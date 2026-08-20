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Trung Quốc: Tổ chức hơn 40 bàn tiệc mừng con đỗ đại học, bữa tiệc bất ngờ trở thành thảm kịch khiến 5 người tử vong, 17 người bị thương

Hân Ly
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Niềm vui mừng con trúng tuyển đại học bất ngờ biến thành thảm kịch khi bức tường đổ sập giữa lúc gia đình đang tổ chức tiệc, khiến 5 người tử vong và 17 người bị thương.

Một bức tường chắn tại khu vực tổ chức tiệc ở huyện Trường Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, bất ngờ đổ sập trong chiều 18/8, khiến 5 người tử vong và 17 người bị thương. Trước đó, gia đình đã tổ chức hơn 40 bàn tiệc để mừng con trúng tuyển đại học.

Bức tường đổ sập khi mọi người đang dùng bữa

Theo Jiupai News, khoảng 17h30 ngày 18/8, vụ tai nạn đã xảy ra tại một gia đình ở làng Xinbao, thị trấn Đông Đế, huyện Trường Ninh.

Trước đó cùng ngày, gia đình tổ chức tiệc mừng con trúng tuyển đại học với hơn 40 bàn vào buổi trưa. Sau khi phần tiệc chính kết thúc, một số khách ra về. Đến buổi tối, chủ nhà tiếp tục mời người thân, hàng xóm và những người đã hỗ trợ tổ chức bữa tiệc ở lại dùng bữa.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực có mưa và gió lớn. Để che mưa, người dân dựng mái che tạm tại khu vực sân nhà. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, nước mưa tích tụ trên mái che tạo thêm tải trọng. Đồng thời, sức căng từ các dây buộc mái che tác động lên bức tường được sử dụng để cố định kết cấu này.

Thảm kịch: Bữa tiệc mừng con đỗ đại học biến thành thảm họa - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc khiến bữa tiệc mừng con đỗ đại học biến thành thảm kịch (Ảnh: Baidu)

Khi mọi người đã ngồi vào bàn và thức ăn bắt đầu được dọn lên, bức tường bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người ở khu vực bên dưới bị mắc kẹt.

Chính quyền địa phương xác nhận 3 người tử vong tại hiện trường, trong khi 2 người khác không qua khỏi sau khi được đưa đến bệnh viện. Vụ việc khiến 5 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Những người bị thương được đưa đến các cơ sở y tế tại huyện Công và thành phố Nghi Tân để điều trị.

Một quan chức thị trấn Đông Đế cho biết trong số 17 người bị thương có người cao tuổi và trẻ em. Hiện các nạn nhân đang được điều trị trong tình trạng ổn định và chưa ghi nhận trường hợp bị thương nặng.

Bức tường vừa chắn nước vừa làm lan can

Theo người dân địa phương, phần tường bị sập được gọi là “vòng nước”, có kết cấu gạch đơn, cao khoảng 1 m và rộng khoảng 12 cm. Công trình này có chức năng hạn chế nước mưa tràn xuống từ mái, đồng thời đóng vai trò như lan can bảo vệ. Phần mái thường được gia đình sử dụng để phơi ngô và các loại nông sản.

Một người dân cho biết mưa kéo dài từ chiều 18/8. Khi xảy ra sự cố, nhiều người đang tập trung dưới mái che tạm để chuẩn bị và dùng bữa tối.

Thảm kịch: Bữa tiệc mừng con đỗ đại học biến thành thảm họa - Ảnh 2.

Khung cảnh hỗn loạn sau vụ sập tường tại bữa tiệc (Ảnh: Baidu)

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên cứu hộ từ huyện Công và huyện Trường Ninh được điều động đến hiện trường. Những người bị thương được đưa đến nhiều cơ sở y tế để cấp cứu.

Sau vụ việc, ngôi nhà bị ảnh hưởng và gia đình chủ nhà chưa thể tiếp tục sinh sống tại đây. Các thành viên trong gia đình được hỗ trợ chuyển đến nơi ở tạm thời và hiện ở nhờ nhà hàng xóm.

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Theo người dân địa phương, gia đình tổ chức bữa tiệc có điều kiện kinh tế khó khăn, thuộc diện nhận trợ cấp xã hội. Người chồng khoảng 50 tuổi, làm việc tại các công trường xây dựng, trong khi vợ làm nông. Hai vợ chồng có hai người con, đều được cho là có thành tích học tập khá.

Việc tổ chức tiệc mừng con trúng tuyển đại học khá phổ biến tại địa phương. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế không dư dả, gia đình ban đầu không dự định tổ chức. Sau khi được hàng xóm và người dân trong làng động viên, gia đình quyết định tổ chức bữa tiệc để mừng con trúng tuyển đại học.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã bố trí nhân viên hỗ trợ các gia đình có người bị thương và thân nhân những người tử vong, đồng thời triển khai công tác khắc phục hậu quả. Về vấn đề bồi thường, các cơ quan chức năng sẽ phối hợp huy động nguồn lực và làm việc với các bên liên quan để thống nhất phương án xử lý.

Nguyên nhân vụ sập tường và trách nhiệm của các bên liên quan hiện vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Trước mắt, địa phương ưu tiên điều trị cho 17 người bị thương, đồng thời hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng và khắc phục hậu quả tại hiện trường.

Nguồn: Weibo, Baidu, Sina

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đại học

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