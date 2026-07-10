Bắc Ninh: Sét đánh gây mất điện làm hơn 550 con lợn chết ngạt, thiệt hại 5,5 tỷ đồng

Người dân trong và ngoài địa phương tại Bắc Ninh đang cùng nhau chung tay mua số lợn bị chết ngạt, nhằm hỗ trợ các chủ hộ một phần thiệt hại.

Sau cơn mưa giông vào sáng 9/7, trên địa bàn thôn Hà Mỹ, xã Lục Nam (Bắc Ninh) đã xảy ra vụ việc hai trang trại lợn chết hàng loạt.

Cụ thể, hộ ông Nguyễn Văn Đông (vợ là bà Đinh Thị Thanh Nhàn) có trên 300 con lợn thương phẩm, trọng lượng từ 120-140 kg/con bị chết. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Trong khi đó, hộ ông Nguyễn Văn Nam (vợ là bà Nguyễn Thị Phượng) có trên 250 con lợn thương phẩm, trọng lượng từ 120-140 kg/con bị chết. Thiệt hại ước khoảng 2,5 tỷ đồng.

Hơn 550 con lợn bị chết ngạt trong đêm vì mất điện

Hai hộ chăn nuôi là anh em ruột, có trang trại nằm gần nhau.

Xác nhận với Dân Việt, ông Phan Huy Thông - Chủ tịch Hội Nông dân xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh cho biết, nguyên nhân bước đầu xác định là do mưa bão gây sự cố điện, dẫn đến nhảy aptomat vào ban đêm. Khi hệ thống điện bị ngắt, toàn bộ quạt thông gió và làm mát trong chuồng trại không hoạt động, khiến lợn bị chết ngạt.

“Sự cố xảy ra vào ban đêm, không có người phát hiện kịp thời nên thiệt hại rất lớn” - ông Thông nói.

Chị Nguyễn Thị Nhàn, một hộ chăn nuôi bị thiệt hại nặng thông tin: “Lợn đang chuẩn bị xuất chuồng, giá khoảng 70.000 đồng/kg. Do nhảy aptomat nên quạt dừng, lợn bị ngạt. Thiệt hại với gia đình lên đến cả chục tỷ đồng".

Người dân tới hỗ trợ sơ chế, mổ lợn và tìm đầu ra để giảm bớt thiệt hại

Theo chị Nhàn, do thiệt hại quá lớn, gia đình buộc phải bán tháo số lợn chết để gỡ gạc chi phí: “Hiện chúng tôi chỉ còn cách bán rẻ, mỗi con khoảng 2 triệu đồng, người dân xung quanh đến mua ủng hộ”.

Theo chị Nhàn, các trại nằm gần nhau nên cùng chịu ảnh hưởng khi sự cố điện xảy ra. “Các trại ở gần nhau, cùng bị nhảy aptomat trong đêm nên không kịp xử lý”, chị Nhàn nói.

Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, người thân, hàng xóm và nhiều người dân trong thôn Hà Mỹ đã đến hỗ trợ hai gia đình mổ lợn, sơ chế và tìm đầu ra nhằm ra, giảm bớt thiệt hại.

Nhiều người dân đến tìm mua lợn để hỗ trợ chủ hộ

Nhiều người dân trong và ngoài địa phương đã đến mua lợn với tinh thần hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với hai hộ chăn nuôi. Mỗi con lợn được bán với giá khoảng 1,5 - 2 triệu đồng để gia đình vớt vát một phần thiệt hại.

Hiện Hội Nông dân xã Lục Nam đã báo cáo nhanh lên Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh và đề nghị xem xét có phương án hỗ trợ đối với hai hộ chăn nuôi bị thiệt hại nặng.

Phía chính quyền địa phương cũng đang phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, đồng thời thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ phù hợp cho người dân.