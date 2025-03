Doãn Hải My khoe visual "bạch nguyệt quang" làng bóng đá, phản ứng bất ngờ khi Đoàn Văn Hậu hôn trộm

Trước thềm 8/3, nàng WAG Doãn Hải My khiến hội FA ghen tị khi đăng khoảnh khắc hẹn hò tình tứ cùng Văn Hậu. Trong video, Văn Hậu và Hải My diện áo len đôi, chàng điển trai, nàng xinh gái, xứng lứa vừa đôi nhận về nhiều lượt thả tim của cư dân mạng. Đặc biệt, khoảnh khắc Doãn Hải My đang quay video, Đoàn Văn Hậu bất ngờ quay sang hôn trộm lên má bà xã. Doãn Hải My phản ứng bằng cách đưa ra ngón tay biểu thị dấu "like" khiến dân mạng bật cười cảm thán: "Chị ấy đã quá quen với sự u mê vợ của anh ấy".

Ngoài khoảnh khắc ngọt ngào, nhan sắc của Doãn Hải My còn nhận được lời khen của người dùng mạng xã hội. Chỉ cần búi tóc cao, đeo chiếc nơ tóc kiểu công chúa, Doãn Hải My mang vibe "bạch nguyệt quang" làng bóng đá, dân mạng khẳng định Văn Hậu "thắng đời 1-0" khi cưới được người vợ đẹp, khí chất dịu dàng như Doãn Hải My.



Khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng Đoàn Văn Hậu

Ngoài ra, khoảnh khắc cặp đôi cùng nhau đưa bé Lúa đi cafe hẹn hò ở khu vực gần với căn biệt thự đang xây dựng của hai vợ chồng cũng thu hút sự chú ý của dân mạng. Sau khi sinh con trai đầu lòng, nhan sắc Doãn Hải My càng thăng hạng. Cô nàng ưa chuộng những bộ váy ngắn để khoe đôi chân dài thẳng tắp, hút mắt.

Hiện tại, căn biệt thự của Văn Hậu và Hải My đang trong quá trình thi công, cặp đôi thường xuyên qua lại để giám sát tiến độ công trình. Cả hai cũng khoe khoảnh khắc hẹn hò bên ly cafe, đưa con trai cưng - bé Lúa (tên thật Đoàn Minh Đăng) check-in sảng chảnh.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hẹn hò ở gần căn biệt thự của gia đình đang xây dựng

Vóc dáng của mẹ bỉm sữa Doãn Hải My nhận về nhiều lượt thả tim

Doãn Hải My khoe vibe "bạch nguyệt quang" làng bóng đá

Văn Hậu "thắng đời 1-0" khi có bà xã xinh đẹp cỡ này