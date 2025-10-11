Trung Quốc quay lưng với nông sản Mỹ, một quốc gia bất ngờ trúng lớn: Xuất khẩu đậu tương bằng cả năm cộng lại - Ngô, thịt bò đều bội thu đơn hàng

Ảnh minh họa

Xuất khẩu nông sản của Brazil đang bùng nổ trong năm 2025 khi quốc gia Nam Mỹ này tận dụng nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc và sự suy yếu của các đối thủ, đặc biệt là Mỹ – nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi thuế quan với Bắc Kinh.

Theo dữ liệu mới nhất của Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc Brazil (Anec) công bố, xuất khẩu đậu tương của Brazil dự kiến đạt 102,2 triệu tấn tính đến cuối tháng 10, vượt qua các mốc kỷ lục trong năm 2023 (101,3 triệu tấn) và 2024. Con số này phản ánh rõ rệt sự “vắng bóng” của các nhà cung cấp từ Mỹ – vốn đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường Trung Quốc do các hàng rào thuế quan.

Anec cho biết Brazil không chỉ gặt hái vụ mùa đậu tương kỷ lục hơn 170 triệu tấn trong năm nay, mà còn được hưởng lợi từ nhu cầu bền vững của Trung Quốc, quốc gia hiện là khách hàng mua hơn 79,9% tổng lượng đậu nành xuất khẩu của Brazil, tăng từ 74% giai đoạn 2021–2024.

Riêng trong tháng 9, Trung Quốc đã nhập 6,5 triệu tấn đậu nành, chiếm tới 93% tổng lượng xuất khẩu của Brazil. Anec ước tính trong cả năm 2025, tổng khối lượng xuất khẩu đậu nành có thể đạt tới 110 triệu tấn, khi từ tháng 11 đến 12 dự kiến sẽ có thêm 8 triệu tấn được vận chuyển.

Song song với đậu nành, ngô xuất khẩu của Brazil cũng ghi nhận mức tăng, đạt 6 triệu tấn trong tháng 10, cao hơn khoảng 380.000 tấn so với cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu năm đến nay, xuất khẩu ngô đã đạt 30 triệu tấn, củng cố vị thế của Brazil là nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

Không chỉ đậu nành, ngành thịt bò của Brazil cũng đang hưởng lợi lớn từ sự chuyển hướng thương mại toàn cầu. Theo dữ liệu của Hiệp hội ngành thịt Brazil (Abrafrigo), xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc trong tháng 9 tăng 38,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 187.340 tấn – mức cao kỷ lục, đưa tổng doanh thu xuất khẩu thịt bò tháng 9 lên 1,92 tỷ USD, tăng 49% về giá trị và 17% về khối lượng so với năm trước.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất của thịt bò Brazil. Trong khi đó, xuất khẩu sang Mỹ – thị trường lớn thứ hai của Brazil giảm 41% trong tháng 9, chỉ còn 102,9 triệu USD. Nguyên nhân là bởi Washington tăng thuế nhập khẩu lên 50% đối với một số sản phẩm Brazil, bao gồm thịt bò vốn đã chịu thuế 26,4%.

Dù vậy, ngành thịt Brazil vẫn cho thấy khả năng thích ứng mạnh mẽ. Liên minh châu Âu (EU) đã trở thành điểm đến lớn thứ hai, dẫn đầu là Ý, Hà Lan và Tây Ban Nha, với tổng kim ngạch nhập khẩu 131,7 triệu USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Abrafrigo cho biết tính đến nay, 130 quốc gia đã tăng lượng mua thịt bò từ Brazil, cho thấy quốc gia này đang tận dụng tốt cơ hội mở rộng thị trường trong bối cảnh chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu bị xáo trộn bởi chính sách thuế của Mỹ.

Các chuyên gia nhận định, thành công của Brazil đến từ việc nắm bắt tốt nhu cầu của Trung Quốc, thị trường tiêu thụ đậu nành và thịt bò lớn nhất thế giới. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Brazil nổi lên như nguồn cung ổn định, giá cạnh tranh và có quy mô sản xuất khổng lồ.

Với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hiện nay, Brazil không chỉ củng cố vị thế là nhà cung cấp nông sản hàng đầu thế giới, mà còn đang dần thay thế vai trò truyền thống của Mỹ trong thương mại nông nghiệp toàn cầu.

Theo Reuters﻿