hình hiện tại khá thuận lợi", Dennis Voznesensk, Chuyên gia Kinh tế Nông nghiệp của Ngân hàng Thịnh vượng chung, cho biết.

"Hoa Kỳ thực sự bị hạn chế trong việc lựa chọn nguồn cung ứng, và trên thực tế, Trung Quốc cũng vậy", ông nói.

Thịt bò là một ví dụ được trích dẫn trong một báo cáo tuần này của công ty tư vấn Ernst & Young, cho thấy chính sách thương mại của ông Trump có thể mang lại lợi ích cho Úc thông qua việc tăng thị phần xuất khẩu, thu hút đầu tư mới và đảm bảo các điều khoản thương mại tốt hơn, có khả năng tăng thêm từ 0,1 đến 0,6 điểm phần trăm vào tổng sản phẩm quốc nội, tùy thuộc vào kịch bản.