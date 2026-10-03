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Trung Quốc rầm rộ bầu chọn mỹ nhân đẹp nhất 2026: Lưu Diệc Phi chỉ xếp hạng 6, top 1 body nóng như lửa

Mộng Zu
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Cuộc bầu chọn mỹ nhân đẹp nhất 2026 diễn ra tại xứ tỷ dân.

Cuộc bầu chọn Nữ thần Hupu 2026 đang trở thành chủ đề thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi quy tụ hàng loạt mỹ nhân đình đám của làng giải trí châu Á. Đáng chú ý, những tên tuổi kỳ cựu như Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba hay Cao Viên Viên đều đang bị các mỹ nhân thế hệ mới bỏ xa.

- Ảnh 1.

Bảng xếp hạng tạm thời của bảng Nữ thần Người thật.

Theo Sohu, Hupu là một trong những diễn đàn lớn bậc nhất tại Trung Quốc, sở hữu cộng đồng người dùng chủ yếu là nam giới. Cuộc bầu chọn Nữ thần Hupu năm nay đã bước sang mùa thứ 11, chính thức khởi động từ ngày 1/10. Vòng sơ tuyển sẽ khép lại lúc 22h ngày 3/10, tức 21h cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Được biết, cuộc thi năm nay chia thành hai bảng riêng biệt, gồm Nữ thần Người thật và Nữ thần Ảo. Trong đó, bảng Nữ thần Người thật đang chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa những ngôi sao hàng đầu Trung Quốc và các nữ thần tượng Kpop.

- Ảnh 2.

Những minh tinh kỳ cựu như Cao Viên Viên và Lưu Diệc Phi đang tạm thời lép vế.

Theo bảng xếp hạng tạm thời, Lưu Diệc Phi hiện chỉ đứng thứ 6. Địch Lệ Nhiệt Ba thậm chí còn xếp tận vị trí thứ 13, trong khi Cao Viên Viên đứng thứ 15. Đây đều là những mỹ nhân nổi tiếng đình đám Cbiz nhờ visual đẹp xuất sắc suốt nhiều năm qua, nhưng hiện chưa thể cạnh tranh với nhóm dẫn đầu.

- Ảnh 3.

Lưu Hạo Tồn - người có một năm 2026 rất thành thành công với siêu phẩm truyền hình Chủ Giác, hiện đang tạm xếp thứ 4.

Trong khi đó, Lưu Hạo Tồn, mỹ nhân trẻ có năm 2026 thành công với bộ phim Chủ Giác, đang giữ vị trí thứ 4. Xếp ngay phía trên cô là Tống Vũ Kỳ, nữ thần tượng nổi tiếng của nhóm nhạc (G)I-DLE.

Cuộc cạnh tranh đáng chú ý nhất lại thuộc về hai vị trí dẫn đầu. Điền Hi Vi, mỹ nhân gây sốt với Trục Ngọc và chuẩn bị tái xuất trong Gả Kim Thoa, đang đứng thứ hai. Tuy nhiên, cô vẫn bị người đẹp giữ ngôi đầu bỏ khá xa về số phiếu.

- Ảnh 4.

Búp bê cổ trang Điền Hi Vi đang tạm xếp thứ 2. Trong năm nay, cô gây chú ý với Trục Ngọc và sắp tới sẽ có màn tái xuất ở Gả Kim Thoa.

Nhân vật đang thống trị bảng xếp hạng chính là Karina, thành viên nhóm nhạc Kpop aespa. Nổi tiếng nhờ gương mặt xinh đẹp, thần thái cuốn hút cùng vóc dáng nóng bỏng như lửa, Karina sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Cô cũng thường xuyên xuất hiện trong những cuộc thảo luận về nhan sắc của các nữ thần tượng thế hệ mới.

- Ảnh 5.

Karina đang tạm giữ ngôi quán quân với số phiếu áp đảo phần còn lại.

- Ảnh 6.

Không chỉ có visual vô thực, Karina còn sở hữu body cực kỳ nóng bỏng. Theo số liệu trong bảng bình chọn mới nhất được chia sẻ, Karina đang sở hữu hơn 82.000 phiếu, trong khi Điền Hi Vi nhận được hơn 66.000 phiếu. Đáng chú ý, Tống Vũ Kỳ ở vị trí thứ ba mới chỉ có khoảng 20.000 phiếu. Khoảng cách này cho thấy Karina và Điền Hi Vi đang tạo thành cuộc đua riêng biệt, vượt xa những đối thủ còn lại. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả tạm thời. Thứ hạng hoàn toàn có thể thay đổi trong những ngày tiếp theo của cuộc đua. Nguồn: Sohu

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Tags

Karina

Lưu Diệc Phi

Địch Lệ Nhiệt Ba

Cao Viên Viên

Điền Hi Vi

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