Trung Quốc phản pháo cáo buộc về dữ liệu COVID-19: WHO yêu cầu như thế nào?

Tân Hoa Xã dẫn lời bà Jiao Yahui, Cục trưởng Cục Quản lý y tế thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc trong một cuộc họp báo chính phủ hôm 29-12: "Trung Quốc luôn công bố thông tin về các trường hợp tử vong và các ca bệnh nghiêm trọng do COVID-19 trên tinh thần cởi mở và minh bạch".

Quan chức này lưu ý rằng các tiêu chí toàn cầu để đánh giá tử vong do COVID-19 chia thành hai loại. Một số quốc gia chỉ tính các trường hợp có kết quả xét nghiệm axit nucleic dương tính sau khi bị nhiễm virus corona mới và chết vì suy hô hấp do virus gây ra. Đây là cách Trung Quốc đã áp dụng từ năm 2020.

Theo bà Jiao, một số quốc gia khác tính cả các trường hợp tử vong trong vòng 28 ngày kể từ khi xét nghiệm dương tính với COVID-19.



"Điều này có nghĩa là số người thiệt mạng thậm chí có thể bao gồm cả những người đã tự tử hoặc chết trong các vụ tai nạn xe hơi sau khi nhiễm virus" - Tân Hoa Xã trích dẫn.

Cũng theo quan chức này, trước đó Trung Quốc có công bố các trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 chết nhưng nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong là do các bệnh lý nền. Các trường hợp này nguyên nhân cái chết được cho là do các bệnh lý đã có từ trước.

"Trung Quốc luôn cam kết tuân thủ các tiêu chí khoa học để đánh giá các trường hợp tử vong do COVID-19 từ đầu đến cuối, phù hợp với các tiêu chí quốc tế" - bà khẳng định.

Báo cáo của quốc gia này trong ngày 29-12 ghi nhận 5.500 ca mắc mới và 1 ca tử vong do COVID-19.

Trong hai cuộc họp báo toàn cầu về dịch bệnh gần đây nhất do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức (ngày 14-12 và 21-12), Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus liên tục yêu cầu Trung Quốc tăng cường chia sẻ dữ liệu, bao gồm dữ liệu về trình tự gien SARS-CoV-2 và thực hiện nghiên cứu xác định nguồn gốc virus đã được WHO yêu cầu trước đó.

Viết tên Twitter hôm 29-12, tiến sĩ Tedros tiếp tục cho biết "không có thông tin toàn diện từ Trung Quốc" khi nhận định về yêu cầu xét nghiệm của nhiều quốc gia với người từ Trung Quốc.

Hướng dẫn tiêu chuẩn của WHO về "tử vong do COVID-19" như thế nào?

Tháng 4-2020, WHO đã ban hành "Hướng dẫn quốc tế về chứng nhận và phân loại tử vong do COVID-19", trong đó nêu rõ:

- Một trường hợp tử vong do COVID-19 được xác định cho mục đích giám sát là tử vong do bệnh tương thích về mặt lâm sàng ở người nghi mắc (chưa xét nghiệm nhưng có triệu chứng tương thích) hoặc xác nhận (bằng xét nghiệm) mắc COVID-19, trừ khi có một nguyên nhân tử vong thay thế rõ ràng không thể liên quan đến bệnh COVID-19, ví dụ như chấn thương.

- Không có khoảng thời gian hồi phục hoàn toàn giữa thời điểm mắc COVID-19 và thời điểm tử vong.

- Một trường hợp tử vong do COVID-19 không nên được gán cho một căn bệnh khác (ví dụ ung thư) và nên được tính độc lập với các tình trạng bệnh có từ trước, được nghi ngờ là nguyên nhân gây ra một đợt bùng phát nghiêm trọng của COVID-19.

- COVID-19 phải được ghi trên giấy chứng nhận y tế về nguyên nhân tử vong đối với tất cả những người quá cố mà bệnh gây ra, hoặc được cho là đã gây ra, hoặc góp phần gây ra cái chết.

WHO cũng lưu ý rằng do có nhiều loại virus corona nên giấy chứng tử không nên ghi chung chung là mắc "virus corona", mà nên ghi rõ tên bệnh thống nhất - COVID-19.