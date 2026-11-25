TPO - Sáng nay (25/11), Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thần Châu 24 mang theo ba phi hành gia, gồm hai người Trung Quốc và một người Pakistan. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa phi hành gia nước ngoài lên trạm vũ trụ của nước này.

Phi hành gia Pakistan Muhammad Zeeshan Ali, 40 tuổi, cùng hai phi hành gia Trung Quốc là Tang Hongbo, 51 tuổi, và Wu Yi, 39 tuổi, bay lên cùng tàu vũ trụ được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở phía tây bắc Trung Quốc. Tàu đã tách thành công khỏi tên lửa đẩy và đi vào quỹ đạo định sẵn.

Khoảnh khắc tàu vũ trụ Thần Châu 24 được phóng lên từ cảng Tửu Tuyền

Vụ phóng đánh dấu chuyến bay hợp tác đầu tiên có sự tham gia của các phi hành gia Trung Quốc và nước ngoài trong lịch sử chương trình không gian có người lái của Trung Quốc.

Vài giờ trước đó, đông đảo người dân tham dự lễ tiễn đoàn phi hành gia. Nhiều người giơ điện thoại lên để ghi lại khoảnh khắc này.

Theo Tân Hoa Xã, các phi hành gia được giao nhiệm vụ tiến hành hơn 90 thí nghiệm khoa học và thử nghiệm công nghệ trong thời gian đảm trách sứ mệnh. Trong chuyến bay ngắn hạn của mình, phi hành gia Ali sẽ thực hiện thí nghiệm về vi khuẩn lam quang hợp trên quỹ đạo, trước khi trở về Trái đất bằng tàu vũ trụ Thần Châu 23.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các phi hành gia trước khi họ bắt đầu sứ mệnh.

“Tình hữu nghị Pakistan - Trung Quốc đang vượt qua những đỉnh cao của dãy Himalaya để vươn tới không gian vũ trụ”, ông viết trên mạng xã hội X ngày 24/11.

Chuyến bay hợp tác này là một phần trong thỏa thuận được Trung Quốc và Pakistan ký kết vào tháng 2/2025.

Đây là chuyến bay vào không gian đầu tiên của hai phi hành gia Ali và Wu. Trong khi đó, phi hành gia Tang từng tham gia hai sứ mệnh trước đây và dự kiến sẽ trở thành phi hành gia đầu tiên lên trạm vũ trụ Thiên Cung ba lần, đài CCTV cho biết.

Tại cuộc họp báo ngày 25/11, Tang cho biết những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và tâm lý đã khiến việc học cách phối hợp làm việc trong sứ mệnh lần này trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, ông khẳng định những nỗ lực của cả hai bên đang mang lại kết quả tích cực.

Trước các phóng viên, khả năng sử dụng tiếng Quan Thoại của Ali là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực đó. Ông đã dẫn câu thơ Trung Quốc nói về việc leo lên thêm một tầng cao để có thể nhìn xa hơn.

“Điều đó giống như quá trình huấn luyện hằng ngày của tôi. Ngày qua ngày, vươn tới những tầm cao mới”, ông nói bằng tiếng Quan Thoại.

Phát biểu bằng tiếng Anh, Ali cho biết ông hy vọng chương tiếp theo trong hợp tác không gian giữa hai nước sẽ phát triển từ việc chỉ có một phi hành gia tham gia một chuyến bay thành nhiều chuyến bay chung, tiến tới các sứ mệnh khám phá Mặt trăng, sao Hỏa và xa hơn nữa.

Trung Quốc đang chuẩn bị cho sứ mệnh đưa con người hạ cánh xuống Mặt trăng lần đầu tiên vào năm 2030. Mỹ hiện được xem là đối thủ cạnh tranh chính của Trung Quốc trong lĩnh vực không gian, khi Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đặt mục tiêu đưa các phi hành gia trở lại bề mặt Mặt trăng vào năm 2028.