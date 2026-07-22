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Trung Quốc quyết tâm làm giàu với loại quả Việt Nam trồng cực nhiều: xuất hơn 61.000 tấn sang châu Âu, giá siêu cạnh tranh

Khánh Vy
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Bưởi Trung Quốc được xuất khẩu sang Trung Đông tăng liên tục trong 4 năm qua.

Trung Quốc quyết tâm làm giàu với loại quả Việt Nam trồng cực nhiều: xuất hơn 61.000 tấn sang châu Âu, giá siêu cạnh tranh - Ảnh 1.

Mùa xuất khẩu bưởi năm 2026 của Trung Quốc đã chính thức bắt đầu với những lô hàng đầu tiên được đưa ra thị trường quốc tế. Trong bối cảnh giá bán vẫn chịu áp lực sau giai đoạn phục hồi sản lượng, các doanh nghiệp và nhà vườn đang chuyển trọng tâm từ cạnh tranh về sản lượng và hình thức sang nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

Theo các doanh nghiệp trong ngành, những lô bưởi đầu vụ hiện chủ yếu được thu hoạch tại Hải Nam và Vân Nam, hai khu vực có điều kiện khí hậu thuận lợi giúp trái chín sớm, qua đó đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế trước các vùng trồng khác.

Trong khi đó, tỉnh Phúc Kiến - vùng sản xuất bưởi lớn nhất Trung Quốc - dự kiến bước vào cao điểm thu hoạch từ tháng 8 đến tháng 9. Nguồn cung từ Phúc Kiến sẽ nối tiếp mùa vụ của Nam Phi, góp phần duy trì nguồn hàng ổn định cho thị trường thế giới trong những tháng cuối năm.

Theo các chuyên gia giám sát vườn cây, điều kiện thời tiết năm nay khá thuận lợi, giúp cây ra hoa và đậu quả tốt. Tuy nhiên, giá bưởi giảm trong năm trước đã khiến một bộ phận nông dân cắt giảm chi phí chăm sóc vườn cây.

Vì vậy, sản lượng đầu và giữa vụ được dự báo tương đương năm ngoái, nhưng sản lượng cuối vụ có thể giảm khoảng 20-30% nếu việc đầu tư cho chăm sóc cây trồng tiếp tục ở mức thấp.

Sau khi chịu tác động của hiện tượng El Niño khiến sản lượng sụt giảm trong năm 2024, xuất khẩu bưởi của Trung Quốc đã phục hồi trong năm 2025. Tuy nhiên, sự gia tăng về khối lượng xuất khẩu chưa đi kèm với sự cải thiện về giá bán.

Số liệu Hải quan Trung Quốc cho thấy xuất khẩu bưởi sang Hà Lan trong năm 2025 đạt khoảng 61.000 tấn, nhưng giá xuất khẩu bình quân chỉ còn khoảng 0,6 USD/kg, thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 0,8 USD/kg của những năm trước.

Trung Quốc quyết tâm làm giàu với loại quả Việt Nam trồng cực nhiều: xuất hơn 61.000 tấn sang châu Âu, giá siêu cạnh tranh - Ảnh 2.

Các chuyên gia dự báo giá bưởi xuất khẩu trong giai đoạn đầu vụ năm nay sẽ thấp hơn khoảng 10-20% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá có thể ổn định vào giữa mùa và tăng trở lại vào cuối vụ khi nguồn cung thu hẹp.

Đáng chú ý, tiêu chí đánh giá sản phẩm cũng đang thay đổi. Nếu trước đây kích thước và mẫu mã là yếu tố quan trọng, thì hiện nay các nhà xuất khẩu tập trung nhiều hơn vào độ ngọt, độ dày vỏ và tính đồng đều của trái nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. 

Bên cạnh các thị trường truyền thống, bưởi Trung Quốc cũng đang mở rộng hiện diện tại Trung Đông. Xuất khẩu sang Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã tăng liên tục trong 4 năm qua, trong khi việc mở rộng mạng lưới phân phối rau quả được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội cho ngành hàng này.

Dù căng thẳng địa chính trị vẫn gây áp lực lên hoạt động logistics quốc tế, các doanh nghiệp cho biết đang tối ưu chuỗi cung ứng và kế hoạch vận chuyển nhằm hạn chế tác động đến hoạt động xuất khẩu, đồng thời tiếp tục đặt kỳ vọng vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường Trung Đông.

Bên cạnh Trung Quốc, Việt Nam cũng là một trong những quốc gia xuất khẩu bưởi đáng chú ý trên thế giới, với nhiều giống đặc sản như bưởi da xanh, bưởi năm roi, bưởi Diễn hay bưởi Phúc Trạch từng bước khẳng định vị thế tại các thị trường khó tính. 

Trong những năm gần đây, bưởi Việt Nam đã có mặt tại 14 quốc gia trong đó có nhiều thị trường khó tính như Mỹ, New Zealand, Hàn Quốc và Trung Quốc – thị trường tiêu thụ trái cây lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng có mặt tại một số quốc gia châu Âu và Trung Đông thông qua các doanh nghiệp xuất khẩu. Diện tích bưởi cả nước đã tăng gấp đôi trong vòng 10 năm qua, đạt trên 100.000ha với sản lượng gần 1 triệu tấn/năm. 

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