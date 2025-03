Nga không kích Ukraine

Theo CNN, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 3/3 rằng, ông sẽ tạm dừng các chuyến hàng viện trợ quân sự cho Ukraine, Nga đã phóng hàng trăm máy bay không người lái (uav) vào quốc gia này vào đêm cùng ngày.

Không quân Ukraine cho biết, Ukraine đã bắn hạ 65 trong số 99 uav do Nga phóng đi trên khắp đất nước trong đêm.

Lực lượng này tiết lộ thêm, 32 uav khác đã không đạt được mục tiêu, có thể là do khả năng tác chiến điện tử từ Ukraine nhưng không nêu rõ số phận những chiếc uav còn lại.

Trong khi đó, trong tuyên bố hôm 4/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết cuộc gặp tại Phòng Bầu dục tuần trước của ông với Tổng thống Donald Trump "đã không diễn ra như mong đợi", mô tả cuộc gặp này là "đáng tiếc" và lưu ý rằng Ukraine sẵn sàng đàm phán.

“Tôi muốn nhắc lại cam kết của Ukraine đối với hòa bình", ông Zelensky nói trên X. “Không ai trong chúng ta muốn một cuộc chiến không hồi kết. Ukraine sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán càng sớm càng tốt để mang lại hòa bình lâu dài. Không ai muốn hòa bình hơn người dân Ukraine. Đội ngũ của tôi và tôi sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump để đạt được hòa bình lâu dài".

"Cuộc họp của chúng tôi tại Washington, tại Nhà Trắng vào thứ Sáu (28/2), đã không diễn ra theo cách mà nó được mong đợi. Thật đáng tiếc khi nó đã xảy ra theo cách này. Đã đến lúc phải làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn. Chúng tôi muốn sự hợp tác và thảo luận trong tương lai mang tính xây dựng".

Trong tuyến bố tối 4/3, nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết Ukraine đã sẵn sàng ký thỏa thuận về khoáng sản cho đến khi cuộc tranh cãi diễn tại Phòng Bầu dục khiến ông bị yêu cầu rời khỏi Nhà Trắng.

"Liên quan đến thỏa thuận về khoáng sản và an ninh, Ukraine sẵn sàng ký kết bất cứ lúc nào và theo bất kỳ hình thức thuận tiện nào. Chúng tôi coi thỏa thuận này là một bước tiến tới an ninh lớn hơn và đảm bảo an ninh vững chắc, và tôi thực sự hy vọng nó sẽ hoạt động hiệu quả", ông nói.

Người lính Nga điều khiển uav. Ảnh: TASS

Người Ukraine nghĩ gì?

Nghị sĩ Ukraine Oleksiy Goncharenko đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng trước quyết định dừng viện trợ quân sự của Tổng thống Trump, thúc giục Kiev xin lỗi và hàn gắn mối quan hệ. "Nếu họ [Mỹ] muốn chúng ta xin lỗi, chúng ta nên xin lỗi. Có gì khác biệt nếu nhiệm vụ của chúng tôi không phải là thua cuộc chiến...?", ông viết trên Telegram. Các sĩ quan Ukraine thì bày tỏ hy vọng rằng các đồng minh châu Âu sẽ tăng cường hỗ trợ khi Mỹ vắng mặt. "Hỗ trợ [quân sự] của Mỹ rất quan trọng để bảo vệ bầu trời, trong khi hỗ trợ tài chính sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế... Điều này cũng quan trọng đối với tiền tuyến", Serhii Filimonov, Chỉ huy Tiểu đoàn cơ giới độc lập 108, đơn vị đã chiến đấu trong nhiều tháng gần thành phố Pokrovsk, miền đông Ukraine, cho biết. “Trong tương lai, nhiều thứ sẽ phụ thuộc vào các đồng minh châu Âu của chúng ta... Chúng ta không thể đứng một mình”, Lữ đoàn Không vận Độc lập 46 của Ukraine cho biết. Volodymyr Dehtyarov, một sĩ quan phụ trách quan hệ công chúng của Lữ đoàn Khartiia thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, đồng tình với quan điểm rằng các đơn vị tiền tuyến chủ yếu dựa vào uav, thay vì vũ khí do Mỹ cung cấp và hệ thống phòng không nhiều lớp đang bảo vệ các thành phố của Ukraine. Trong khi đó với người dân ở thủ đô Kiev, một số người đặt câu hỏi về việc động thái này sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của họ như thế nào, những người khác lại hoài nghi về việc nó có thể thay đổi tiến trình của cuộc chiến như thế nào. Olena, một nữ doanh nhân 32 tuổi, cho biết bà nghĩ quyết định của Tổng thống Trump "là điều dễ đoán", đồng thời nói thêm rằng "nước Mỹ không hoàn toàn thân thiện trong 30 năm qua". “Chúng tôi sẽ cố gắng. Chúng tôi đã ở đây ba năm trước và chúng tôi vẫn ở đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem", bà nhấn mạnh. Một người đàn ông tên Maksym, phục vụ trong quân đội Ukraine nói ông cảm thấy "thất vọng về các đối tác của Ukraine". "Họ hứa sẽ giúp chúng tôi nhưng sau đó lại tìm ra lý do mới để không giúp".