Trung Quốc tìm thấy ‘cứu tinh’ thay thế dầu giá rẻ của Venezuela

Các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc, hay còn gọi là teapot, dự kiến sẽ chuyển sang sử dụng dầu thô nặng từ Iran trong những tháng tới để thay thế nguồn cung từ Venezuela, Reuters dẫn lời các nhà giao dịch và phân tích cho biết.

Ngày 6/1, Tổng thống Donald Trump cho biết Caracas và Washington đã nhất trí xuất khẩu lượng dầu thô trị giá lên tới 2 tỷ USD từ Venezuela sang Mỹ, sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào cuối tuần trước.

Các nhà phân tích cho rằng thỏa thuận này có khả năng làm giảm nguồn cung dầu giá rẻ từ Venezuela cho Trung Quốc – quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Bắc Kinh là khách hàng chính mua dầu giá rẻ của Nga, Iran và Venezuela giữa các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây.

“Vụ việc ở Venezuela ảnh hưởng nặng nề nhất đến các nhà máy lọc dầu nhỏ của Trung Quốc, vì họ có thể mất quyền tiếp cận nguồn dầu thô nặng giá rẻ”, nhà phân tích June Goh của Sparta Commodities cho biết.

“Tuy nhiên, vì nguồn cung dầu thô dồi dào từ Nga và Iran, cùng với nguồn dầu Venezuela đang trên đường vận chuyển, các nhà máy lọc dầu nhỏ sẽ không cần phải đấu giá mua dầu thô không thuộc diện trừng phạt vì điều đó có thể không mang lại lợi ích kinh tế cho họ”, bà nói.

Theo dữ liệu của Kpler, Trung Quốc đã nhập khẩu 389.000 thùng dầu mỗi ngày từ Venezuela vào năm 2025, chiếm khoảng 4% tổng lượng dầu thô nhập khẩu bằng đường biển của nước này.

Theo Reuters, ít nhất một chục tàu bị trừng phạt, vốn đã bốc hàng vào tháng 12, đã rời vùng biển Venezuela vào đầu tháng 1, chở theo khoảng 12 triệu thùng dầu thô và nhiên liệu. Tuy nhiên, dữ liệu vận chuyển cho thấy việc bốc hàng đến châu Á tại các cảng chính của Venezuela đã tạm dừng từ 1/1.

Theo các nhà giao dịch và thương nhân, do nguồn cung thắt chặt, những bên bán dầu thô Merey của Venezuela đã chào bán các lô hàng với mức chiết khấu khoảng 10 – 11 USD/thùng so với giá dầu Brent của ICE.

Theo chuyên gia cấp cao Xu Muyu của Kpler, lượng dầu thô Venezuela trên các tàu ở châu Á vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu của Trung Quốc trong khoảng 75 ngày. Điều này hạn chế khả năng các nguồn cung dầu thay thế bị tăng giá trong ngắn hạn.

Xu cho biết, các nước sử dụng dầu mỏ của Venezuela có khả năng chuyển sang nguồn cung từ Nga và Iran trong tháng 3 – 4. Ngoài ra, Trung Quốc cũng có thể khai thác các nguồn không bị trừng phạt như Canada, Brazil, Iraq và Colombia.

Theo các nguồn tin thương mại, khách hàng vẫn chưa bắt đầu tìm kiếm các nguồn thay thế, trong khi dầu thô nặng của Iran đang được định giá thấp hơn khoảng 10 USD mỗi thùng so với dầu Brent của ICE. Nguồn dầu từ Iran dồi dào và là nguồn thay thế rẻ nhất.

Tham khảo: Reuters﻿