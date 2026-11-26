Thỏa thuận này là một phần trong các khoản đầu tư và cam kết mà 2 nước đạt được tại cuộc họp các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến tuần trước.

Theo thông báo từ phía Indonesia, một tập đoàn Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với quỹ đầu tư quốc gia Indonesia để xây dựng 10 khu đô thị thông minh tại quốc gia Đông Nam Á này.

Công ty thuộc quỹ Danantara (Indonesia) đã ký biên bản ghi nhớ trị giá 50 tỷ USD để phát triển các thành phố thông minh trên khắp "xứ sở vạn đảo" với 288 triệu dân. Chính phủ Indonesia cho biết tập đoàn Trung Quốc sẽ xây dựng khoảng 1,5 triệu căn nhà ở và cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho khoảng 3 triệu người ở mỗi thành phố.

Đây sẽ là thỏa thuận lớn nhất trong một loạt các khoản đầu tư và cam kết mà hai nước đạt được tại cuộc họp các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến tuần trước.

Văn phòng Nội các Indonesia mô tả dự án này là "nơi khởi đầu" cho 'thành phố thông minh tương lai", nhưng không nêu chi tiết vị trí hoặc quy mô. Văn phòng Nội các cho biết Tập đoàn Xây dựng và Kỹ thuật Thiểm Tây sẽ dẫn đầu liên danh để triển khai.

Indonesia dự định xây dựng các thành phố thông minh để giảm tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm ở các khu vực đô thị hiện có. Đây là những thành phố sử dụng cảm biến và camera kết nối mạng để xử lý dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả hoặc chất lượng cuộc sống.

Tính đến năm 2018, Trung Quốc đã có khoảng 500 dự án thí điểm thành phố thông minh đang được triển khai, chiếm hơn một nửa tổng số dự án trên toàn thế giới, hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết.

Theo một báo cáo ngắn năm 2021 do Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông công bố, các nhà phát triển Trung Quốc, với kinh nghiệm phát triển các thành phố trong nước, muốn mở rộng ra nước ngoài.

Ông Paramitaningrum, giảng viên quan hệ quốc tế tại Đại học Bina Nusantara ở Jakarta, cho biết các nhà thầu Trung Quốc có kinh nghiệm, chi phí và tiến độ thi công nhanh chóng, phù hợp với mong muốn của Indonesia.

Văn phòng Nội các cho biết, các thỏa thuận khác giữa Trung Quốc và Indonesia đạt được tại APEC bao gồm sản xuất và công nghệ, tài trợ cơ sở hạ tầng và phát triển công nghệ chuyển đổi than thành ethanol.

Theo SCMP