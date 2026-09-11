Trung Quốc thúc đẩy tái chế pin xe điện

Làn sóng tiêu thụ xe điện tăng tốc những năm gần đây cũng đặt ra thách thức lớn về số lượng pin hết hạn tại nhiều thị trường lớn.

Xưởng lắp ráp xe điện của doanh nghiệp BYD, Trung Quốc - Ảnh: TTXVN

Làn sóng tiêu thụ xe điện tăng tốc những năm gần đây cũng đặt ra thách thức lớn về số lượng pin hết hạn tại nhiều thị trường lớn. Bởi vậy mà gần đây Trung Quốc đã tung ra các biện pháp nhằm kiểm soát vấn đề này.

Theo một số nghiên cứu, có tới gần nửa triệu tấn pin xe điện sẽ bị loại bỏ tại Trung Quốc trong năm nay khi pin của các dòng xe điện đời đầu đến hạn sử dụng. Nước này vừa đưa vào áp dụng các biện pháp như định danh để truy xuất nguồn gốc pin ô tô, không cho phép các chủ xe tự ý tháo dỡ pin dể tránh rỏ rì các chất độc hại, cũng như yêu cầu bàn giao lại pin cũ cho các cơ sở tái chế được cấp phép. Ngành xe năng lượng mới bao gồm xe điện và xe lai hybrid đang chứng kiến bước tăng trưởng bùng nổ tại Trung Quốc khi chiếm tới hơn một nửa tổng doanh số xe mới tại thị trường nội địa.

Ông Wang Feng Kui, phụ trách kỹ thuật của xưởng tháo dỡ xe ô tô điện ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, cho biết, sau khi pin được tháo dỡ, nhân viên kỹ thuật quét mã QR trên hệ thống truy xuất nguồn gốc để tra cứu trực tiếp thông tin chiếc xe gắn liền với viên pin đó, qua đó tạo thành một quy trình khép kín hoàn chỉnh. Xưởng cũng đã lắp đặt nhiều thiết bị an toàn để ứng phó với các tình huống khẩn cấp như hiện tượng thoát nhiệt, hỏa hoạn và rò rỉ.

Các viên pin đã tháo dỡ và loại bỏ cuối cùng sẽ được chuyển đến các công ty tái chế chuyên nghiệp. Tại đây, quy trình xử lý hóa học sẽ tách các vật liệu có thể tái chế như niken, coban (hay còn gọi là cobalt), mangan và lithium (hay còn gọi là liti) từ pin. Tỷ lệ thu hồi niken, coban và mangan đạt tới 99,6%, trong khi tỷ lệ thu hồi lithium vượt mức 90%. Các vật liệu thu hồi này có thể được tái chế thành vật liệu làm điện cực dương và sử dụng để sản xuất pin mới.

Hồi đầu năm nay, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cùng các cơ quan liên quan khác đã phối hợp ban hành các biện pháp tạm thời về tái chế và sử dụng tổng hợp pin xe ô tô điện đã qua sử dụng. Các biện pháp này, có hiệu lực từ ngày 1/4/2026, quy định rằng mỗi viên pin xe ô tô điện phải được cấp một mã định danh kỹ thuật số.

Với trọng tâm là khung quản lý bao trùm "toàn bộ kênh, chuỗi và vòng đời", các biện pháp tạm thời này bao gồm việc thiết lập nền tảng thông tin truy xuất nguồn gốc pin xe ô tô điện cấp quốc gia và hệ thống quản lý mã định danh kỹ thuật số. Pin đã tháo dỡ phải được bàn giao cho các cơ sở tái chế hoặc doanh nghiệp được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực này, việc tự ý tháo dỡ trái phép bị nghiêm cấm.



