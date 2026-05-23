Một vụ nổ khí gas nghiêm trọng xảy ra tại mỏ than Lưu Thần Dục thuộc Tập đoàn Thông Châu, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đã gây thương vong đặc biệt lớn.

Theo thông tin từ Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), tính đến hiện tại, vụ tai nạn đã khiến 82 người thiệt mạng, trong khi 9 người khác vẫn đang mất tích.

Hiện trường sự việc

Vụ nổ xảy ra vào lúc 19h29 ngày 22/5/2026 tại mỏ than Lưu Thần Dục, nằm ở huyện Thấm Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Đây là một vụ nổ khí gas trong hầm mỏ, nguyên nhân cụ thể hiện vẫn đang được điều tra.

Theo HK01, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã điều động 6 đội cứu hộ mỏ quốc gia với tổng cộng 345 nhân sự cùng nhiều thiết bị chuyên dụng tới hiện trường để tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra chỉ đạo quan trọng trong ngày 23/5, yêu cầu dốc toàn lực cứu chữa người bị thương, tổ chức tìm kiếm cứu nạn một cách khoa học, đồng thời xử lý tốt công tác hậu sự và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Ông cũng yêu cầu nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý trách nhiệm nghiêm minh theo pháp luật đối với các cá nhân và tổ chức liên quan.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh các địa phương và cơ quan chức năng cần rút ra bài học sâu sắc từ vụ việc, luôn siết chặt công tác an toàn lao động, tăng cường rà soát và xử lý các nguy cơ mất an toàn nhằm ngăn chặn những tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tái diễn.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng yêu cầu tập trung tối đa cho công tác cứu hộ, điều trị người bị thương, đồng thời công bố thông tin kịp thời và chính xác tới công chúng.

Ông nhấn mạnh cần sớm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và truy cứu trách nhiệm nghiêm túc theo đúng quy định.

Nguồn: Tân Hoa Xã, HK01