Trung Quốc thua cay đắng, mất HCV ở môn thế mạnh, mất luôn ngôi đầu Olympic vào tay Mỹ

Trận chung kết đôi nam môn cầu lông Olympic Paris 2024 chứng kiến bất ngờ lớn. Cặp đôi số 1 thế giới Liang Wei Keng và Wang Chang đã thất bại trong mục tiêu giành huy chương vàng trước đối thủ Lee Yang và Wang Chi-Lin (Đài Bắc Trung Hoa).

Đáng chú ý, dù là đương kim vô địch Olympic nhưng hai VĐV của Đài Bắc Trung Hoa hiện đã tụt xuống xếp hạng 12 thế giới. Họ thậm chí còn không nằm trong nhóm hạt giống tại Olympic lần này, nhưng rồi đã xuất sắc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.

Liang Wei Keng và Wang Chang buồn bã khi không thể giành huy chương vàng cho Trung Quốc.

Lee Yang và Wang Chi-Lin khởi đầu thuận lợi trong set 1, tạo ra khoảng cách 4 điểm và bình tĩnh duy trì để giành chiến thắng 21-17.

Bước sang set 2, cặp đôi của Đài Bắc Trung Hoa tiếp tục khởi đầu tốt hơn, thậm chí đã có thời điểm dẫn trước đối phương 3 điểm. Tuy nhiên trước nguy cơ bị thua sớm, Liang Wei Keng và Wang Chang đã vùng lên mạnh mẽ để lật ngược thế cờ, thắng lại 21-18 để kéo trận đấu vào set 3.

Cặp đôi số 1 thế giới của Trung Quốc thua 1-2 chung cuộc.

Set đấu quyết định chứng kiến màn ăn miếng trả miếng của hai bên. Cặp đôi số 1 thế giới của Trung Quốc đã có thời điểm dẫn trước 2 điểm, nhưng rồi sau đó bị đối phương từ từ vượt lên ở nửa sau set 3.

Và rồi trong thời khắc quyết định, Lee Yang và Wang Chi-Lin đã tỏ ra bản lĩnh hơn. Cú đánh hỏng của Liang Wei Keng khiến đội Trung Quốc ôm hận, nhận thất bại 19-21, qua đó thua chung cuộc với tỉ số 1-2 ở chung kết.

Lee Yang và Wang Chi-Lin vỡ òa khi giúp Đài Bắc Trung Hoa có huy chương vàng đầu tiên tại Olympic Paris 2024.

Huy chương đồng nội dung đôi nam thuộc về Aaron Chia và Soh Wooi Yik của Malaysia. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của Malaysia tại Olympic Paris.

Trận thua này không chỉ khiến Trung Quốc mất huy chương vàng ở môn thế mạnh (giành 20/39 huy chương vàng trong lịch sử Olympic), đồng thời cũng dẫn đến việc đoàn thể thao nước này mất luôn ngôi đầu toàn đoàn vào tay Mỹ sau ngày thi đấu 4/8.

Với sự bứt phá mạnh mẽ, Mỹ đã san bằng khoảng cách, cùng có được 19 huy chương vàng như Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc phải chấp nhận rơi xuống vị trí thứ hai do có ít huy chương bạc hơn (15 so với 26).

Bảng tổng sắp huy chương Olympic Paris 2024 sau ngày thi đấu 4/8.

Ngoài ra, trận thua của Liang Wei Keng và Wang Chang cũng khiến cầu lông Trung Quốc chưa thể vượt qua Indonesia để giành vị trí số 1 nội dung đôi nam tại Olympic. Trung Quốc đã giành 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, xếp thứ 2 trong lịch sử, trong khi Indonesia có 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng.

Ở các nội dung còn lại của môn cầu lông là đơn nam, đơn nữ, đôi nữ, đôi nam nữ, Trung Quốc đều giành nhiều huy chương vàng nhất lịch sử Olympic.

Tại Paris 2024, cầu lông Trung Quốc còn hi vọng ở nội dung đơn nữ khi He Bingjiao (hạng 9 thế giới) sẽ đấu An Se-young (Hàn Quốc, số 1 thế giới) ở chung kết. Tuy nhiên He Bingjiao không được đánh giá cao do vào chung kết do đối thủ Carolina Marín chấn thương và phải bỏ cuộc ở bán kết khi đang dẫn trước (21-14, 10-8). Trước đó, Trung Quốc đã giành 2 huy chương vàng ở nội dung đôi nữ và đôi nam nữ.