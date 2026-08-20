Niềm vui mừng con trúng tuyển đại học bất ngờ biến thành thảm kịch khi bức tường đổ sập giữa lúc gia đình đang tổ chức tiệc, khiến 5 người tử vong và 17 người bị thương.

Một bức tường chắn tại khu vực tổ chức tiệc ở huyện Trường Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, bất ngờ đổ sập trong chiều 18/8, khiến 5 người tử vong và 17 người bị thương. Trước đó, gia đình đã tổ chức hơn 40 bàn tiệc để mừng con trúng tuyển đại học.

Bức tường đổ sập khi mọi người đang dùng bữa

Theo Jiupai News, khoảng 17h30 ngày 18/8, vụ tai nạn đã xảy ra tại một gia đình ở làng Xinbao, thị trấn Đông Đế, huyện Trường Ninh.

Trước đó cùng ngày, gia đình tổ chức tiệc mừng con trúng tuyển đại học với hơn 40 bàn vào buổi trưa. Sau khi phần tiệc chính kết thúc, một số khách ra về. Đến buổi tối, chủ nhà tiếp tục mời người thân, hàng xóm và những người đã hỗ trợ tổ chức bữa tiệc ở lại dùng bữa.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực có mưa và gió lớn. Để che mưa, người dân dựng mái che tạm tại khu vực sân nhà. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, nước mưa tích tụ trên mái che tạo thêm tải trọng. Đồng thời, sức căng từ các dây buộc mái che tác động lên bức tường được sử dụng để cố định kết cấu này.

Hiện trường vụ việc khiến bữa tiệc mừng con đỗ đại học biến thành thảm kịch (Ảnh: Baidu)

Khi mọi người đã ngồi vào bàn và thức ăn bắt đầu được dọn lên, bức tường bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người ở khu vực bên dưới bị mắc kẹt.

Chính quyền địa phương xác nhận 3 người tử vong tại hiện trường, trong khi 2 người khác không qua khỏi sau khi được đưa đến bệnh viện. Vụ việc khiến 5 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Những người bị thương được đưa đến các cơ sở y tế tại huyện Công và thành phố Nghi Tân để điều trị. Một quan chức thị trấn Đông Đế cho biết trong số 17 người bị thương có người cao tuổi và trẻ em. Hiện các nạn nhân đang được điều trị trong tình trạng ổn định và chưa ghi nhận trường hợp bị thương nặng. Bức tường vừa chắn nước vừa làm lan can