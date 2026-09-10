Hai năm sau khi công bố phát triển động cơ, 'gã khổng lồ' này đã nhận được đơn hàng đầu tiên trên thế giới dành cho động cơ nhiên liệu kép methanol tốc độ cao.

Theo thông tin mới nhất từ "gã khổng lồ" sản xuất động cơ Everllence của Đức, vào đầu tháng 9/2026, hãng công bố hoàn tất đợt thử nghiệm quy mô đầy đủ đầu tiên cho động cơ nhiên liệu kép methanol 175DF-M phiên bản 12 xi-lanh, tại Trung tâm Thử nghiệm và Nghiên cứu của mình ở Frederikshavn, Đan Mạch.

Dự kiến, đến cuối năm 2026, "gà đẻ trứng vàng" này của Everllence sẽ có sẵn dưới cả dạng lắp đặt mới và nâng cấp.

Hình ảnh 175DF-M – động cơ nhiên liệu kép tốc độ cao với công suất, hiệu quả và khả năng sử dụng methanol vượt trội. Ảnh: Everllence

Vậy, "con đẻ" (175DF-M) của Everllence [Tập đoàn có doanh thu xấp xỉ 5 tỷ euro năm 2025 và 16.000 nhân viên toàn cầu] nắm giữ sức mạnh "Move to Zero - hướng đến phát thải bằng 0" như thế nào?

Sức mạnh động cơ 175DF-M thực sự nằm ở đâu?

Điều làm nên sự khác biệt của 175DF-M không nằm ở những con số công suất khô khan, mà ở cách nó giải quyết bài toán hóc búa nhất của nhiên liệu methanol: Làm sao đốt cháy hiệu quả một loại nhiên liệu vốn có mật độ năng lượng thấp hơn dầu diesel truyền thống, mà vẫn giữ được hiệu suất cao.

Câu trả lời nằm ở Hệ thống phun nhiên liệu cổng áp suất thấp mà Everllence lựa chọn.

Cách tiếp cận này giúp đơn giản hóa đáng kể hệ thống cấp nhiên liệu, giảm độ phức tạp và chi phí lắp đặt so với các hệ thống phun áp suất cao truyền thống.

Nền tảng động cơ 175D đã được chứng minh – động cơ hàng hải tốc độ cao mạnh mẽ nhất trên thị trường. Ảnh: Everllence

Nhờ đó, ở phiên bản tốc độ biến thiên (variable-speed), động cơ có thể đạt hiệu suất cao nhất khi tỷ lệ methanol chiếm hơn 95% trong hỗn hợp nhiên liệu, trên một dải tải rộng - một tỷ lệ được xem là chưa từng có tiền lệ đối với động cơ tốc độ cao cỡ này.

Công suất đầu ra của động cơ 175DF-M đạt 2.720 kW (tương đương khoảng 3.647 mã lực). Mức công suất này cho phép động cơ đảm nhận vai trò làm động cơ đẩy chính hoặc máy phát điện công suất lớn trên các tàu biển thương mại, tàu kéo, du thuyền lớn hoặc tàu hải quân.

"Moving big things to Zero"

Đằng sau mỗi thông số kỹ thuật của 175DF-M là một mục tiêu lớn hơn mà Everllence theo đuổi trong chiến lược khử carbon của họ, được chính hãng gói gọn trong khẩu hiệu "Moving big things to Zero" - Đưa những cỗ máy khổng lồ về mức phát thải bằng 0.

Về mặt tuân thủ môi trường, động cơ này đạt Tiêu chuẩn Tier III về khí thải NOx mà không cần đến hệ thống xử lý khí thải chọn lọc (SCR) khi vận hành bằng methanol - một lợi thế lớn giúp giảm chi phí và độ phức tạp cho tàu.

Đồng thời, một bộ xúc tác oxy hóa được tích hợp để xử lý formaldehyde và HCN, hai loại khí thải đặc trưng khi đốt cháy methanol, đảm bảo động cơ đáp ứng cả những tiêu chuẩn khí thải hiện tại lẫn các quy định dự kiến sẽ ngày càng khắt khe hơn trong tương lai.

Everllence nắm giữ vị trí hàng đầu trong mỗi lĩnh vực kinh doanh chính, phục vụ khách hàng trong các ngành vận tải biển toàn cầu, quốc phòng hải quân, sản xuất điện và chế biến công nghiệp, đồng thời duy trì một trong những mạng lưới dịch vụ hậu mãi rộng khắp nhất trong ngành, với hơn 140 địa điểm trên toàn thế giới. Ảnh: Baincapital

Kể từ khi bắt đầu phát triển vào năm 2023, 175DF-M đã thu hút sự quan tâm từ nhiều phân khúc hàng hải khác nhau - phà, tàu du lịch, tàu dịch vụ ngoài khơi, tàu kéo, du thuyền siêu sang và cả các cơ quan chính phủ.

Ngay từ tháng 7/2025, Everllence đã nhận được đơn đặt hàng đầu tiên cho dòng động cơ này - một hợp đồng cung cấp cho du thuyền siêu sang (superyacht) đang được đóng tại một xưởng đóng tàu châu Âu, cùng hệ thống cấp nhiên liệu methanol đi kèm, dự kiến bàn giao vào tháng 7/2027.

Đáng chú ý, đây được xem là đơn hàng đầu tiên trên thế giới dành cho một động cơ nhiên liệu kép methanol tốc độ cao, ứng dụng cho hệ truyền động diesel-điện và cơ khí. Cột mốc này mở ra tiềm năng "thu mưa tiền" cho Everllence từ "gà đẻ trứng vàng" 175DF-M.

Với việc vừa hoàn tất bài kiểm tra quy mô đầy đủ (vào tháng 9/2026) và đơn hàng thương mại đầu tiên đã được lên lịch bàn giao vào giữa năm 2027, 175DF-M đang cho thấy methanol không còn là một khái niệm nhiên liệu tương lai xa vời, mà đang dần trở thành lựa chọn thực tế, khả thi cho ngành hàng hải trên con đường tiến tới trung hòa carbon.

Tham khảo: Everllence

