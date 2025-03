Thế giới vừa "chia hai nửa", Trung Quốc "tuyên chiến" với Mỹ: Hé lộ thông điệp ông Tập gửi Washington

Khoảnh khắc đặc biệt

Hai quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau về tương lai đã được nêu ra ở hai bờ Thái Bình Dương vào thứ Tư (5/3), khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cam kết chi tiêu mạnh tay hơn để thúc đẩy tăng trưởng, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ thu hẹp quy mô của chính phủ liên bang để cân bằng ngân sách.

Vào sáng nay, trình bày báo cáo công tác chính phủ tại phiên khai mạc của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (NPC), Thủ tướng Lý Cường công bố Trung Quốc đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% vào năm 2025, bất chấp cuộc chiến thương mại leo thang với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể làm giảm nhu cầu xuất khẩu. Theo CNN, đây là mục tiêu đầy tham vọng.

Ông Lý Cường cũng cho biết Trung Quốc sẽ mở cửa hơn với thế giới và duy trì trật tự toàn cầu đa phương.

Một giờ sau tại Washington, Tổng thống Donald Trump đã cam kết cân bằng ngân sách quốc gia thông qua việc cắt giảm mạnh chi tiêu liên bang. Ông cũng mở rộng chính sách thuế quan mạnh tay của mình, tuyên bố sẽ áp dụng chúng đối với Ấn Độ, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu, ngoài Trung Quốc, Mexico và Canada.

Đáng chú ý, Thủ tướng Lý Cường không trực tiếp đề cập đến Mỹ vì các báo cáo công tác của chính phủ Trung Quốc thường tránh nêu tên các quốc gia khác, nhưng ông đã đề cập đến việc tăng thuế quan đã tác động đến nền kinh tế toàn cầu cũng như sự thay đổi của môi trường toàn cầu.

Trong khi Tổng thống Donald Trump hầu như không nhắc đến Trung Quốc, ngoại trừ thuế quan và Kênh đào Panama — mà trước đây ông từng cáo buộc là do Trung Quốc "điều hành" — trong bài phát biểu dài gần một giờ của mình, trong đó ông liên tục chỉ trích các cường quốc châu Á khác như Hàn Quốc và Ấn Độ với cáo buộc hoạt động thương mại không công bằng.

Với hai bài phát biểu quan trọng diễn ra cùng trong một khoảng thời điểm, CNN đã gọi đây là một khoảnh khắc chia đôi "màn hình" giữa hai cường quốc đối thủ, với cả hai nhà lãnh đạo đều nêu ra những gì họ coi là cách tốt nhất để củng cố vị thế của đất nước trên đỉnh cao của nền kinh tế toàn cầu.

Chủ tịch Tập Cận Bình dự kỳ họp Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: NYT

Trung Quốc "tuyên chiến" với Mỹ

Trung Quốc đã tuyên bố sẽ "chiến đấu đến cùng" sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tăng gấp đôi thuế quan đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên 20%.

Bắc Kinh đáp trả các khoản thuế bằng cách áp thuế trả đũa lên tới 15% đối với một số mặt hàng của Mỹ, mở rộng kiểm soát xuất khẩu với hàng chục công ty Mỹ và đệ đơn kiện Washington lên Tổ chức Thương mại Thế giới.

Nước này cũng gửi một lời cảnh báo cứng rắn tới chính quyền Tổng thống Trump.

"Áp lực, cưỡng ép và đe dọa không phải là cách đúng đắn để giao thiệp với Trung Quốc. Cố gắng gây áp lực tối đa lên Trung Quốc là một tính toán sai lầm", Lâm Kiếm, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ vào chiều 4/3. “Nếu Mỹ khăng khăng tiến hành chiến tranh thuế quan, chiến tranh thương mại hoặc bất kỳ loại chiến tranh nào khác, Trung Quốc sẽ chiến đấu đến cùng".

Dù vậy, theo CNN, mức thuế quan tăng và mối đe dọa từ các hạn chế kinh tế và công nghệ chặt chẽ hơn của Mỹ đã phủ bóng đen lên nền kinh tế đang chậm lại của Trung Quốc và tham vọng trở thành cường quốc công nghệ của nước này.

Thậm chí, Thủ tướng Lý Cường cũng thừa nhận về những thách thức trong bài phát biểu của mình.

"Môi trường bên ngoài đang trở nên phức tạp và nghiêm trọng hơn, điều này có thể tác động lớn hơn đến thương mại, khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác của đất nước", ông nói.

Ông Lý cũng thừa nhận vô số vấn đề mà nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt trong nước, bao gồm tình trạng tiêu dùng chậm chạp.

Nhưng ông đã đưa ra một lưu ý tích cực về triển vọng của đất nước, nói rằng: "Xu hướng cơ bản của tăng trưởng kinh tế dài hạn không thay đổi và sẽ không thay đổi. Con tàu khổng lồ của nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục vượt sóng và vững vàng tiến về tương lai".

The New York Times cho hay, cuộc họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc là cuộc họp quan trọng kéo dài trong nhiều ngày, thể hiện tầm nhìn của Chủ tịch Tập Cận Bình về tương lai của Trung Quốc. Do đó, phát biểu của Thủ tướng Lý Cường trong phiên họp sáng nay cũng chính là những tuyên bố cứng rắn mà ông Tập muốn gửi đến người dân Trung Quốc và thế giới.