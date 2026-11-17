Trung Quốc đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa máy bay chiến đấu tàng hình J-35A để phục vụ cho cả nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Trung Quốc đang kỷ niệm 2 năm ngày ra mắt công chúng tiêm kích tàng hình đa năng J-35A, có tên chính thức là Yunlong (hay Vân Long).

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đang phân tích triển vọng hiện đại hóa lớn loại máy bay chiến đấu này, điều được cho là sẽ củng cố vị thế của Trung Quốc trong câu lạc bộ các nhà sản xuất tiêm kích thế hệ thứ năm hàng đầu.

J-35A trở thành chiến đấu cơ tàng hình thứ hai trong Không quân Trung Quốc (PLAAF), cùng với J-20 hạng nặng.

Theo ông Wang Yanan, Biên tập viên Tạp chí Kiến thức Hàng không vũ trụ, khi chế tạo Yunlong, các kỹ sư đã đạt được sự cân bằng giữa hiệu suất bay, độ tin cậy và khả năng bảo trì.

Máy bay chiến đấu này có thiết kế tinh vi, tàng hình. Buồng lái được phủ một lớp màng dẫn điện, và các đường nối cửa được làm nhẵn để giảm tín hiệu phản xạ radar.

Tiêm kích tàng hình J-35A đang thu hút nhiều sự quan tâm trên khắp thế giới.

Kỹ sư trưởng thiết kế Wang Yongqing mô tả khái niệm tiêm kích J-35 là "cấu hình kép trên không và trên biển". Điều này cho phép một nền tảng duy nhất được sử dụng bởi cả Không quân Trung Quốc và các tàu sân bay mới của Hải quân Trung Quốc, làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Không giống như F-35 của Mỹ, Yunlong Trung Quốc được trang bị hai động cơ, đạt tốc độ lên đến Mach 2 và theo đánh giá có chi phí sản xuất thấp hơn đáng kể.

Theo nhà phân tích quân sự Shao Yongling, triển vọng phát triển của J-35A nằm ở 4 lĩnh vực. Lĩnh vực trọng tâm là chuyển đổi sang sử dụng động cơ phản lực cánh quạt WS-19 hoàn chỉnh do chính hãng phát triển.

Thứ hai, hệ thống điện tử hàng không thông minh đang được phát triển để giảm tải công việc cho phi công và cải thiện khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình.

Thứ ba, tối ưu hóa các khoang bên trong để chứa các loại vũ khí mới. Cuối cùng, cải thiện lớp phủ và hình dạng khung máy bay.

Khả năng kết nối mạng đang được đặc biệt chú trọng, J-35A có khả năng tích hợp dữ liệu cảm biến, kết nối với J-20 hạng nặng và UAV thông qua đường liên kết tốc độ cao.

Yunlong có thể hoạt động như một "máy bay tuần tra tiền tuyến", phát hiện radar của đối phương và truyền tọa độ đến các nhóm tấn công.

Giới chuyên gia không loại trừ khả năng phát triển phiên bản hai chỗ ngồi làm nền tảng chỉ huy cho các máy bay không người lái hỗ trợ.

Với sự quan tâm của Pakistan, J-35A có mọi cơ hội trở thành máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm xuất khẩu đầu tiên của Trung Quốc, mang đến cho thế giới một lựa chọn thay thế hợp lý về giá cả cho tiêm kích F-35A của Mỹ.