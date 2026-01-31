Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản phát cảnh báo an ninh mới sau vụ tấn công bằng hơi cay và vụ cướp 420 triệu Yen nhắm vào công dân Trung Quốc tại Tokyo (Ảnh minh họa: VCG)

Cảnh báo được Đại sứ quán Trung Quốc ban hành sau khi xảy ra một vụ tấn công nghiêm trọng bằng hơi cay nhằm vào người Trung Quốc tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, kèm theo vụ cướp số tiền mặt lên tới khoảng 420 triệu Yen (tương đương 2,7 triệu USD).

Theo thông báo đăng tải trên tài khoản WeChat chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản, vụ việc xảy ra vào tối 29/1 gần khu vực Ueno, quận Taito, Tokyo. Một công dân Trung Quốc cùng 4 người đi cùng đã bị 3 đối tượng tấn công, sử dụng chất nghi là hơi cay, sau đó cướp đi ba chiếc vali chứa tổng cộng 420 triệu Yen tiền mặt. Các nghi phạm hiện vẫn đang bỏ trốn.

Đại sứ quán Trung Quốc khuyến cáo công dân Trung Quốc đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản cần theo dõi sát tình hình an ninh trật tự tại địa phương, nâng cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp tự bảo vệ cá nhân. Trong trường hợp khẩn cấp, người dân được khuyến nghị nhanh chóng trình báo cảnh sát Nhật Bản và liên hệ với các cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc để được hỗ trợ kịp thời.

Liên quan vụ việc, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết đã làm việc và gửi kiến nghị chính thức tới phía cảnh sát Nhật Bản, yêu cầu khẩn trương điều tra, sớm làm rõ vụ án, đồng thời có các biện pháp hữu hiệu nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của công dân Trung Quốc tại Nhật Bản.

Theo hãng tin Kyodo, vụ cướp xảy ra trên một tuyến phố thuộc khu Higashi-Ueno, quận Taito, với 5 nạn nhân, trong đó có 2 công dân Trung Quốc và 3 công dân Nhật Bản. Cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo xác nhận số tiền mặt bị cướp lên tới 420 triệu Yen. Vài giờ sau, cảnh sát tiếp tục nhận được cuộc gọi khẩn cấp về một vụ xịt hơi cay khác tại bãi đỗ xe ở sân bay Haneda, khi một người đàn ông đang mang theo vali chứa 190 triệu Yen. Trong vụ việc này, không có tài sản bị lấy đi.

Cảnh sát Nhật Bản nghi ngờ hai vụ việc có liên quan, khi cả hai đều do 3 đối tượng thực hiện và các nghi phạm đều nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Ngoài ra, một vụ va chạm giao thông dạng đâm xe bỏ chạy xảy ra gần đó cũng đang được điều tra, với khả năng liên quan đến nhóm đối tượng gây án.

Cảnh báo lần này được đưa ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản trước đó đã nhiều lần khuyến nghị công dân hạn chế tới Nhật Bản trong dịp Tết Nguyên đán, do lo ngại tình hình an ninh xấu đi, gia tăng các vụ phạm tội nhằm vào người Trung Quốc, cũng như hoạt động địa chấn tại một số khu vực.